Johan Hilton: Att likna Donald Trump vid kung Lear är en förolämpning mot Shakespeare

Det gick precis som alla hade förväntat sig att det skulle göra. Efter att Joe Biden utropats till segrare i det amerikanska presidentvalet stängde Donald Trump in sig i sitt ovala rum och surade. Det var pinsamt redan då, men ännu värre nu när den ena republikanen efter den andra jamsar med i harangerna om valfusk bara för att de inte har kurage nog att stöta sig med en gubbäbis. I någon sorts iver att ändå tillmäta skeendet en värdig episk tyngd har kommentariatet i dagar famlat efter litterära liknelser. Ingen vågar berätta vad som har hänt för Kung Lear, skrev till exempel Washington Post. Referensen användes även av NBC som härledde den till en källa nära Vita huset.

Jag har irriterat mig över det där. Trump må vara mycket, men han är ingen Lear. Den som har sett eller läst Shakespeares tragedi – uppenbarligen ingen bland källorna nära Vita huset – vet att det är den figur som kanske minst av alla påminner om presidenten. Lear avhänder sig tronen frivilligt redan i pjäsens inledning, för att därefter få en grundlig lektion i sin egen betydelselöshet och existentiella utsatthet. Det är det som är själva tragedin. Visst blir kungen, precis som Trump, galen, men han har också vett nog att älska. (Och kan för övrigt även formulera sig.)

Trump twittrade, naturligtvis. Sponsorer drog sig ur. Demonstranter avbröt föreställningar

Om Trump är en Shakespearefigur – och jag drar mig för att koppla samman det största geniet i västerländsk litteratur med en auktoritär fähund – är han snarare en dummare version av Rikard III som just nu går och ylar efter sin häst. I bästa fall en Falstaff, men då i avsaknad av både charmen och den bröliga fryntligheten.

Ändå har Trumps tid vid makten på ett ganska intressant sätt krokat arm med just dramatikern från Stratford-upon-Avon. Redan första sommaren efter att Trump svors in spelades friluftsföreställningen ”Julius Caesar” i Central park där tyrannen var misstänkt lik Trump. Reaktionerna över att se den nyvalde presidenten perforeras av förrädares knivhugg gav utslag på Richterskalan. Trump twittrade, naturligtvis. Sponsorer drog sig ur. Demonstranter avbröt föreställningar.

Därefter har ytterligare ett stort antal Shakespearetolkningar med mer eller mindre tydliga hänvisningar till Trumps presidentskap satts upp över hela världen, bland annat en brittisk iscensättning av (återigen) ”Julius Caesar” med Ben Whishaw.

Ur Shakespeare in the parks föreställning ”Julius Caesar” i New York sommaren 2017. Foto: Joan Marcus

Även här i Sverige har presidenten fällt sin skugga över scenlivet. Galeasen gjorde härom året en elegant nyversion av ”Hamlet” som på blankvers dissekerade populismens väsen. Där hade den svekfulle kung Claudius omisskännliga drag av Trump, lika vulgär som bredkäftad. Men också oåtkomlig just därför att själva hans politiska idé bestod i att vända kappan efter vinden. Eller för att tala med Groucho Marx: Det här är mina principer. Om du inte gillar dem har jag andra.

Nu senast dök Trump upp i Verdis ”Falstaff” på Malmö opera. Där hade titelfiguren – som Nicholas Ringskog Ferrada-Noli påpekade i sin recension – mer eller mindre skohornats in i presidentens illasittande kostym och gula hårsvall.

Frågan är om det finns en framtid för honom som scenfigur även när han tvingas bort. Inte omöjligt. I mars, bara dagarna före nedstängningen av USA till följd av pandemin, såg jag en suverän monolog i dragshowformat på Joe’s pub på Manhattan, med Ryan Raftery i den enda rollen. Den handlade om nästa generations högerpopulist, förkroppsligad i en ytlig, bortskämd och opportunistisk kvinna, och byggde i hög grad på helt autentiska citat. Den hette ”Ivanka 2020”.

Av den fick man även lära sig följande: när Donald Trump stänger in sig på sitt rum och surar är det bara att vänta, sedan gläntar man på dörren och kastar in en påse med Big Mac & co. Då brukar han ljusna.

