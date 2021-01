Johan Hilton: Glöm inte bort att det är underhållande att ägna sig åt konspirationsteorier

Joe Biden må just ha svurits in som president, men jag har fortfarande svårt att lämna bilderna från stormningen av Kapitolium bakom mig. Under de två senaste veckorna har jag, närmast trollbunden, återbesökt filmklippen på sociala medier om och om igen. Inte minst Elizabeth från Knoxville, Tennessee.

I en kort intervju från platsen den 6 januari berättar hon om hur polisen inte bara handgripligen kört ut henne från den amerikanska demokratins hjärta, utan också använt tårgas. Det intressanta är att Elizabeths tonfall är indignerat och förnärmat, snarare än skakat. Hon låter som en missnöjd kund som just har berövats en vara till nedsatt pris och nu vill prata med chefen. ”Det är ju revolution”, snäser hon till intervjuaren. Vart är världen ens på väg när man inte längre kan storma parlamentet utan att bli tårgasad?

Läs mer. Martin Gelin: När fascismen kommer till USA klär den sig inte i uniform och läderstövlar

Jag antar att det är så det låter när eskapism och maktens lögner börjat tumla runt i någons skalle. Det har talats mycket om lögner de senaste veckorna. De som förgiftar oss och får verkligheten att anta en ny och hotfull skepnad. Men också de som får oss att ansluta oss till den stora massan och utföra våldsdåd.

Den amerikanske historikern Timothy Snyder, vars stora artikel DN Kultur publicerade förra veckan, är bara en av dem som uppmärksammat parallellerna mellan Tredje rikets antisemitiska dolkstötslegend och Donald Trumps vanemässiga lögner.

I fallet Elizabeth från Knoxville, Tennessee – men också i en rad andra intervjuer med andra på plats den 6 januari – ter sig denna sinnesförgiftning snarast som en blandning av hysteri och självberättigande, en masspsykos för medelklassen och självutnämnda dissidenter. Eller varför inte ett slags lajv eller rollspel, en egen och alternativ verklighet i verkligheten, där allt vad konsekvensanalys och ansvarstagande heter har förpassats till den tråkiga vuxenvärld som inte drar på sig bisonfällar för att begå statskupp en glåmig onsdag i januari.

Carolyn Keenes tonårsdeckare Kitty Drew.

Men emellanåt undrar jag om vi inte pratar för lite om varför just det alternativet ter sig så lockande för så många. I texterna om hur propagandalögner förgiftar oss framstår de ofta som någonting som pådyvlas en folkmassa ovanifrån och passivt konsumeras. I själva verket är vi alla oftast ytterst delaktiga, för att inte säga interaktiva. Lögnerna omhändertas och kultiveras, trots allt, i ett gemensamt intrigbygge på sociala medier. Som i sin tur får lögnerna att sprida sig, anta nya skepnader, svälla och förgrena sig. Kanske bör vi snarare se dem som ett uttryck för en perverterad kreativitet, en mörk skapelseakt, än som något utifrån kommande, hopdiktat av en listig demagog.

När jag skannar av gamla vänner och bekantskaper på sociala medier som låtit sig uppslukas av vår tids konspiratoriska mytbildningar är det åtminstone mitt intryck. Man har helt enkelt roligt med alla dessa fabrikationer och dragningar, det är förströelse, underhållning. För ett slag får man känna sig som Kitty Drew som tillsammans med andra nätdetektiver avtäcker kittlande QAnon-konspirationer, dolda vaccinplaner och mystiska sammanträffanden vid Kapitolium. Och ju längre in i labyrinten man kommer, desto längre bakom sig lämnar man också den verifierbara verkligheten.

Det talas ibland om att vi behöver avgiftas från vår tids konfliktsjuka och filterbubblor. Lycka till, säger jag

Förmodligen är det också därför som Elizabeth från Knoxville, Tennessee, framstår som så uppriktigt förvånad över att stöta på patrull. I gemenskapen med de andra demonstranterna var ju hjältesagan redan skriven, här skulle rättvisa skipas, den sanna valsegraren koras, ordningsmakten falla på knä och de folkvalda bittert få ångra sig. I den berättelsen ingick inte tårgas eller skarpladdade vapen och definitivt inte en stundande lagföring.

Det talas ibland om att vi behöver avgiftas från vår tids konfliktsjuka och filterbubblor. Lycka till, säger jag. För det krävs en rejält konkurrenskraftig motberättelse. I väntan på en sådan öppnar jag John Ajvide Lindqvists senaste roman ”Vänligheten”.

Läs fler texter av Johan Hilton.