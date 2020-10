Johan Hilton: Känslan av att vara utdömd av den stora massan upphör inte med reformer

Det fanns en tid då homosexualitet innebar ett garanterat lidande. Åtminstone inom populärkulturen. När det medicinska begreppet homosexualitet populariserades i början av 1900-talet tilltog, som av en tanke, samtidigt demoniseringen av sexuella avvikare. Böcker, pjäser och sedermera filmer befolkades av allt fler homosexuellt kodade skurkar och självmordsfall.

Det brukar vara den knoppande frigörelsens pris: samtidigt som ett medvetande om en minoritet eller grupp formuleras infaller en motrörelse för att stävja den. Den tar sig oftast tydligast uttryck i kulturen. Också verk av hbtq-personer kom under ett par decennier att präglas av denna yttre, föraktfulla blick. I skildringarna av samkönade begär under 1900-talets första hälft förknippas begären ofta med förskräckande konsekvenser, som i en sorts mea culpa för att man ens tagit upp ämnet: depression, alkoholism, självmord, evig olycka.

Mot slutet av 1900-talet och i början på 00-talet var tongångarna annorlunda – pärlbandet av hbtq-politiska segrar i västvärlden hade stärkt både rörelsens självförtroende och framtidstro. De deppiga gamla verken från forna tider viftades ofta bort som irrelevanta, särskilt om de samtidigt innefattade brott mot sexuella tabun. Den nya tidens bög, flata och transperson var hel, ren, normal och giftaslysten. Definitivt inget offer.

”The boys in the band” gjorde skandalsuccé och blev film redan 1970

Varför gaggar jag om allt detta? Därför att jag härom kvällen hamnade framför Netflix nyinspelning av Mart Crowleys kultpjäs ”The boys in the band”. Det var som att dra in riktigt muggig garderobsluft i lungorna. Fast på ett rätt välgörande sätt.

I ”The boys in the band” – som hade scenpremiär året före Stonewallupproret i New York 1969, den västerländska hbtq-rörelsens urscen – samlas ett gäng bögar i en takvåning för att fira en väns födelsedag. I linje med det amerikanska efterkrigdramats dramaturgiska konventioner, med allt vad det innebär av ymnigt alkoholintag, livslögner och grälsjuka sanningssägare, urartar det hela snart till en natt av såriga uppgörelser. Inte minst med församlingens egen ambivalens inför vad och vilka de är.

”The boys in the band” gjorde skandalsuccé och blev film redan 1970. Antagligen vill Netflix med sin fina, men rätt onödiga nyinspelning – som till skillnad från föregångaren är fullkomligt nedlusad av berömda tillika öppet homosexuella skådespelare, bara det en indikator på hur långt vi har kommit – påminna oss om hur det en gång var. Att det fanns en tid för inte alltför längesedan då skam, rädsla och begränsat livsutrymme ständigt präglade hbtq-personers vardag.

Sorgligt nog backar statistiken delvis upp Youngs dramatiska utsaga

Frågan är bara om detta dystra då verkligen är så daterat som vi lätt får för oss. Ungefär samtidigt som jag ser nyinspelningen av ”The boys in the band” läser jag den brittiska popstjärnan Will Youngs nyutkomna memoarer ”To be a gay man”. Dess bärande tes är att skam inte upphör som i ett trollslag via reformer utan har en tendens att reproduceras över generationerna.

”Min homosexuella skam”, skriver Young, ”som pådyvlats mig av andra har internaliserats och skapat sin egen kletiga tjärliknande konsistens som täcker allt inre ljus.”

Sorgligt nog backar statistiken delvis upp Youngs dramatiska utsaga. Både suicidförsök och psykisk ohälsa är överrepresenterade bland unga hbtq-personer, inte minst transpersoner. Var femte hbtq-person har utsatts för hatbrott, medan varannan känner någon som undviker att vistas på platser på grund av sin hbtq-identitet. Och sådär tycks det på något sätt fortsätta, i generation efter generation.

”The past is never dead. It's not even past”, skrev William Faulkner. För att påminna sig om den meningens giltighet kan man slå på Netflix och se ”The boys in the band”.

