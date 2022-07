Johan Hilton: Så blev den brittiska käftsmällen “Queer as folk” en amerikansk myssåpa

Vi var kanske ett tjugotal som lockats till Café String på Södermalm den sommareftermiddagen. Det var Stockholm Pride 1999, dagen efter den stora paraden, och programpunkten var en exklusiv visning av en brittisk tv-serie som gjort visst väsen av sig under vintern – en aktivist hade fixat en videokassett.

Jag minns förväntningarna som fyllde det lilla kvalmiga källarutrymmet under kaféet när arrangören tryckte på videobandspelarens playknapp.

Men två avsnitt in i serien ”Queer as folk” tuggade spelaren i sig bandet, så vi fick inte veta hur det gick för Manchesterbögarna Stuart (Aidan Gillen), Vince (Craig Kelly) och Nathan (Charlie Hunnam). Vad många av oss däremot insåg var att ingen skildrat gaycommunityn på ett sådant sätt tidigare. Redan samma sommar traskade jag ned till dåvarande bokhandeln Rosa rummet på Sveavägen och införskaffade en egen vhs-kopia.

Charlie Hunnam, Denise Black, Craig Kelly och Anthony Cotton från ”Queer as folk”. Foto: Nils Jorgensen/REX

”Queer as folk” var epokgörande. Det går inte att komma förbi. Där bögarna i 80- och 90-talens populärkultur oftast antingen diaboliserats (skräckgenrens mammabundna och könsförvirrade psykopater) eller idylliserats (avsexualiserade dygdemönster som Matt i ”Melrose Place”) påminde åtminstone rollgalleriet i ”Queer as folk” – häradsbetäckaren Stuart, den lite töntige Vince och storögde tonåringen Nathan – om folk man faktiskt kunde stöta på ute i nattlivet.

De rättframma sexskildringarna var en avgörande faktor. Bögar som tilläts vara erotiska varelser med sina egna – för att tillämpa ett ytterst tidstypiskt begrepp, hämtat från den vrålheta queerteorin – sexuella praktiker.

När tv-kritiker genom åren refererat till ”Queer as folk” som den första gaysåpan har jag blivit rasande.

Det låter som hundra år sedan – Café String, vhs, homosexualitet som subversiv verksamhet. Och det var det på sätt och vis också. Att se om den brittiska versionen av ”Queer is folk” i dag är ett kvitto på hur mycket som har hänt under 23 år. Med dagens mått mätt känns egentligen ingenting i serien särskilt provokativt, radikalt eller ens effektsökande.

Ändå slukar jag den med samma glupskhet i dag som jag gjorde 1999. Det har i hög grad med tonen att göra, det finns fortfarande en råhet över serien som är svår att värja sig mot. Möjligen för att den skrevs av någon – Russell T Davies – som kunde gayvärlden utan och innan, men också för att det märks att skådespelarna spelar med höga insatser, liksom med andan i halsen. (Det rörde sig, trots allt, om en tid då eventuella bögstämplar fortfarande kunde ta död på en karriär.)

När tv-kritiker genom åren refererat till ”Queer as folk” som den första gaysåpan har jag blivit rasande. Visst finns inslag av melodram – i seriens andra säsong rent av lite idealistisk action när Stuart och Vince lämnar serien i något slags bögversion av ”Thelma och Louise” genom att bränna ut i Nevadaöknen – men om det är något som utmärker serien så är det snarare dess förankring i den urbrittiska genren köksbänksrealism. Att den i hög grad utspelar sig i småsjaviga miljöer, bland lägre-medelklassig inskränkthet och patriarkala fördomar om manlighet. I den världen ter sig gayklubben Babylon som ett slags Shangri-La där man får leva ut sitt verkliga jag.

Det är ofta just denna krock mellan manligt kodade miljöer och det dionysiska klubblivet som gör frihetskänslan i vissa scener så påtaglig. Det finns ögonblick som jag bara behöver tänka på för att få gåshud. Som när den femtonårige Nathan inser att det är för sent att vända tillbaka in i garderoben, att den enda vägen är ut och vidare, in i klubblivet, och formligen vrålar till sin tjejbästis när han kastar sig på bussen in till gaykvarteren: ”I’m doing it! I’m really doing it!” Eller när Stuart omsider kommer ut för sina småborgerliga föräldrar i en stolt och stridslysten monolog: ”I’m queer. I’m gay. I’m homosexual. I’m a poof. I’m a poofter, I’m a pance. I’m a bumboy, battyboy, backside artist, bugger. I’m bent. I am that arsebandit. I lift those shirts.” Och så vidare.

