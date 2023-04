Johan Renck gör film om Saddam Husseins sista dagar

Filmen bygger på boken ”The prisoner in his palace” av Will Bardenwerper och följer de tolv amerikanska soldater som vaktade den irakiske diktatorn i slutskedet av hans liv.

Just nu är filmen under utveckling hos bolaget Fremantle och förutom Johan Renck arbetar producenten Michael Parets med projektet. Manusförfattare är Darby Kealy, som skrivit manus till tv-serien ”Patriot”.

”’Prisoner in the palace’ är ett fascinerande porträtt av en av historiens mest ökända och kontroversiella personer, berättad genom hans fångvaktares ögon”, säger Christian Vesper, chef för internationellt drama på Fremantle, i ett uttalande.

Saddam Hussein var Iraks ledare och diktator från 1979 till 2003, då han fängslades av amerikanska trupper under Irakkriget. Han dömdes till döden och avrättades 2006.

