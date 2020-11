Johan Hilton: Tro inte att kulturen som går under nu kommer tillbaka

Ena dagen 50, nästa 500, sedan 50, därefter 300, nu 8. Turerna kring publiktaket visar, om inte annat, hur svårt det är att navigera i pandemins svallvågor.

Måndagens redan på förhand aviserade besked om ännu hårdare restriktioner för allmänna sammankomster var därför både väntat och oväntat. Väntat eftersom smittotalen åter skjuter i höjden och åtgärder måste vidtas. Oväntat eftersom det praktiskt taget innebär en total nedstängning av det svenska kulturlivet, på obestämd tid. Frågan är om svensk offentlighet någonsin har stått inför en liknande situation.

Det dramatiska beslutet kommer att försvaras med näbbar och klor på sina håll. Personligen håller jag fast vid att det är en svår felprioritering att med denna närmast fanatiska emfas sikta in sig på just kultur- och nöjeslivet.

För från och med nu är inte bara scenerna, utan uppenbarligen även biblioteken, mer eller mindre satta under näringsförbud. En ytterst skev ansvarsfördelning som ter sig än mer absurd mot bakgrund av de framsteg som gjorts under hösten. De senaste månaderna har teatrar och biografer slagit fullkomligt knut på sig själva för att ta sitt ansvar och erbjuda en covidsäkrad kulturupplevelse, så gott det nu går. Ingen annanstans har jag de senaste månaderna känt mig så trygg som i en salong.

Samtidigt har butiker fortsatt att locka med både utförsäljningar och erbjudanden, ofta på utrymmen som är trängre än vilken innerstadsbuss som helst. Köpcentrum har obekymrat fortsatt sin verksamhet. Snabbköp klistrar fast välmenande uppmaningar på golvet om att det är två meters avstånd som gäller, men vem bryr sig egentligen? Till skillnad från på teatrarna finns där ju ändå inte någon som upprätthåller ordningen. Var är åtgärderna, Löfven?

Om idén med begränsningarna av just kulturlivet är att skicka ut en normerande signal är det bara att konstatera att reservmagasinet från och med nu är uttömt. Kulturen går inte att inskränka mer än vad som redan gjorts. En påminnelse i all anspråkslöshet dock: tro inte att flertalet av de privata scener, fria grupper och andra näringsidkande kulturinstitutioner som nu lär gå under till följd av pandemihanteringen kommer tillbaka. Det gör de inte.

Läs mer om coronakrisen i kulturen