Men eftersom allt som är unikt, kvalitativt och intressant förr eller senare sätter griller i huvudet på amerikanska producenter, besatta av att förtydliga och målgruppsanpassa, fick ”Queer as folk” bara något år efter premiären en olycklig avknoppning i en amerikansk såpa med samma namn.

Bild 1 av 2 Gale Harold, F Filippo och Randy Harrison i ”Queer as folk” - Pittsburghversionen Foto: Showtime/Kobal/REX Bild 2 av 2 Foto: L Pief Weyman/Showtime/Kobal/REX Bildspel

Om den finns inte mycket intressant att säga, annat än att den utspelade sig i Pittsburgh, rullade i fem säsonger i början av 00-talet, missuppfattade allt som var roligt, vackert och hisnande med förlagan och fyllde avsnitten med lättuggade moralkakor, välstädade miljöer och mjukporriga sexscener. För något decennium sedan plågade jag mig igenom fyra av säsongerna, men gav upp i den femte, det var som att se någon slå sönder en älskad artefakt från ungdomen.

Men framför allt saknade den både huggtänder och elegans.

Det gör även rebooten av denna amerikaniserade version av ”Queer as folk” som i dagarna har premiär på Viaplay. Denna gång utspelar sig handlingen i New Orleans, i efterdyningarna av en masskjutning på en gayklubb om påminner om massakern på queerklubben Pulse i Orlando 2016.

Intrånget från den verkliga världen är inte det enda som gör ”Queer as folk” väldigt 2022. Den infriar till slut också titelns löftesrika ord ”queer” med verklig mångfald. För där både de brittiska och amerikanska föregångarna på sitt tidstypiska sätt drog likhetstecken mellan ordet ”queer” och vita, homosexuella cis-män – vilket redan i början av 00-talet kändes förmätet, för att uttrycka det försiktigt – tillämpar ”Queer as folk” 2022 ett intersektionellt perspektiv.

Bitvis är det som att betrakta livet i en smurfby där rollgalleriet helt underordnats sina normpolitiska funktioner.

Här riktas sökarljuset mot svarta och bruna hbtq-personer, icke-binära, transpersoner, funktionsvarierade. På cis-kvinnofronten är det lite magrare ställt, men det kompenseras å andra sidan av ikoner som en sexuellt experimenterande Kim Cattrall (med en extremt tillkämpad Louisianadialekt) och en sedvanligt kärv Juliette Lewis.

Men det är också i stort sett den enda behållningen med ”Queer as folk” 2022. I övrigt är figurerna så platta och illa skrivna att de aldrig får liv, som om man gett upp halvvägs och kapitulerat för själva ärendet och för såpans endimensionella karaktärsteckning. Bitvis är det som att betrakta livet i en smurfby där rollgalleriet helt underordnats sina normpolitiska funktioner: dragsmurfen, tonårssmurfen, rullstolssmurfen, slampsmurfen, den ickebinära smurfen och så vidare.

Devin Way i ”Queer as folk”. Foto: Alyssa Moran/Peacock

Det andra problemet hänger ihop med det första: skådespelarinsatserna är skrala och behäftas med två, max tre, tydliga uttryck. Det oerhörda i masskjutningen, den förkrossande sorgen i communityn, blir därmed mest något som plockas fram och tillbaka för att driva på scenerna i rätt såpariktning. Det gör att ”Queer as folk” mest av allt ter sig som ännu en strömlinjeformad amerikansk mesighet som utger sig för att vara radikal, men i grund och botten är ungefär lika äkta och insiktsfull som Oprah Winfrey en dålig dag.

Det är inte omöjligt att konceptet ”Queer as folk” överlevt sig självt, att de stora berättelserna om queercommunityn är över. Är det bara för oss gammqueers att bita ihop och inse att den subversiva undergroundkultur vi trodde att vi var en del av i dag är ungefär lika spännande och omstörtande som Allsång på Skansen? De senaste inrikespolitiska turerna i USA, där lagstiftning förhindrar lärare i Florida att tala öppet om hbtq-personer och där inte minst företrädare för ett radikaliserat republikanskt parti vältrar sig i den transfobiska gyttjan, talar för motsatsen. Så sent som för några veckor sedan ventilerade den förmodade republikanske presidentkandidaten Ted Cruz sin ånger över legaliseringen av enkönade äktenskap.

Det är i sådana stunder man önskar att det fanns något vassare än manusförfattarna till ”Queer as folk” 2022 att bussa på dem.

