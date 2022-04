Johan Hilton: Här är de fem bästa föreställningarna just nu

Beri Gerwise och Frida Beckman. Foto: José Figueroa

1. (Ny) ”Kris” av Karin Boye

Regi: Maja Salomonsson. Kulturhuset Stadsteatern Vällingby, kort tid kvar, spelas till och med 9 april

Jag är inte alls säker på att jag skulle sätta ”Kris” av Karin Boye i händerna på en tonårsflicka som grubblar över sin sexuella hemhörighet. Däremot vet jag att jag genast skulle skicka iväg henne till Vällingby och Maja Salomonssons uppsättning med rapartisten Beri Gerwise och skådespelaren Frida Beckman. Det är inte bara teater som lever och leker i varenda sekund, den är också är såpass stil- och tonsäker och rolig att det känns direkt ofattbart att materialet har 90 år på nacken.

Hannes Meidal, Christina Schollin och Maia Hansson Berqvist. Foto: Sören Vilks

2. (1) ”(Macbeth)” av Jens Ohlin och Hannes Meidal

Regi: Jens Ohlin. Dramaten, spelas till och med 18 juni

Visste man inte bättre skulle man tro att häxkonst var inblandad – med tanke på världshändelserna hamnar Jens Ohlins och Hannes Meidals cover på ”Macbeth” så rätt i tiden att det är ruggigt. ”The scottish play” förvandlas här till allegori om de små stegens barbari, om våldstillvänjning och radikalisering. Filtrerad genom skärpt och nyförfattad blankvers, en anslående visualitet och med en – här finns inga andra ord – enastående Christina Schollin som drottning över det hela.

Emil Almén, Robin Keller och Anders Johannisson. Foto: Sören Vilks

3. (2) ”Lehmantrilogin” av Stefano Massini

Regi: Carolina Frände. Kulturhuset Stadsteatern. Spelas till och med 30 april

Premisserna för ”Lehmantrilogin” är stränga. Fyra timmar om kvartalskapitalismens framväxt och en text som ofta har mer gemensamt med epiken än traditionell dramatik. Men man sitter som fastnaglad framför det lindansarnummer som regissören Carolina Frände och skådespelarna Emil Almén, Robin Keller och Anders Johannisson utför på Stadsteaterns lilla scen. Det är medvetandegörande teater i ordets allra bästa bemärkelse, lika intelligent och underhållande som – faktiskt – klassiskt tragisk.

Astrid Kakuli. Foto: Per Kristiansen.

4. (Ny) ”Det vilda” av Sally Palmquist Procopé och Kristian Hallberg

Regi: Sally Palmquist Procopé. Orionteatern. Kort tid kvar, spelas till och med 10 april

Kristian Hallbergs textpartier i ”Det vilda” är ingenting att skriva hem om, en lätt pårökt gröna-vågen-historia där en kvinna upptäcker det skärmfria livet i en stuga på landet och hänger med knytt och jättelika sniglar. Men Jonna Bergelins kostym, Mats Sahlströms sublima scenografi och inte minst Iiris Viljanens musik gör det här till en egenartad upplevelse – inte minst i föreställningens förtätade klimax som påminner om något man drömmer efter att ha ätit dålig svamp.

Thomas Hanzon i ”Natthärbärget”. Foto: Sören Vilks

5. (Ny) ”Natthärbärget” av Maksim Gorkij

Regi: János Szász. Dramaten. Spelas till och med 9 juni

Ungerske regissören János Szász kunde naturligtvis inte veta någonting om bombningen av teatern i ukrainska Mariupol. Men det är spöklikt att se hur samhällets skyddssökande här hukar sig för flyglarmen i ruinerna av en utblåst teatersalong. För om det är något som utmärker Szász välspelade och poetiskt melankoliska föreställning så är det den medkännande blicken på en förnedrad mänsklighet och hoppet om dess återupprättade värdighet. Och slutscenen glömmer man inte i första taget.

I teaterkikaren:

Efter två premiärtunga månader går säsongen in i spelmode. Den premiär som verkar mest intressant de närmaste veckorna är Örebro teaters ”The last dream of William Shakespeare” där Nikita Milivojevic och Amalia Bennett utforskar drömvärldar, verkligheten och, inte minst, William Shakespeare. Går upp 9 april.

Först i slutet av månaden börjar det röra på sig igen, 22 april har Ben Okris ”Den omättliga vägen” premiär på Dramaten, liksom Staffan Valdemar Holms ”Månen och de andra planeterna” på Kulturhuset Stadsteatern.

Den som har vägarna västerut i påsk bör även passa på att se Victoria Folkesson och Tove Wiréen – två fantastiska komedienner – i Johan Paus uppsättning av brittiska dramatikern April De Angelis ”Jumpy”. Spelas på Borås Stadsteater till 7 maj.