Johanna Paulsson: Black lives matter sätter press på den klassiska musiken

Av alla solidaritetsbilder i sociala medier förra sommaren minns jag Lauren Michelles inlägg som särskilt talande. Iförd en topp med Black lives matter-tryck stegade den amerikanska sopranen målmedvetet fram mellan stolsraderna på Wiener Staatsoper. Michelles protest var hennes blotta närvaro i ett sammanhang som hösten 2016 hade hälsat henne ovälkommen med n-ordet.

Fjolårets BLM-protester gav svallvågor även i det vita hav som annars utgör det klassiska orkesterlandskapet. Alltifrån Festspelen i Bergen till Elbfilharmonin i Hamburg anslöt sig till musikbranschens upprop ”Blackout Tuesday”. Men det är en sak att posta svarta rutor i Facebook under en pandemi, när verksamheten ändå går på sparlåga, och en annan sak att faktiskt omvandla ställningstagandet till praktisk handling.

Under den gångna veckan har festivalen MaerzMusik i Berlin försökt lyfta frågan inom nutida konstmusik genom både liveströmmade panelsamtal och en konsert under rubriken ”afro-modernism”. Zimbabwefödda Vimbayi Kaziboni lotsade Ensemble Modern genom verk av bland annat brittiska Hannah Kendall och den sydafrikanska spektraltonsättaren Andile Khumalo. För urvalet stod den amerikanska tonsättaren, trombonisten och musikforskaren George E Lewis som är en flitig debattör på temat avkolonisering av konstmusiken.

Extremt intressant i sammanhanget är också brittiska tonsättaren Des Olivers dokumentärserie ”Identity and the anxiety of influence” från 2019, som utforskar frågor kring en eventuell ”svart identitet” i relation till bredden inom samtida konstmusik. Kontentan är att människor som komponerar i första hand är just tonsättare oberoende av kön eller hudfärg – oavsett vilka erfarenheter som råkar ta sig klangligt uttryck. Ändå är det lätt att se hur homogen historieskrivningen och representationen har en tendens att bli även i experimentella sammanhang.

I fråga om jämställdheten inom klassisk musik har det länge hetat att det inte går att rätta till en historisk brist på komponerande kvinnor. Sedan har man successivt kunnat lyfta fram det ena tonsättarskapet efter det andra som knappast låter sig avfärdas på kvalitativa grunder. Separatistiska konserter med verk av enbart kvinnor har fyllt en funktion för att synliggöra namn som tidigare osynliggjorts. Samma välvilliga men komplicerade funktion fyller förstås program med prefixet afro.

Så har 1800-talkompositören Emilie Mayer kommit att kallas för en ”kvinnlig Beethoven” och 1700-talstonsättaren Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges för den ”svarte Mozart”. Definitioner som per automatik ställer dem i skuggan av den västerländska konstmusikens kanon av döda vita män, i stället för att framhäva deras konstnärskap i egen rätt. För att inte tala om Florence Beatrice Price som under 1900-talet var tvungen att hävda sig som både kvinna och afro-amerikan.

Dirigenten Vimbayi Kaziboni med Ensemble Modern. Foto: Camille Blake

Att börja kategorisera människor utifrån etnicitet eller det omtvistade amerikanska rasbegreppet är ett sluttande plan som riskerar att få fler negativa än positiva konsekvenser. Men den klassiska musikvärlden kan inte heller ducka för en diskussion om bristande representation. Den frågan angår naturligtvis även offentligt finansierade orkestrar i Sverige eftersom de är en del av samma globala marknad som i stort fortsätter att reproducera samma skeva historieskrivning.

Ur ett samtida musikperspektiv handlar det också om vem som får chansen att höras i ett sammanhang med påkostade resurser. Må så vara en symfoniorkester eller den elektroakustiska musikens avancerade högtalarsystem, som elektronmusikern/vokalisten Christina Wheeler påpekade i Berlin. Det saknas heller inte framstående företrädare från förr. Ta bara exemplet Dean Dixon från Harlem som var chefdirigent för Göteborgs Symfoniker 1953-1960. Han lär ha varit en av den komponerande tv-profilen Sten Bromans absoluta favoritdirigenter, men skrämdes till slut ändå bort av det rasistiska klimatet.

Det går inte att komma ifrån att konserthus och orkestrar i dag är vita enklaver som knappast speglar samhället utanför. Därför är frågan om representation också en framtidsfråga. Återväxten av exempelvis blåsmusiker handlar inte om att det borde visas fler fagotter på tv, utan om att konstformen behöver visa sig relevant för så många som möjligt i relation till dagens verklighet. Inte minst utifrån socioekonomisk bakgrund. I slutändan är det lyssnarna, både befintliga och potentiella, som går miste om en mångfald av musikaliska perspektiv och erfarenheter av att vara människa. Med eller utan hänsyn till identitet och grupptillhörighet.

