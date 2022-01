Johan Hilton: Här är tio föreställningar att se fram emot i vår

Under de snart två år som pandemin pågått har vi varit en och annan som ställt oss frågan hur den kommer att påverka svenskt kulturliv på sikt. Det är en fråga som nog behöver omformuleras – hur kommer den inte att påverka svenskt kulturliv?

Den lättnad som genomfor många av oss när salongerna i höstas återigen fick slå upp dörrarna, har med tiden kommit att ersättas av bävan. I synnerhet efter privatteatrarnas nödrop nyligen. Hur länge är det lönt att försöka planera framåt i det ständiga gungfly som nyckfull restriktionspolitik utgör? Vilken teater vågar satsa när salongerna kan tvingas slå igen redan i morgon på grund av en ny virusvariant?

Och framför allt: kommer publiken tillbaka? Fler än en institution har med oro sett beläggningssiffrorna svikta under hösten. De trogna besökarna sitter förvisso fortfarande i bänkraderna, desto svårare har det varit att nå den nya publiken, spontanbesökarna som inte nödvändigtvis inkluderar teatervisiter i sina redan välfyllda kalendrar. Särskilt inte när besöken ständigt måste ställas in och skjutas upp – hur lockande känns en föreställning man vill se i kväll, säg, våren 2024?

”Jag tror att det svåraste har varit att berövas sin tro”, skrev Frida Röhl, konstnärlig ledare för Folkteatern i Göteborg, härom dagen i en sorgsen text på Göteborgs-Postens kultursidor, apropå de senaste restriktionerna.

”Kommer den här föreställningen verkligen att bli av? Kommer den att få möta en publik? /.../ Det är som att vi alla fått små sår av allt som omöjliggörs. De kommer att läka, men det kommer alltid att finnas ärr.”

The show must go on, visst. Men också ärrbildning måste förebyggas och vårdas. Om vi vill behålla vår teaterkultur måste den få fortsatt möjlighet att verka – även om en ny mutation skulle upptäckas i morgon.

”Gasljus”. Foto: Jenny Baumgartner

”Gasljus: Malmö” av Henrik Bromander

Malmö stadsteater, premiär 19 januari

Gasljus överallt. I våras hade Patrick Hamiltons klassiska melodram från 1938 premiär på Kulturhuset Stadsteatern, i Malmö låter sig Henrik Bromander inspireras av den psykologiska termen som pjäsen gav upphov till: gaslighting – att få någon att tvivla på sin verklighetsuppfattning och därmed sitt förstånd. Här bistås fenomenet av tekniska lösningar, såsom 3D-ljud, som gör att allt filtreras genom huvudpersonens perspektiv.

”Löftet”. Foto: Henrik Halvarsson

”Löftet” av Susanne Marko och Mats Larsson Gothe

Kungliga Operan, premiär 27 januari

På Förintelsens minnesdag har denna nyskrivna opera om makarna Ava och Teo som skiljs åt i ett koncentrationsläger urpremiär. Efter krigsslutet söker Ava över Europa efter sin make. Susanne Marko har under arbetet med librettot hämtat stoff ur sin egen familjehistoria, tonsättaren Mars Larsson Gothe har skrivit musiken. Operaregi står Stefan Larsson för, som även är nyaktuell med ”Linje Lusta” på Dramaten i vår.

(Macbeth). Foto: Klara G.

”(Macbeth)” av Jens Ohlin och Hannes Meidal efter Shakespeare

Dramaten, premiär 2 februari

Maia Hansson Bergqvist var något av en sensation i föreställningen ”Ambulans” på Lumor/Dramaten i höstas. Här spelar hon lady Macbeth i vad som beskrivs som en sorts uppföljare till duon Hannes Meidals (som spelar titelrollen) och regissören Jens Ohlins rosade nyversion av ”Hamlet” på Galeasen. Där Hamlet tvekade inför att skrida till verket, är paret Macbeth däremot handlingskraftiga. Civilisationen är hotad och måste försvaras. Väl?

