Johan Hilton: Pandemin har gjort mig kulturlös, dum och lat

Såhär i efterhand ter det sig nästan symboliskt att den sista föreställning jag såg innan pandemin drabbade världen var över sju timmar lång. Man ska äta så man står sig, som min morfar brukade säga.

Matthew Lopez pjäsepos ”The inheritance” som jag upplevde på Ethel Barrymore theatre i New York för ganska precis ett år sedan – bara veckorna före nedstängningen – har varit ett dyrbart minne under året som varit. Något jag plockat fram när livet i karantän tett sig outhärdligt tråkigt: en fullpackad salong, amerikanskt meddelsamma bänkgrannar som vid varje blackout eller paus berättade vad de tyckte om det vi just sett och hur de trodde att det skulle gå, den skälvning i luften som endast en fin föreställning kan åstadkomma. Jag blir sentimental och blaskig bara av att skriva det.

För om det är något som jag gissar att många av oss – åtminstone vi som undkommit pandemins verkliga tragedier: att berövas en närstående, drabbas av långtidssjukdom eller se sitt livsverk raseras – har lärt oss under de senaste tolv månaderna, är det hur hjälplösa vi är utan kultur.

För om ett träd faller i skogen och ingen finns där som ser det, vad finns det då att prata om eller reflektera över?

På så sätt kan man säga att erfarenheten har varit sedelärande. Visst har vi var och en kunnat sitta i vår sociala distans, med våra böcker eller framför ännu en strömmad tv-serie tillhandahållen av ännu en strömningstjänst, men platserna för de gemensamma upplevelserna – den svindlande känslan av att sättas i kontakt inte bara med det som gestaltas, utan också med den övriga publik som tar del av det, vår själva omvärld – har saknats.

Det är en saknad som inte begränsar sig till scenområdet, utan alla platser där vi ses för att ta del av konst, kulturuttryck och idématerial: museer, biografer, bibliotek, bokcirklar, amatörverksamhet.

För mig personligen har det inneburit känslan av att ha förlorat ett inflöde av tankar och impulser. Jag kan alldeles säkert säga att pandemin har gjort mig fattigare, latare och dummare, både intellektuellt och emotionellt. För om ett träd faller i skogen och ingen finns där som ser det, vad finns det då att prata om eller reflektera över? Och även om ordet ”avförtrollad” används alldeles för ofta i alldeles för många sammanhang, är det svårt att hitta ett bättre ord för detta år då vi hänvisats till att vara ensamma satelliter, utströdda på en natthimmel och hjälplöst separerade från allt som syresätter livet.

Det finns naturligtvis en framtid, på andra sidan vaccinationen. Men jag tror att det vore naivt att inbilla sig att allt kommer att återgå till det vanliga, bara för att vi inte längre behöver betrakta vår nästa som en potentiell baneman. Den här sortens gemensamma trauman och processer sätter spår som lever kvar under lång tid framöver. Så sent som i måndags varnade Kulturrådet för att kulturlivet sannolikt kommer att få bestående skador.

En sådan scen – och dess fullständigt förkrossande känslomässiga kraft – går inte att uppleva någon annanstans än på teatern

Och kanske kan ”The inheritance” som jag såg den där heldagen, i gemenskap med andra, tjäna som exempel. Den handlar om generationen av homosexuella män efter aidskatastrofen, där såren från det förflutna fortplantas från äldre till yngre och där man än i dag bearbetar en sorg som blivit en del av den kollektiva identiteten.

I föreställningens vackraste scen öppnas dörrarna till publikutrymmet och gångarna i salongen fylls långsamt av döda unga män, offer för sin tids pandemi. Varsamt upplysta av ett vitt ljusskimmer fortsätter de att välla in under tystnad, som påminnelser om att varje offer var en helt egen, unik individ.

En sådan scen – och dess fullständigt förkrossande känslomässiga kraft – går inte att uppleva någon annanstans än på teatern. Oddsen bör vara låga för att en svensk scen tar sig an ”The inheritance” den dag vi får träffa varandra igen. Om teatrarna finns kvar, vill säga.

