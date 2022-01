Johan Hilton: Baby Jane skapade en chockvåg av grymma tantfilmer i Hollywood

Två åldrade systrar har isolerat sig i ett kråkslott. Båda var en gång i tiden firade stjärnor, men sysselsätter sig numera mest med att plåga livet ur varandra. Den ena är förlamad och beroende av den andras omvårdnad, den andra super och har minst en skruv lös.

Jo, ramberättelsen i Emanuelle Davins hallucinatoriska kammarspel ”In memoriam” påminner vid ett första påseende en hel del om kultklassikern ”Whatever happened to Baby Jane?” – den amerikanska skräckfilmen från 1962 som på många sätt utgjorde konstnärlig kulmen på den legendariska fejden mellan ikonerna Bette Davis och Joan Crawford. (För övrigt en fiendskap som ingen någonsin riktigt lyckats frilägga rötterna till, även om författaren Shaun Considine gör sitt bästa i den synnerligen underhållande biografin ”Bette & Joan – The divine feud” från 1990.)

Men också inte. Davins manus är ett självständigt verk, utspelar sig i svensk miljö och är mest av allt en teaterlek med filmens motiv, figurer och schabloner. Maktkampen mellan de två systrarna får i Davins text en lyrisk underton, som på det hela tagen saknas i inspirationsmaterialet och förvandlar den därmed till en rätt eftertänksam kontemplation över kvinnors åldrande, brustna förhoppningar och rivalitet. Den olyckliga, ensamma (och ganska frånstötande) duon Alice och Vivianne hatar visserligen varandra, men det finns också ett kitt mellan dem som gör att de håller ihop och kanske rentav skapar en sorts trygghet. Eller som Alice ropar besvärjande i en scen då livslögnerna hopar sig: ”Ingenting måste spricka. Vi ska hålla ihop! Det är det familjer gör – dom håller ihop!”

Bild 1 av 3 Stella Stevens och Shelly Winters i ”The mad room” (1969). Foto: Columbia Pictures Corp/TT Bild 2 av 3 Betty Davis som ”The nanny” (1965). Foto: TT Bild 3 av 3 Olivia de Havilland i ”Lady in a cage” (1964). Foto: TT Bildspel

Man kan bara spekulera vad detta kitt består i, utöver åkallan av släktband. Om ordet nu inte redan vore så belastat av Instagramfeministers självbespeglande aktivism: systerskapet, kanske? Insikten om att två åldrade och därmed kasserade damer – utställda som två tomflaskor på patriarkatets trapp – egentligen bara har varandra att ty sig till?

Davin levererar inga färdiga svar, utan förblir ambivalent, som alla kloka dramatiker. Men den som ägnar alltför mycket av sin fritid åt Hollywoodhistoria – här räcker jag upp handen – kan notera att motiven i ”In memoriam” rådbråkades en hel del även av andra rullar, i efterdyningarna av just ”Whatever happened to Baby Jane?”.

Eftersom filmen gjorde knakelibraksuccé när den kom producerades raskt en hel rad morbida epigoner med åldrade damer i huvudrollerna under 60- och 70-talen. Skräcktrenden fick till och med ett eget ett namn: Grande dame Guignol. (Ordet bygger på en lekfull sammanslagning av orden ”grande dame” – primadonna – och Guignol efter den legendariska skräckteatern i Paris. De mindre högstämt, och mer misogynt lagda kallade rätt och slätt filmerna för ”hag horror”, ”hagsploitation” eller ”psycho biddy”.)

För att en rulle ska räknas som en äkta Grande dame Guignol krävs att minst en av de bärande rollerna – allra helst två – spelas av en firad kvinnlig filmstjärna som passerat det bäst-före-datum som det gamla onda Hollywood försett henne med. (Det vill säga fyllt 40.) Kort sagt: patinerad stjärnstatus.

Så det var inte kattskit som prydde baldakinerna utanför b-filmsbiograferna, utan namn som Olivia de Havilland, Geraldine Page, Shelley Winters, Tallulah Bankhead, Debbie Reynolds och Elizabeth Taylor. Samt, naturligtvis, de redan omnämnda Bette Davis och Joan Crawford som båda dyker upp i ett flertal av filmerna – men aldrig mer på samma gång, efter den omvittnat konfliktfyllda inspelningen av ”Baby Jane”.

Joan Crawford i ”Strait-Jacket” (1964). Foto: TT

Ett annat kännetecken för Grande dame Guignol är att det ofta förekommer ett kvinnonamn och ett olycksbådande frågetecken i titeln: ”Whatever happened to aunt Alice?” (Jo, det kan jag berätta: hon utgör blomstergödsel i sin mentalsjuka husmors trädgård), ”Who slew auntie Roo?” (de föräldralösa barnen som hon kidnappat och jagar med yxa) och ”What’s the matter with Helen?” (Hon har mördat sin man medelst skördetröska och är nu erotiskt besatt av sin kvinnliga bästis).

Men ibland bara ett sensationalistiskt utropstecken: ”Berserk!” (Joan Crawford driver en cirkus som besväras av en seriemördare), ”Hush-hush sweet Charlotte!” (där Joan Crawford skulle ha spelat huvudrollen mot Bette Davis, men valde att sjukskriva sig i stället) och ”Die! Die! My darling!” (en vrålreligiös Tallulah Bankhead tillfångatar sin döde sons syndiga fästmö).

