Johan Hilton: Inga digitala satsningar kan ersätta den levande, brokiga scenkonsten

För ett knappt år sedan fördes en debatt här i DN. Den handlade om den digitaliserade teatern och drog igång med en text av Kristina Lindquist: ”Nej, digital teater är faktiskt inte scenkonst på ett enda sätt” (6/4 2020).

I texten vände sig Lindquist mot den peppiga nybyggarandan i pandemins initialskede. ”Inget virus kan upphäva teaterns grundlagar om tidens gång, kroppars närvaro och kanske viktigast av allt: känslan av att som publik sätta sig själv på spel”, skrev hon. ”Utan otrygghetens överenskommelse i rummet finns ingen teater.”

Min lite mesiga vana trogen stod jag då fortfarande på alla tänkbara ben samtidigt. Nej, digital teater är visserligen inte riktig teater, men den är åtminstone något. Man ska inte underskatta värdet av att ha någonstans att vända sig, nu när man inte får ta del av den äkta varan. Hellre scenkonst via skärm än ingen alls.

Oftast gör jag halt någonstans i pausen

Såhär ett år in i pandemin har min vankelmodighet utbytts mot en eftertrycklig gäspning varje gång jag får höra om ytterligare en digital scenkonstsatsning. Det ska inte skyllas på de olika initiativen i sig – scenkonstnärer lagar naturligtvis efter läge och söker nya vägar att hitta ut i tider av restriktioner – utan på att den verkliga scenkonsten inte tål kompromisser särskilt bra.

I höstas lanserade till exempel brittiska National theatre sin app ”NT at home” och dukade upp ett smörgåsbord av teatrala läckerheter: ”Körsbärsträdgården” med Zoë Wanamaker, ”Mosquitoes” med Olivia Colman, ”Cat on a hot tin roof” med Sienna Miller och Jack O’Connell. Jag slog till direkt och betalar sedan dess en månatlig summa för fröjden att se några av den engelskspråkiga teaterkonstens stjärnor via skärm hemma. Här skulle det goffas.

Men när jag nyligen gjorde ett återbesök i appen upptäckte jag att jag visserligen påbörjat ett antal föreställningar, men hittills inte lyckats fullfölja en enda. Oftast gör jag halt någonstans i pausen och alltid under samma förevändning: jag kollar klart i morgon. Vilket naturligtvis aldrig sker.

Den finstämda skildringen av drottning Elizabeth II påminde snarast som en fars på Fredriksdalsteatern

För det uppstår ofta en oavsiktlig distanseringseffekt när man tar del av en föreställning avsedd för ett fysiskt rum nedkrympt till smartphoneformat, någonting som snarast påminner om estetisk impotens. Rörelserna i det avfilmade rummet ter sig groteskt förstorade, teaterns raison d’etre– att befinna sig i ett och samma rum med skådespelarna och själv bestämma var man för närvarande fäster blicken, vilken berättelse man så att säga följer genom att iaktta de enskilda skådespelarna – känns som en tvångströja när det bara finns en enda statisk bild att ta del av, berättandet besynnerligt utslätat.

Jag vet att samma känsla drabbade mig när jag såg föreställningen ”The audience” livesändas på bio för ett par år sedan. Den finstämda skildringen av drottning Elizabeth II påminde snarast som en fars på Fredriksdalsteatern än som en eftertänksam betraktelse av nominell makt och tidens gång. Det är i sig inte något att förakta, buskis är bevisligen ett glädjeämne för en stor och brokig publik, men avgjort inte heller den effekt som regissören ville uppnå.

Det duger, möjligen, som komplement, som kulturellt kosttillskott

Undantag finnes, naturligtvis. Galeasen har lyckats strålande med sin filmade version av Mikhail Durnenkovs ”Är det krig än”, liksom Unga Klara med storsatsningen ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” av Johannes Anyuru. Och fler kommer att tillkomma under den stundande våren, där vi fortfarande inte får samlas i ett teaterrum.

Ändå är det med viss bävan jag hör allt fler institutioner tala om hur pandemin inneburit ett trendbrott för digitaliseringen av scenkonsten, att det här på något sätt skulle vara framtiden. Det duger, möjligen, som komplement, som kulturellt kosttillskott. Inte minst nationalscenerna borde erbjuda playversioner för den publik i riket som inte har tillgång till ett fysiskt scenrum. Men är det teater? De senaste tolv månaderna har stärkt mig i min radikala övertygelse: ”Nja”.

