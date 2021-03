Johan Lindström: ”Skivorna jag köpte på rea blev min utbildning”

Johan Lindström

Är född 1972, har producerat ett drygt trettiotal album, lyssnar på tonsättare som Igor Stravinskij, György Ligeti och Olivier Messiaen och gillar särskilt bluesmusikern Mississippi John Hurt.

Lindström arbetar nu med ett soloprojekt för orkester med SR, en konsert för pedal steel och trumpet jämte musik för storband som spelas in i Luleå. Dessutom ska Tonbruket göra ett nytt album i sommar.

Om Max Martin: ”Han är en kompis och är precis som förr, väldigt ödmjuk. Vi spelade ihop i ett skolband när vi gick på Södra Latin och i tunnelbanan (skratt) och på Mosebacke. Jag var och hälsade på honom när jag var i Los Angeles förra året.”

Om att producera: ”För mig är nog Tom Waits den allra bästa producenten. Han kan ta dig som lyssnare till en gammal lada, en kloak eller något helt annat ställe och skapa så fantastiska ljudbilder.”

Lindströmskriven musik i urval: ”Stethoscope”, ”Vinegar heart” och ”Music for the Sun King” för Tonbruket, ”Music for empty halls” och ”On the asylum” för sin septett, ”Home secretary” ihop med Rebecka Törnqvist” och ”Last breath” ihop med Ane Brun”.