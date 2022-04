Johan Hegardt: Vladimir Putin visar på farorna i begreppet ”kulturarv”

Är Vladimir Putins krig i Ukraina det första riktiga kulturarvskriget med explicita identitetspolitiska förtecken? Jag tror det och ska försöka förklara varför.

I slutet av 1800-talet kunde den ryska eliten ta tåget från Moskva, via Kiev till Odessa. Tåget var en komplex maskin som inte bara ökade den fysiska rörligheten. Den ökade också den sociala, vilket skrämde tsaren som förbjöd människor ur de lägre samhällsklasserna att resa med tåg. Givetvis kunde den sovjetiska eliten åka ungefär samma sträcka.

Mot bakgrund av den famösa historie-filosofiska reflektioner som Putin publicerade före invasionen av Ukraina, kan han mycket väl betrakta denna tågsträcka som ett rikt rysk-sovjetiskt kulturarv. Det är i alla fall så han uttrycker sig i sina reflektioner, där han understryker att Ukraina är en del av den ryska historien och dess kulturarv. Han ställer därför den retoriska frågan om varför detta gemensamma kulturarv måste delas mellan Ukraina och Ryssland.

Från den ryske presidentens horisont utgör nämligen Ukraina det ryska kärnlandet, påpekar historikern Johanna Wassholm (Åboland 25/2). Vladimir Putin formulerar sina egna högst dubiösa historiska reflektioner, tystar alla andra och har i sitt historiebruk fokuserat på två saker: den starke ledaren och det heroiska krigandet. Den starke ledarens grymheter motiveras genom att dessa ledare har räddat Ryssland. Syftet med det heroiska krigandet är att återta makten över berättelsen om hur Ryssland räddade Europa från fascismen, men utan ett enda tack från Europa, påpekar Wassholm.

Tar man del av statsvetaren Andreas Johansson Heinös artikel ”Putins världsbild har djupa rötter i den ortodoxa kyrkans religiösa ideologi” (DN 03/05), djupnar, eller snarare mörknar, bilden ytterligare. I Kiev – kärnlandet – finns nämligen den rysk-ortodoxa kyrkans själva centrum. Längre söderut hittar vi Odessa med sin mytomspunna historia, som Putin också nämner. Detta djupt laddade religiösa arv är enligt Putin under hot från väst – och från väst kommer allt ont, från nazister till hbtq-personer och den liberala demokratin. Den ryska historiska identiteten som kulturellt arv är hotad, enligt Putins retorik. Det handlar om risken för ett förskingrat arv. Vad Putin med andra ord är ute efter är att försvara ett historiskt arv, det ryska kulturarvet, en bildnings- och odlingstradition med identitetsskapande kraft, där den rysk-ortodoxa kyrkan i Ukraina utgör ett essentiellt centrum. Putin framställer samtidigt sig själv som det ryska kulturarvets mest aktiva förkämpe.

Kulturarv har förintats under konflikter tidigare, som till exempel IS förstörelse av historiska monument i Syrien och Irak, eller talibanernas sprängning av de berömda Buddhafigurerna. Hitlers krigsmaskin utplånade slaviskt kulturarv i Ryssland och eftersträvade, likt Putin med det ryska i Ukraina, att ”befria” tysktalande germanska områden utanför Tyskland. Under de etniska krigen i forna Jugoslavien förstördes kulturarv systematiskt. I samtliga fall handlar det om att utplåna en historisk identitet. Men Putin har inte som syfte att utplåna en historisk identitet, även om han är ytterst brutal och även om han är fullständigt likgiltig inför förstörelsen av kulturarv i Ukraina så länge det inte handlar om ryska sådana. Ur hans perspektiv försvarar han snarare ett kulturarv.

Vad är ett kulturarv? Helt uttalat består ordet av två led: kultur och arv. Begreppet ”kultur” kan här betyda två saker, nämligen bildning eller odling, eller något betydligt mer konkret som en handling, till exempel att spela teater. Det kan också syfta på ett historiskt objekt. Kultur är med andra ord å ena sidan en intellektuell eller till och med andlig odlings- eller bildningsprocess – eller om man så vill en identitetsprocess – och å den andra sidan ett objekt (materiellt) eller något som man utför (immateriellt). Till dessa definitioner knyts begreppet ”arv” (materiellt eller immateriellt kulturarv). Ett arv faller ut i nuet genom en överföring från en föregående generation. Arvet är historiskt men det uppträder i samtiden och arvtagaren ansvarar för det. Kulturarv är med andra ord en kombination av konkreta ting och handlingar samt en bildnings- eller identitetsprocess i form av ett arv, ett överlåtande i nuet med riktning mot kommande generationers odlings- och bildningsidentitet.

