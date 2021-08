Johan Svedjedal: Harry Martinsons största och mest berömda angrepp mot bilismen

Harry Martinsons största och mest berömda angrepp mot bilismen kom i diktsamlingen ”Vagnen”, utgiven 1960. Titeln fick samlingen efter den avslutande sviten om 17 dikter, ”Röster om vagnen”. På ytan handlade den om bilsamhällets faror – men ärendet var vidare än så. När Martinson konsekvent använder ordet ”Vagnen” framför ”bilen” skruvar han upp språket i mytologi och kan göra kopplingar genom tid och rum. I en av dikterna färdas jaget i sin Jagannatha, en dödsmaskin under vars hjul beundrarna slungar sig.

Vagnen äter sig in i människornas värld, den konkurrerar ut hästarna, blir leksak och livsinnehåll. Överallt är den närvarande:

Med Vagnen hämtar samariterna

de som överkörts av Vagnen.

Med Vagnen bortforslas den krossade Vagnen eller dess rester.

Visst finns det glimtar av den nytta och lycka Vagnen kan ge. I den färdas människor ”mot bad och månfröjd”, den bjuder ”världsglädje” och löften om en utopisk framtid. Men mest är den förknippad med risker, med olyckor och lemlästning. I en av dikterna kör föraren in i en ek och rinner ut över barken: ”Som om jag varit Vagnens hjärna”.

Avgaserna och bullret var inte det stora problemet med bilismen i ”Röster om vagnen”, utan just bilolyckorna. Hållningen speglar den samtida debatten om trafiksäkerhet, kartlagd av Jonas Anshelm. Trafikolyckorna hade ökat stadigt under efterkrigstiden och 1960 låg antalet trafikdödade på ungefär 1 000 personer per år (flerdubbelt fler än numera). Kritiken mot trafikeländet var hård i pressen.

Samtidigt fanns en stark framtidstro gällande bilismen hos befolkningen och politikerna. Vid mitten av 1950-talet hade kommunikationsministern Sven Andersson frågat ”om inte bilismens utveckling är det mest påtagliga i vår tids demokratisering”. Underförstått: I socialdemokratins Sverige skulle alla ha råd med en bil. Den skulle inte längre vara ett överklassens privilegium, utan en vardagsvara. Att vara mot bilismen var att vara en bakåtsträvare.

För Harry Martinson såg saken annorlunda ut. I den sista av dikterna i ”Röster om vagnen” drömde han om en ideal vagn som inte var ett fordon av plåt och på gummihjul, utan en andlig storhet. Den forslar ”undsättning och svar på frågor”, utdelar ”solens mirakelskimrande kakor och havets fiskar” och kör in ”genom människohjärtats portar”. I denna dröm om visdom är själva bilismen lämnad långt bakom.

Johan Svedjedal är författare och professor i litteraturvetenskap. För tillfället färdigställer han en biografi om Harry Martinson.

Läs mer:

Harry Martinson och bilarna 1

Harry Martinson och bilarna 2

Harry Martinson och bilarna 3

Harry Martinson och bilarna 4