Johanna Paulsson: Elektronmusiken har nästlat sig in överallt

”Hello? Are you there?” Den inspelade rösten ekar från en obestämd plats i rummet och jag blir genast påmind om hur hur effektfullt det kan vara att sitta i en nedsläckt konsertlokal och lyssna på ljud som susar runt i åtta högtalare (eller fler). Precis så inleder man förstås också en heldagskonferens på temat elektronmusik. Det var Föreningen Svenska Tonsättare (FST) som i onsdags bjöd in till ett ovanligt välbesökt samtal om genrens tillstånd och framtid.

Valet av plats var på sätt och vis symboliskt och ödesmättat i sig: Fylkingen i Stockholm som vid årsskiftet tvingas lämna lokalerna vid Münchenbryggeriet. Därmed försvinner det som länge varit en viktig samlingspunkt för just elektronmusiken. Fylkingen startades förvisso som en kammarmusikförening, men blev med tiden alltmer sammankopplad med Elektronmusikstudion (EMS) och den elektroakustiska musiken (EAM). En genre vars tidiga utveckling under 1950- och 60-talen är nära förbunden med efterkrigstidens framtidsoptimism och rymdkapplöpning.

Bild 1 av 2 Fylkingen i Stockholm har länge varit en viktig samlingspunkt för elektronmusiken. Foto: Maria Morberg Bild 2 av 2 Knut Wiggen, chef för Sveriges Radios nya elektronmusikstudio, instruerar medlemmar i musikavdelningens tonsättargrupp för elektronisk musik. Bilden är tagen 1968. Från vänster: Lars-Gunnar Bodin, Bent Lorentzen (dansk gäst), Gunnar Bucht, Wiggen, Bengt Emil Johnson och Bengt Hambraeus. Foto: Stig A Nilsson Bildspel

Men onsdagens många intressanta samtal blev även en påminnelse om genrens både flytande och ambulerande karaktär. FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin konstaterade att elektronmusiken är svår att definiera som konstform, men en gemensam nämnare är fascinationen för ljud. I grunden handlar det mer om en kompositionsteknik än om ett typiskt sound. Elektronmusiken kan sägas leva en tynande tillvaro i sin mest renodlade form, men har i gengäld nästlat sig in överallt.

Den hörs i dag i filmer (både som soundtrack och ljudeffekter), dansföreställningar och operor – till hösten lär elektroniken klinga även i Mikael Karlssons ”Melancholia” på Kungliga Operan. Genren har därtill klivit ut på dansgolvet och gränsen mot konstvärlden har suddats ut genom ljudkonsten. Det om något är ett argument för vikten av att både värna kunskapen om elektronmusiken samt de miljöer och mötesplatser där den får fortsätta frodas, finna nya vägar och användningsområden – både konstnärligt och kommersiellt.

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner

Läs också fler texter av Johanna Paulsson