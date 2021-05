Johan Hilton: Teater kan vara underbart när fyra personer ger allt för oss åtta i publiken

En av mina käraste teaterupplevelser från det senaste året utspelade sig i en lobby i New York förra vårvintern, strax före pandemin och efter en föreställning. En äldre man gick fram till en kvinna, pekade på henne och sade: ”You’re a wretch”. (Du är en usling.) Och gick sedan vidare, ut i den mörka Manhattankvällen.

Det var naturligtvis ett drastiskt ordval, men sammanfattade förmodligen vad många av oss just då kände. Under en och en halv timmes tid hade kvinnan suttit med mobilen påslagen under den föreställning vi haft oturen att bevista samtidigt i en liten och intim salong. Varit inne på sociala medier, tittat på Youtubeklipp, messat med vänner, bläddrat igenom utbudet på Ebay. Hela pjäsen, en monolog och rätt intrikat ”Frankenstein”-tolkning som krokade fast i slaveriet och amerikansk rasism, dränktes i ljudet och ljuset från kvinnans mobil.

”But it was boring!” ropade kvinnan efter mannen som konfronterat henne efter föreställningen. Och ungefär där svor jag i ett par ilskna sekunder att aldrig gå på teater igen, eftersom folket på den här sidan smartphone eskalerat i sin utveckling till narcissistiska bäbisar som inte fattar att deras beteende i ett rum påverkar andra.

Ilskan rann visserligen av mig, men minnet av värdelösa och ofta mobilrelaterade publikupplevelser sköljde under ett ögonblick likväl över mig: mannen som satt längst fram på ”Macbeth” lät mobilen ringa i säkert någon minut innan han svarade och sade: ”Hallå?... Jag är på teater... Nej, skittråkig.” Den uråldrige, och möjligen rektalt inkontinente, mannen som pruttade sig igenom hela ”Lysistrate” och gjorde att allt av Aristofanes för mig nu omgärdas av elaka luktminnen.

Eller, för all del, jag själv som, innan jag riktigt fattade hur en Iphone funkade, satt och spände ögonen i min bänkgranne som inte stängt av ljudet på sin mobil och lät sms efter sms störa föreställningen, innan jag insåg att det var min egen telefon som lät.

För en dryg vecka sedan fick jag äntligen gå på teater, efter en lång och tröstlös pandemivinter. Jag såg ”Gasljus” på Kulturhuset Stadsteatern och kan ärligt talat inte ge ett objektivt omdöme om själva föreställningen, det var så underbart att se levande människor på en scen igen. Sammanhanget var så exklusivt och intimt att det nästan antog peepshow-proportioner: publiken bestod av endast åtta personer.

Strax innan vi intog salongen uppmanades vi av publikvärden att vara extra tydliga i vårt uppdrag som åskådare: ”Om ni tycker att något är roligt eller spännande, var inte rädda för att reagera högt, så att skådespelarna känner att det faktiskt sitter någon därute i bänkraderna.”

Jag tror aldrig att jag upplevt kontakten mellan scen och salong med en sådan påtaglighet. Det var som om varje sekund tillryggalades av ensemblen med själva livet som insats. Vidden av professionaliteten tedde sig bitvis svindlande: fyra människor som bokstavligt talat gav allt för en nästan tom salong. Det fanns något både kusligt och uppfordrande i det, som om vi deltog i en underjordisk verksamhet i en mörk och farlig tid, som vore vi tolv sammansvurna i syftet att hålla scenkonsten vid liv.

Jag kommer alltid att bära det minnet av mig och plocka fram det när jag tvivlar på teaterns kraft. Ändå vill jag inte vara med om det ytterligare en gång. För visserligen har Sartre helt rätt i sitt sönderciterade uttalande om att helvetet är de andra. Men de kan också utgöra motsatsen. I synnerhet framför en ensemble som spelar för fulla muggar för att ge dem en scenkonstupplevelse för livet. Receptiva, lyhörda, medskapande. En folksamling blir inte vackrare än så.

