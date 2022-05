Johanna Paulsson: Det är oerhört svårt att tänka sig en framtid för Depeche Mode utan ”Fletch”

Det finns en anledning till att jag alltid har en hawaiipizza i frysen och den stavas Andy Fletcher. Men vi återkommer till det. Jag är född samma år, 1980, som han tillsammans med Vince Clarke, Martin L Gore och David Gahan bildade Composition of Sound som snart skulle bli mer kända som Depeche Mode – världens största och mest inflytelserika synthpopband.

Låt vara att dagens trio – Gore, Gahan och nyss bortgångna ”Fletch” – under 2000-talet många gånger befunnit sig närmare arenarock. Men på scen har Fletcher varit den som fortsatt att figurera vid sin keyboard även om det varit högst oklart vad han egentligen bidrar med. Eller som han själv uttryckte det i DA Pennebakers klassiska dokumentär ”101”: ”Martin's the songwriter, Alan's the good musician, Dave's the vocalist, and I bum around.”

Läs mer: Depeche Mode-medlemmen Andrew Fletcher död

När gruppens ofta underskattade musikaliska hantverkare Alan Wilder lämnade Depeche Mode 1995 blev Fletcher kanske ännu mer av diplomaten i bandet. Den som kommunicerade och var den vuxne i rummet. När jag intervjuade gruppen i London 2009 fungerade han som en förlängning av den konflikträdde och tämligen tystlåtne låtskrivaren Martin Gore. Att sångaren Dave Gahan gav sin intervju i en helt egen svit säger något om den osämja som länge funnits i gruppen. Av den anledningen är det nu oerhört svårt att tänka sig en framtid för Depeche Mode. Musikaliskt sett var Fletcher kanske främst statisten, men det var utan tvekan han som höll ihop två mycket olika musikaliska viljor och personlighetstyper.

När Gahan och Gore under den paus på fyra år som föregick albumet ”Playing the angel” gav ut egna album på varsitt håll satsade Fletcher i stället på sitt skivbolag Toast Hawaii. Det var uppkallat efter en varm smörgås med skinka, ost och ananas som lär ha varit hans favoriträtt under inspelningarna av ”Some great reward” på 80-talet. Numera är det min dåliga matvana. Depeche Mode kunde ha satt punkt för karriären för länge sedan. Ändå har de medelålders männen från Basildon fortsatt att göra elektronisk musik som inte enbart tilltalar de äldre fansen, utan även en yngre publik.

Gahan förklarades kliniskt död efter en överdos 1996, men kom tillbaka och har på senare år gått igenom en cancerbehandling. Även Gore har kämpat sig igenom missbruk och nyktrat till. Att det blev den tredje mannen, den ständige sekreterare Fletcher, som gick bort först är på alla sätt högst oväntat och ledsamt.