Mot bakgrund av all denna stjärnfägring vore det naturligtvis frestande att se filmerna som en inverterad hyllning till den kvinnliga dådkraft som byggde det klassiska Hollywood. Men inte ens den mest optimistiskt lagda relativisten kan med bästa vilja kalla filmerna särskilt feministiska, eller ens höviska. Grundscenariot präglas ofta av en konkurrenssituation mellan två damer som får blodiga konsekvenser och genomsyras inte sällan, på ett både kryptohomofobiskt och queert vis, av en antydd lesbianism.

Särskilt karriärfrämjande för de stora namnen var det heller inte att medverka i Grande dame Guignol-filmer, med undantag för ”Baby Jane”. Tanterna fick förvisso hållas så länge de drog in pengar. Men när publikens intresse för att se gamla filmhjältinnor ha ihjäl varandra, under allt mer sensationalistiska former, falnade förpassades även genren till glömskan. Efter viss åverkan på de inblandades renommé, kan tilläggas. Joan Crawfords yrkesbana hämtade sig aldrig riktigt efter den hialösa ”Strait-jacket” där hon tror sig vara en yxmördare – fast det i själva verket är hennes egen dotter som utfört morden… utklädd till sin mor med gummimask och allt. (Be mig inte förklara det där.)

Bild 1 av 4 Joan Crawford spelade mot Ty Hardin i ”Berserk!” (1968). Foto: TT Bild 2 av 4 Joan Crawford i ”Strait-jacket” (1964). Foto: Courtesy Everett Collection/TT Bild 3 av 4 Stella Stevens i ”The mad room” (1969). Foto: Columbia Pictures Corp/TT Bild 4 av 4 Bette Davies i ”Whatever happened to Baby Jane” (1962). Foto: TT Bildspel

Ändå finns det en besynnerligt sorgsen underton i flera av Grande dame Guignol-filmerna som får en alldeles särskild klang just därför att det är en gång stora stjärnor som spelar huvudrollerna. Inom genren är det oftast kvinnliga excentriker som står i fokus, förvisade från kollektivet. Bette Davis bortglömda barnstjärna i ”Whatever happened to Baby Jane?”, Lana Turners kattälskande monstermorsa i ”The terror of Sheba”, den förtvivlade barnlösa kvinnan som kidnappar föräldralösa ungar i ”Who slew auntie Roo?”. Det är lätt groteska medelålders kvinnor som både tiden och omvärlden sprungit förbi och som vare sig funnit sig till rätta i den påbjudna normaliteten eller kvinnorollen. Och kanske just därför förlorat förståndet. Eller som dramatikern John Osborne sammanfattade känslan i sin pjäs ”Look back in anger”: plantor som inte har förstått varför solen slutat skina.

Det är en skräckfylld melankoli som i sina bästa stunder förhöjs, inte trots kitschen och det yviga anslaget, utan tack vare den: var det här allt som blev? Gjorde jag inte ett större intryck än så här? Vart tog livet vägen? För att få en gripande insikt i det är det bara att kolla på scenen där en korkskruvslockig 54-årig Bette Davis, i rollen som Baby Jane och under stora krumbukter, framför den sång som en gång gjorde henne till barnstjärna – ”I’ve written a letter to daddy”. Allt medan den manliga pianisten som kallats in för att kompa henne blir mer och mer illa berörd över patetiken.

Och i dag? Fanken vet om inte Grande dame Guignol-filmen tycks gå en ny framtid till mötes. Mycket tyder på det. För några år sedan kom den bisarra och mörkt humoristiska rysaren ”Greta” där Isabelle Huppert snärjer yngre väninnor i New Yorks tunnelbanesystem genom att placera ut falskeligen glömda handväskor med sin egen adresslapp. Möjligen kan även Ari Asters utsökta ”Hereditary”, med Toni Collette i en verklig paradroll som sörjande kvinna med grava moderskomplex, skohornas in i genren. Liksom M Night Shyamalans mormorsrysare ”The visit”.

Men min egen favorit från senare år är ”Ma”, en utpräglad b-film som på en gång vältrar sig i en spektakulär intrig och bisarra vändningar, men även i det sår som likväl finns i Grande dame Guignol-filmerna, under genrekonventionernas och de billiga skrämseleffekternas yta: traumat i att tillhöra de bortvaldas, bortglömdas och förbrukades skara.

I ”Ma” häckar Octavia Spencer som en mårra utanför småstadens spritbutiker, i hopp om att få köpa ut alkohol till minderåriga och följa med på de riktigt röjiga klassfesterna. Och Gud nåde den som nekar henne att ta selfies med de minst 30 år yngre festdeltagarna. Om inte filmen samtidigt vore så oemotståndligt skev hade den varit alldeles hjärtskärande. Det vore intressant att se vad en dramatiker ur Emanuelle Davins generation kunde göra av motiven i den.

Pjäsen ● ”In memoriam” är skriven och regisserad av Emanuelle Davin. Hon har tidigare gjort föreställningar som ”Gudarna” och ”Gangbang” och är utbildad vid Teaterhögskolan i Göteborg. ● I rollerna som Alice och Vivianne: Ann Petrén och Lotta Tejle. ● Uppsättningen har premiär måndagen den 17/1, Riksteatern, Hallunda, Teater 3, i ett samarbete med Kulturhuset/Stadsteatern. Den går sedan ut på turné. Visa mer