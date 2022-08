Johan Hilton: Jag ångrar mig! ”Invasion!” var ju en av 00-talets stora teaterhändelser

Så här skrev jag då:

”Föreställningens första timme är alldeles oemotståndlig innan föreställningen tappar kontrollen över dissonanserna, lattjandet tar över. Det skorrar alltför falskt”.

Så här skulle jag skriva i dag:

”Föreställningens första timme är medveten om dissonanserna, medan dess andra hälft snarare kopplar ett mer lekfullt grepp om texten.”

”Att skriva teaterkritik är att misslyckas”, lyder DN:s Leif Zern motto. Det ligger en hel del i det – att på några få tusen tecken läsa av en föreställning, placera in den i ett estetiskt sammanhang, problematisera och dessutom försöka fånga själva livet i den. Skådespelarna, bilden, ljuset, texten… Man ser luffarnas fåfänga kamp mot tingen i ”I väntan på Godot” framför sig – alltid är det något som jävlas. Estragons skor som är för trånga, livremmen som går sönder, just det som Ann Petrén gjorde i just det ögonblicket och som inte går att återge med ord därför att man aldrig har sett det förut.

Naturligtvis har jag under min snart två decennier långa tid som teaterkritiker ångrat somligt som jag skrivit, inte minst de lite väl reservationslösa hyllningarna. Få föreställningar är så pass bra. Men också en och annan sågning.

Problemet är bara att det är så svårt att kontrollera om man verkligen hade så fel, eftersom det inte finns någonting annat än minnet – och möjligen kollegernas recensioner – att rådbråka. Där en litteraturkritiker kan återvända till sin roman, filmkritikern till sin film, musikkritikern till sitt album, och göra en ny bedömning, finns det för en teaterkritiker ingenting kvar att värdera. Föreställningen är nedlagd – och i många fall bortglömd – sedan länge. ”Skrift i vatten” brukade Ingmar Bergman benämna teaterns flyktighet.

Men det finns recensioner som man, redan när man läser dem i tidningen dagen därpå, ter sig som större misslyckanden än andra. En tanketråd som lett en vilse, en upptagenhet av texten snarare än det som uppstått på scen, en brist på sensibilitet och det finkalibrerade.

Den känslan av att ha skrivit mig förbi poängen vet jag att jag hade redan när jag skickade in min recension av Farnaz Arbabis föreställning ”Invasion!” på Stockholms stadsteater 2006.

Recensionen lyckas inte framkalla ett enda minne av föreställningen, åskådliggör ingenting av dess inre liv, av det som utspelat sig på scen.

”Invasion!”, som skrevs av Jonas Hassen Khemiri, är en postmodern och lekfull text om rasifiering och identitet som tar spjärn mot CJL Almqvists halvt bortglömda drama ”Signora Luna”. Där förekommer ett namn, Abdulkasem, som plockas upp av ett gäng tonåringar som tvingats iväg på teater av skolan och tillämpas på en rad smärtpunkter i deras eget, men också andras, liv. Abdulkasem blir alla och ingen, en erfarenhet som inte riktigt går att sätta fingret på, precis som upplevelserna av rasism och annorlundaskap ofta är.

Jag har tänkt mycket på min recension i efterhand, hemsökts av en känsla av att texten var stum och snål. I synnerhet som jag med åren kommit att räkna ”Invasion!” som en av de verkligt stora svenska teaterhändelserna under 00-talet, en av de föreställningar jag inte hade velat vara utan. Däremot har jag aldrig återbesökt själva recensionen.

När jag nu gör det upptäcker jag att den kanske inte är riktigt så grinig som jag minns den. Jag skriver att föreställningens första timme är ”alldeles oemotståndlig” innan föreställningen tappar ”kontrollen över dissonanserna, lattjandet tar över”.

Problemet är snarare att recensionen är dålig, och då i en helt annan bemärkelse än i ”negativ”. Den lyckas inte framkalla ett enda minne av föreställningen, åskådliggör ingenting av dess inre liv, av det som utspelat sig på scen. Inte en enda bild, tvärtom en orgie i formelartade fraser och kritikerklichéer: ”balanserar skickligt på gränsen mellan grovkornig teaterlek och fingertoppskänslig innerlighet”, ”det skorrar exempelvis alltför falskt”, ”ett makrogrepp om samtiden”.

Nästan all form av berättande strävar efter att försätta någon i känslan av att vara där, på plats, i just det ögonblicket då något sker

Den är kort sagt inte en gestaltning. Det är en sorts fallbeskrivning som skulle kunna användas som undervisningsmaterial: det här är vad som händer när en teaterkritiker tappar kontrollen över de bollar som hen ständigt måste ha i rörelse för att skapa en levande text, när orden vinglar fram och tillbaka över papperet på jakt efter en riktning.

Nästan all form av berättande strävar efter att försätta någon i känslan av att vara där, på plats, i just det ögonblicket då något sker. Teaterkritiken är inget undantag.

Och därför är recensionen av ”Invasion!” någonting jag ångrar. Tillsammans med en mängd andra recensioner, får jag nog dessvärre förmoda.

