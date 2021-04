Johan Lagerkvist: Kina är inte en pendang till USA:s historia

Historikern Anders Stephansons huvudsakliga invändning mot min artikel gäller förklaringsvärdet av termen ”nytt kallt krig”. Det finns enligt honom bara ett kallt krig och det ägde rum på 1950-talet (DN 5/4). Begreppet är kanske inte ”transportabelt” och därför en missvisande analogi för ”motsättningen” mellan USA och Kina i dag.

Många historiker utanför USA envisas ändå med att använda termen metaforiskt, och även kinesiska hökar benämner situationen som ett nytt kallt krig. Om den kinesiska propagandaapparaten insisterar, kan vi få leva med denna term. Men jag är öppen för förslag från Stephanson på ett mer passande namn eftersom det ligger mycket makt i benämningar.

Som jag har förklarat i boken ”Tiananmen Redux: The hard truth about the expanded neoliberal world order” (Peter Lang, 2016) kan världen efter 1989 inte förenklat förstås utifrån den amerikanska händelsehorisonten. Det var Deng Xiaoping – med stöd av västerländska investerare likgiltiga inför människorättsbrott – som satte vår nuvarande auktoritär-kapitalistiska värld i rörelse. Kina är inte en pendang till den amerikanska historien.

2020-talets värdekonflikt är så mycket svårare än 1950-talets för de allt färre liberala demokratierna (se DN 23 mars om autokratiseringen i världen). Jag inte bara ”antyder” att det krävs något annat än att ”Kina ska lägga ner Kina”, utan är mycket tydlig med de nya villkor som råder i denna konflikt: den innebär ett ofrånkomligt samarbete givet ländernas ömsesidiga beroende. Det överskuggande problemet som kräver en meningsfull debatt gäller hur liberala demokratier, illiberala demokratier och diktaturer tillsammans ska kunna lösa mänsklighetens ödesfrågor i ett tillstånd som präglas av ökande misstänksamhet.

Stephansson antyder att jag härleder svårigheterna till ”den andra sidans karaktär” och att lösningen vore att Kina ”uppfyllde väst-demokratiska normer”. Den kinesiska statspropagandan är effektiv i väst. Sinologer får därför till förbannelse upprepa att enpartistaten inte är detsamma som dess medborgare.

Jag tror inte att Stephanson avser att stereotypt klumpa ihop alla kinesiska medborgare till ett auktoritärt sinnat kollektiv. Om kommunistpartiet lade ner sig självt skulle landet naturligtvis inte bli mindre kinesiskt. Kulturer är processuella, inte statiska, vilket den demokratiska ön Taiwan i enlighet med postkolonial teori bevisar. Det är den kinesiska regimens förändrade karaktär och dess nya beteende som har blivit ett globalt dilemma.

En annan märklig antydan gäller ”Lagerkvists demokratier” och ”den så kallade fria världen”. Man bör vara försiktig med att relativisera hoten mot demokratierna från auktoritära och populistiska krafter, såväl utifrån som inifrån. Det betyder inte att de liberala demokratierna är perfekta. Dubbelmoralen går djupt i deras politiska praktiker. Är det hyckleri när USA skyddar Saudiarabiens diktatur trots dess brott mot mänskliga rättigheter? Absolut. Är det hyckleri när västerländska politiker nu talar om att vi har varit naiva om Kina. Utan tvekan.

Som den kinesiska konstnären Ai Weiwei har slagit fast vägrar västvärlden ”att erkänna sin medskyldighet i skapandet av denna monsterregim”. Trots demokratiernas brister, måste dock människor med demokratiskt samvete världen över tillsammans värna de universella mänskliga rättigheterna. Detta eftersom Kina relativiserar dem, skyddar Myanmars militärjunta i FN, attackerar oberoende forskare i EU-länder och USA, krossar demokratirörelsen i Hongkong och internerar minoriteter i Xinjiangs lägersystem.