”Gengångare”. Foto: Mats Bäcker

”Gengångare” av Hanna Nygren och Helle Rossing efter Ibsen

Helsingborgs stadsteater, premiär 5 februari

Också i Skåne bjuds det på en nyversion av klassiskt stycke. För på Helsingborgs stadsteater hade Henrik Ibsens en gång enormt kontroversiella pjäs ”Gengångare” sin världspremiär, år 1883. Nu gör familjen Alving ånyo rent hus med sina gamla släkttrauman – som på något tidstypiskt sätt här tycks kopplas samman med klimatångest och jordens undergång. ”Skräck med glimten i ögat” utlovas av teatern.

”Mordet på Marat”. Foto: Jonas Kündig

”Mordet på Marat” av Peter Weiss

Göteborgs stadsteater, premiär 18 februari

På Stadsteatern i Göteborg är alla föreställningar inställda januari ut. Förhoppningsvis har läget lättat något i mitten av februari, för Jan Klatas uppsättning av Peter Weiss klassiska envig mellan nihilisten de Sade och revolutionären Marat vill åtminstone inte jag missa. Klata är polsk regissör och tidigare chef för National Stary Theatre i Krakow. Tillika ett av de stora europeiska teaternamnen – formligen dränkt i priser.

”Lehmantrilogin”. Foto: Carl Thorborg

”Lehmantrilogin” av Stefano Massini

Kulturhuset Stadsteatern, premiär 18 februari

Ekonomisk kris och teater hör ihop, det visste redan Henrik Ibsen när han skrev ”Ett dockhem”. I ”Lehmantrilogin” följer dramatikern Stefano Massini och regissören Carolina Frände den västliga kapitalismens utveckling genom immigrantfamiljen Lehman. Namnet klingar bekant? 2008 kom dess skapelse Lehman Brothers att orsaka den värsta finanskrisen i modern tid. Emil Almén, Robin Keller och Anders Johannisson spelar bröderna.

Foto: Album / Fine Art Images

”Pang! sa Anckarström” av Anders Berg

Moment teater, premiär 26 februari

Det låg ett skimmer av metoo över Gustafs dagar. Anders Bergs episka drama om Jacob Johan Anckarström tar en närmare titt på kungamördarens eftermäle – som varit sig besynnerligt likt i över 200 år. Ett förbisett faktum: Anckarström tjänstgjorde som livpage och ska, enligt pjäsen, ha lärt känna konungen redan som 16-åring, tillsammans med andra unga vackra män. I rollerna syns bland andra Lina Englund och Johan Wahlström.

Athena Farrokhzad. Foto: Carla Orrego Veliz

”Framtidsspelen” av Athena Farrokhzad

Ung scen Norr, premiär 2 mars

Vem bestämmer över mig? Vem bestämmer över skolan? Carl Olof Berg står för regi och koreografi när unga norrbottningars tankar om politik får kropp och uttryck på Norrbottensteaterns ungdomsscen Ung scen Norr. Dramatikern och poeten Athena Farrokhzads manus bygger på samtal och workshops med högstadieelever från hela länet, bland annat Kiruna, Gävle och Luleå. Ensemble: Lucas Carlsson, Francoise Fournier, Timimie Märak, Anna Wadström.

”Kära Jelena”. Foto: Uppsala stadsteater

”Kära Jelena” av Ludmila Razumovskaja

Uppsala stadsteater, premiär 12 mars

Vårens kanske mest oväntade återupptäckt? Jonas Österberg Nilsson dammar av ryska Ludmila Razumovskajas thriller från 1980. Fyra försigkomna elever gör hembesök hos sin ensamma lärarinna. Hon tror att de vill gratulera henne på födelsedagen, de har något helt annat i kikaren. En ”Funny games” om stålhård individualism och brustna ideal. Samt något så sällsynt som en ideologisk rysare, skriven i skuggan av ett krackelerande Sovjet.

Farnaz Arbabi. Foto: Eva Tedesjö

”Brinn” av Elmira Arikan och Farnaz Arbabi

Unga Klara/Teaterhögskolan i Malmö, premiär 19 maj

Det luktar ”Heavenly creatures” – Peter Jacksons filmpärla från 1994 om två skolflickor som mördar den ena flickans mor – om ”Brinn”. Vännerna Evy och Agni har en symbiotisk vänskap och kreerar tillsammans en fantasivärld där de får leva ut sina önskningar. Men så går de för långt. Unga Klara-chefen Farnaz Arbabi har skrivit manus tillsammans med Elmira Arikan. På scen står studenter från Teaterhögskolan i Malmö.