En betydligt slarvigare och vanligare definition av begreppet är ett perspektiv där kulturarv är en fråga om hur vi handskas med historiska objekt i vår samtid. I princip vad som helst, bara det har något år på nacken, kan definieras som ett kulturarv. Läppstift till exempel. Det kan därmed knytas till vad som helst och vem som helst. På så sätt har det ingen fast förankring någonstans och kan politiseras, exploateras och approprieras av vem som helst och när som helst.

Under de senaste decennierna har dessa två definitioner sammanblandats till en allt giftigare cocktail. Dagens konfliktladdade identitetspolitik är en logisk följd av detta. Det gäller i hela världen. Vad vi bevittnar är en gigantisk arvstvist som pågår överallt; en arvstvist som i mindre utsträckning handlar om det konkreta arvet, alltså om tingen eller handlingen, utan snarare om odlingen och bildningen samt om att ta kontrollen över arvet och fixera det vid gruppens eller nationens identitet. Ett kulturarv är aldrig personligt utan alltid i någon mening kollektivt. På så sätt stärker det gruppens eller nationens identitet, samtidigt som det riskerar att hämma individernas rörelsefrihet inom gruppen eller nationen. Kulturarv är till stora delar ett konserverande av identitet.

Till saken hör att begreppet kulturarv är ett förhållandevis nytt begrepp som hör samman med nationalstaten. För svenskt vidkommande användes det först i början 1900-talet och ytterst sporadiskt, 1922 närmare bestämt, i offentliga sammanhang. Internationellt kanaliserades begreppet genom bildandet av Unesco i slutet av 1940-talet, och tog än mer fart 1954 i samband med den så kallade Haagkonventionen där följande proklamerades:

any damage to cultural property, irrespective of the people it belongs to, is a damage to the cultural heritage of all humanity, because every people contributes to the world's culture ...

När sedan Unesco under 1970-talet tog ytterligare ett steg och började definiera världsarv (world heritage) fick begreppet kulturarv sitt verkliga genombrott på nationell nivå, paradoxalt nog. Även den postkoloniala situationen under 1960- och 1970-talet gav det nationella kulturarvet en rejäl skjuts framåt – på bekostnad av det koloniala. Sedan 1980-talet finns ett ökat fokus på minoriteters och invandrares kulturarv. Det är uppenbart att kulturarv på ett positivt plan kan stärka både den nationella och den partikulära identiteten, men just därför är det ett tveeggat svärd, eller som den amerikanske geografen och historiken David Lowenthal uttryckte det: ”confining possession to some while excluding others is the raison d’être of heritage” (”The heritage crusade and the spoils of history” (1998)).

Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Innan detta skedde hade förhandlingar krävts med Saudiarabien och Sovjetunionen, som båda motsatte sig vissa punkter i förklaringen. Saudiarabien vände sig mot rätten att få byta religion och Sovjetunionen (Ryssland, Ungern och några till) vände sig mot fokuset på individen på bekostnad av kollektivet. Saudiarabien och de sovjetiska länderna lade ned sina röster.

Om nu Vladimir Putin vill rädda ett av en dynamisk och öppen värld i hans mening hotat rysk-sovjetiskt arv, ter det sig ganska självklart att han också betraktar det ryska som något essentiellt kollektivt. Individen och därmed de individuella rättigheterna blir underordnade det ryska kulturarvet och dess identitetsskapande process. Det är också denna auktoritära process som vi har fått följa det senaste decenniet och som i dag resulterar i Putins utfall mot förrädare. Dessa ”förrädare” vänder sig inte bara mot Putin och Putins krig. De vänder sig framför allt mot Putins definition av det ryska kulturarvet.

Ett kulturarv kan aldrig vara individuellt, även om individen kan ha nytta av det. Kulturarvet är därför till sin natur kollektivt och kan tillhöra grupper eller nationer, vara lokalt, regionalt eller nationellt förankrat, samtidigt som det även kan tillhöra hela världen. I samtliga fall är poängen den att vi ska identifiera oss med det.

Vad allt detta visar är att vi bör passa oss för kulturarvsbegreppets tvetydiga natur. I begreppets själva essens ligger nämligen just identiteten, som ett nationellt arv eller som ett partikulärt arv – lokala grupper, till exempel – värt att försvara på grund av dess identitetsskapande kraft. Vilket i Ukraina har lett till ett brutalt och meningslöst krig, som verkar ha sin grund i president Putins befängda idé om ett hot mot det ryska kulturarvet och den ryska identiteten, snarare än i något annat.

Johan Hegardt är docent i arkeologi.

