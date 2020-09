Johan Hilton: Debatten om maxgränser har stirrat sig blind på siffran

Det är fredag kväll och jag går på Uppsala stadsteater. Det är en kort kö in till teatern, vi står med sisådär en och en halv meters avstånd till varandra. En publikvärd förklarar för var och en av oss var vi kommer att sitta och pekar på en liten tavla över salongsutrymmet. Därefter skickas vi i olika riktningar för att, via ett antal olika ingångar och trappor, på säkrast möjliga vis och med största möjliga avstånd från varandra, ta oss in i salongen.

När vi väl kommer dit, efter en kort promenad genom ödsliga rum flankerade av publikvärdar och bord med handspritspumpar, är sätena där det är förbjudet att sitta prydligt, men bestämt, igentejpade med markeringstejp. Min man och jag får inte ens slå oss ned tillsammans, utan sitter – för första gången sedan vi träffades – på ett par meters avstånd från varandra under ett helt teaterbesök.

När det är dags för paus anmodar en röst ur högtalarna – för vilken gång i ordningen den här kvällen vet jag inte – att besökarna lämnar salongen utifrån bänkprincipen. Bänk ett först, därefter bänk tre – eftersom publiken placerats ut på varannan rad – och så vidare. Vi blir påminda om att fortsatt hålla avståndet. Det råder närmast begravningsstämning i teaterbaren, folk står utplacerade i spridda skaror.

Under publiktacket låter applåderna som någonting hämtat ur ”Café Norrköping”

Veckan dessförinnan har jag haft en liknande upplevelse på det nyöppnade Kulturhuset Stadsteatern. En ytterst sparsamt befolkad foajé. En teatersalong i det närmaste helt berövad på kollektiva upplevelsepotentialer, eftersom folk måste – och dessutom vill – hålla sig långt från varandra. Under publiktacket låter applåderna som någonting hämtat ur ”Café Norrköping” – de kommer från så få personer och från så många olika ställen i publikutrymmet.

Klipp till vilken stormarknad som helst, till systembolagsköerna, till uteserveringarna, till restauranger och krogar där… behöver jag ens påpeka skillnaden? Orkar jag?

De senaste veckornas debatt om maxgränsen för folksamlingar har varit fördummande. Det är en diskussion som stirrat sig blind på siffror, men som knappt sagt någonting väsentligt alls om säkerheten i sig. I stället har det serverats moraliserande plattityder om att ”vi befinner oss i en pandemi” och att alla måste bita ihop och härda ut. Inte minst kulturen. Därför är regeringens nygamla besked om lättnader och införandet av ett publikråd med representanter från branschen både välkommet och, faktiskt, det enda vettiga. (Under förutsättning att det även blir av.)

För det måste gå att vara pragmatisk i en så pass komplex fråga med så många variationsmöjligheter som den här. I takt med att scenlivet öppnat upp har man visat att man inte bara kan och vill ta ansvar, utan också hur orimligt det är att man tvingas ta ett större ansvar än de flesta andra branscher. Ingen har, mig veterligen, heller krävt att få blåsa på som vanligt. Man har bett om att få modifiera publikmängd och insläpp efter lokaler, och utan att det utmanar publiksäkerheten.

Oavsett vilket är det dags för maxgränsivrarna att faktiskt besöka teatrarna och själva se vad som görs

Det finns heller, vågar jag påstå, inte en enda större institution i det här landet som under hösten inte utverkat rigorösa handlingsplaner eller infört rutiner för en närmast parodiskt virustryggad teaterupplevelse. En representant för en av våra största scener berättar över en lunch om hur man nu förbereder sig att släppa in publiken från sju olika håll, pö om pö, och med generöst tilltagna avstånd i salongerna. På andra håll har det pratats om feberkontroller, inställda pauser, insläpp i intervaller. Förutom standardinventarierna som munskydd och handsprit.

Följaktligen har rigiditeten kring maxgränser allt mindre tett sig som en ordentligt genomtänkt analys, utan om ett vidmakthållande av känslan av kontroll. Samtidigt som man dunkat säkerhetsbestämmelser i skallen på en bransch, har man sett mellan fingrarna när det handlat om andra, samhällsekonomiskt tyngre, verksamheter.

Fortsatta skeptiker har bara att besöka teatrarna och själva se vad som görs. Jag lovar, salongen är tryggare än många andra offentliga platser just nu.

