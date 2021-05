Johanna Paulsson: Därför söker samtiden tröst i musikaliska seanser

Rejvkultur och religion är en välutforskad kombination. Alltså tanken om dj:n som en andlig ledare – eller rent av Gud (för den som minns Faithless 90-talshit ”God is a DJ”).

Men technopionjären Jeff Mills senaste album är något annat. Titeln ”The clairvoyant” syftar på den sortens seanser som fick ett uppsving i sviterna efter första världskriget och spanska sjukan. Genom en klärvoajant, ”synsk”, person försökte anhöriga komma i kontakt med de avlidnas andar. Skivan ska i sin tur lyssnas på från början till slut med tända ljus. Det är om man så vill ett dj-set tänkt som en seans, skapad specifikt för att upplevas hemma i ensamhet.

Mills hade börjat utforska fenomenet redan innan pandemin bröt ut ifjol. Men drygt ett år senare har förra århundradets intresse för spiritism fått en närmast kuslig relevans igen. Han är heller inte ensam om att presentera ett pseudovetenskapligt koncept som tycks sammanfalla med ett ökat intresse för sådant som psykoanalys (SVT 12/4).

Under det freudianska namnet ”Driften” ger Jenny Wilson och Christian Ekvall nu ut ett erotiskt laddat konceptalbum ”för den tålmodige lyssnaren”. Första halvan låter som en elektronisk körkomposition för osaliga andar. I andra delen ”Bathing and whispering” hörs ett spöklikt skvalpande. Ögonbindel lär medfölja en begränsad vinylupplaga och precis som Mills musikaliska seans kräver den svenska duon odelad uppmärksamhet.

Varken soundet eller sättet att ”djuplyssna” (”deep listening” för att tala med en pionjär som Pauline Oliveros) är särskilt nytt. Men det intressanta är att trenden, i likhet med 1920-talets seanser, sammanfaller just med pandemin och ett behov av kollektivt sorgearbete, ensamhet och inre sökande. När Sufjan Stevens fortsätter att flyta ännu längre bort från sin inre folksångare är det symtomatiskt nog med skivserien ”Convocations”. Hans far gick bort i höstas och projektets fem delar representerar var och en sorgeprocessens olika faser.

Hittills har Stevens gett ut en ny volym i veckan och de totalt 49 låtarna utgör nu tillsammans en elektroniskt mångskiftande albumcykel med en uttalat tröstande ambition. ”Music for healing and for hope”, som det står på artistens hemsida apropå första delen ”Meditations”.

Jag kommer att tänka på Eliane Radigues ”Trilogie de la Mort”, inspirerad av den tibetanska dödsboken Bardo Thodol. Den franska elektronmusikveteranen färdigställde sin tre timmar långa ljudmeditation i början av 90-talet efter att hennes son omkommit i en trafikolycka. Att Berlinfestivalen MaerzMusik tidigare i våras valde att liveströmma just det här verket är knappast en slump.

I coronarestriktionernas vakuum har det alldeles uppenbart skapats ett utrymme för en ny sorts musikalisk andakt eller mindfulness med både estetiska och terapeutiska anspråk. I förhållande till 2010-talets konceptuella electronica skulle man kunna hävda att förnuftet fått vika sig för känslan. Den som musikteoretikern Simon Reynolds till viss del tyckte sig sakna när han för två år sedan lanserade begreppet ”conceptronica”.

I en längre essä på musiksajten Pitchfork resonerade han kring teoretiskt tyngda album som snarare förde tankarna till ett besök på ett museum. Conceptronica är i korthet något man upplever genom att läsa introduktionstexten och därefter lyssna på musiken en gång. Men det är knappast skivor man lever med i längden.

Konceptbaserade projekt är samtidigt en möjlighet för artister att sticka ut i en övermättad uppmärksamhetsekonomi, menade Reynolds. Han framhöll också att conceptronica inte är en entydig genre som sådan, utan att det snarare rör sig om ett förhållningssätt. Jeff Mills klärvoajanta seans, Driften och Sufjan Stevens ”Convocations” utgår i sin tur från ett meditativt koncept som i frånvaron av kollektiva upplevelser appellerar mer till det undermedvetna än till intellektet. Soundet är varken ambient i bemärkelsen bakgrundsmusik eller hedonistiskt som dansmusikens escapism. I stället är det musik som tycks skapad för att hjälpa oss stå ut med nuet genom att minnas snarare än glömma.

