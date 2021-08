Johanna Paulsson: Därför trendar träden i musiken

Under sommaren besöker jag Ekolsunds arboretum, en plantering av mer eller mindre exotiska träd och buskar med flera långsträckta alléer. Det finns något både vackert och sorgligt över hela fenomenet. Medan ur- och naturskog avverkas står mer centralt belägna slottsskogar skyddade i reservat. Men det som inspirerat mig att åka hit är inte horder av hungriga myggor, utan musiken. Det är den som inte bara finkalibrerat mina öron för vindens sus bland löven, utan också väckt mitt intresse för betydelsen av varje stam som står här med sin krona av blad eller barr.

För det finns något terapeutiskt i tanken om trädens tålamod. Som i Dobrinka Tabakovas komposition ”The patience of trees”, där soloviolinen likt ett träd slår rot med en ensam melodi, snart omgiven av slagverk och en hel stråkskog. Den officiella världspremiären strömmades i juli från Manchester International Festival med Hugo Ticciati som solist. På musiktidskriften The Strads sajt lägger den brittisk-svenska violinisten ut texten om hur träden – inte minst i pandemiska tider av osäkerhet – kan lära oss människor att stå lugnt rotade i nuet i stället för att försöka planera en oviss framtid och bli besvikna.

Men tänk om även träden får nog och ger upp? Som när ett sorgset exemplar i Beach Boys orgelskimrande ”A day in the life of a tree” låter grenarna falla till marken och beklagar sig över att allt jorden har kvar att erbjuda är föroreningar. Låten från 1971 har tolkats självbiografiskt, men Brian Wilson var av allt att döma tagen av miljöförstöringen redan då. Minst lika deppig blir jag när jag lyssnar på den kanadensiska folkrockaren Bruce Cockburns låt ”If a tree falls” från 1988 som handlar om skövlingen av regnskog. Drygt 30 år senare har det gått så långt att Amazonas släpper ut mer koldioxid än den binder.

När Sofia Jannok i början av året släppte singeln ”Lávvu” gick intäkterna oavkortat till att skydda skogen i Sápmi. Foto: Elin Berge

Med låtar som ”Global warming” och ”Toxic garbage island” har de miljömedvetna metalmännen Gojira sedan mitten av 00-talet befunnit sig i frontlinjen mot den globala uppvärmningen. I våras startade bandet en kampanj för att hjälpa ursprungsbefolkningen i Brasilien att bevara regnskogen. Suveräna singeln ”Amazonia” från fransosernas sjunde studioalbum ”Fortitude” kanaliserar ilskan över bränderna och den avskogning som accelererat under Jair Bolsonaros styre med mungiga och tuggande groove.

Bild 1 av 4 Flera artister har på senare år gått in för trädplantering som klimatkompensation för sålda konsertbiljetter eller streaming, däribland popeklektikerna The 1975. Foto: Mara Palena Bild 2 av 4 Trädoperan ”Ecce arbor – Se träden!” ingår i utställningen ”Skogen i åminnelse”, där konstnären Anna Berglinds ljusinstallationer och videoverk fungerar som scenografi. Foto: Anna, Mira och Thilda Berglind Bild 3 av 4 Redan 1971 låt Brian Wilson i The Beach Boys ett ett ensamt träd ta ton på skivan ”Surf's up”. Bild 4 av 4 Brian Wilson. Foto: Chris Maluszynski. Bildspel

På närmare håll har den samiska artisten och aktivisten Sofia Jannok länge varit en viktig röst i kampen mot de stora skogsbolagen, vars avverkning inte bara hotar rennäringen, utan även den biologiska mångfalden i stort. När hon i början av året släppte singeln ”Lávvu” gick intäkterna oavkortat till att skydda skogen i Sápmi.

Tematiken går igen i tonsättaren Maria Lithell Flygs nya miniopera ”Ecce arbor – Se träden!” (eller egentligen arbores i plural) som uruppfördes på Sörmlands museum förra helgen. Denna monodram för sopran med libretto av dramatikern Greta Sundberg handlar just om exploateringen av svenska skogar. Trädoperan ingår i utställningen ”Skogen i åminnelse”, där konstnären Anna Berglinds ljusinstallationer och videoverk fungerar som scenografi. Soundet är en nyanserad artrikedom av varma bleckblåsklanger med drag av månghundraårig renässansmusik. I ett kalhygge av minimalistiska stubbar står operasångerskan Alexandra Zetterström Büchel och för trädens talan med ett uppfordrande: ”Hur vågar ni?”

Andra artister har på senare år gått in för trädplantering som klimatkompensation för sålda konsertbiljetter eller streaming. Det gäller alltifrån popeklektikerna The 1975 till folkflummiga singer-songwritern Ayla Schafer som i fjol gav ut den plakatkonkreta låten ”Music plants trees”. Visst finns risken att konst som uttryckligen vill mobilisera klimatfrågan ”hamnar någonstans på skalan mellan pinsam och undermålig”, som Rebecka Kärde uttryckte det i en DN-kommentar i somras. Men ur ett musikaliskt perspektiv skulle nog samma sak kunna sägas om otaliga kärlekssånger. För många artister är klimatkrisen just nu en både existentiell och känslomässig inspirationskälla lika god som någon annan. Inte undra på att träden tar sig ton och trendar.

