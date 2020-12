Johanna Paulsson: Känslan av ensamhet hör julmusiken till

När musiklivet tvingats bomma igen medan julhandeln pågår för fullt är det ödets ironi att ett varuhus i Stockholm av misstag råkade skapa årets virala julmusikfenomen. I NK:s skyltfönster fick tonsättaren Ida Lundén syn på ett notblad med ”Jul, jul, strålande jul”, där något inte stämde. Efter att ha matat in noterna i ett notskrivningsprogram postade hon det skevt klingande klippet på Facebook. Det dröjde inte länge innan andra musiker hakade på och tolkade varuhusets omedvetet avantgardistiska version av Gustaf Nordqvists julklassiker. Vem hade anat att några felplacerade noter skulle kunna sprida delad glädje som soundtrack till en jul ur led.

I årets julmusikskörd drunknar man annars snabbt i en snödriva av såväl sönderspelade standards som andra vågens coronalåtar om ett skitår och en stundande helg i karantän. ”Det är ju trots allt jul”, som vemodsmannen Uno Svenningsson förkunnar i en ovanligt stämningsfull och balanserad reflektion över eländet.

För ingenting stoppar julen och ingenting stoppar Robbie Williams från att göra en låt om detsamma. Kalkonvarning är redan utfärdad för hans nya jullåt ”Can’t stop christmas”. Men om någon kan sammanfatta ett pandemiskt julfirande med humoristisk charm så är det en entertainer som Williams.

Melodifestivalfalangen med Måns Zelmerlöws ”Alone on christmas eve” i spetsen var tidigt ute med att försöka sjunga in årets mest uppenbara julmusiktrend: den ensamma julen. Men i själva verket hör ju känslan av övergivenhet julmusiken till lika mycket som tomtar och gemenskap.

Något som soultrion The Mamas jul-ep tar fasta på med ett par väl valda covers. Däribland Merle Haggards countryklassiker ”If we make it through december” som i år fått en självklar renässans även genom singer/songwritern Phoebe Bridgers sköra och tröstande tolkning.

Fem låtar för en vemodig jul ”If we make it through december” Merle Haggards countryklassiker från 1973 känns kusligt aktuell ett år som detta. Berättarjaget har förlorat jobbet och kämpar för att inte tappa hoppet. Phoebe Bridgers version är årets vackraste vaggvisa. ”River” Originalet om att vilja fly på skidskor längs en frusen flod är Joni Mitchells, men Tracey Thorn gjorde låten till sin med sordinerat blås på ”Tinsel and lights” 2012. I år har The Mamas klätt upp den i souligaste stämsångsskrud. ”In the bleak midwinter” Midvintern har sällan låtit lika förtroligt frostbiten som när Jarvis Cocker reciterar första strofen i denna brittiska julpsalm på Chilly Gonzales julplatta ”A very chilly christmas” som bokstavligen tar det piano. ”Happy Xmas (War is over)” John Lennon och Yoko Onos försiktigt hoppfulla protest mot Vietnamkriget tycks aldrig förlora sin aktualitet som julklassiker. 2020 är det Calexico som väljer fredsduvor framför tomteluvor och pyntar med mariachitrumpet. ”Tänd ett ljus” Timo Räisänen lyser upp planeten med en högst originell version av poptrion Triads stämsångsklassiker från 1987. Låten har även svidat om till ”Shine a light” i The Mamas nya tappning på engelska. Visa mer

När U.S. Girls med singeln ”Santa stay home” ber tomten stanna hemma är det i sin tur med klimatkrisen, skövlade julgranar och smältande polarisar i tankarna. Bakom luckorna i Timo Räisänens Spotifykalender – kommande 24-spårsplattan ”Pax noël” – ryms alltifrån socialrealism om en supande farsa till en sällsamt tindrande ”Last christmas” för alla som vill undvika Whamageddon. Själv har jag alltid fastnat främst för skivor som skildrar just den icke-idylliska julen. Som Tracey Thorns ”Tinsel and lights” från 2012 eller de skotska indierockarna Glasvegas ep ”A snowflake fell (and it felt like a kiss)” från 2008.

I år är Iiris Viljanen den starkast lysande stjärnan med albumet ”En finsk jul” som handlar mer om längtan och saknad i största allmänhet. Instrumentala vinterstämningar möter tvåspråkiga psalmer och egna sånger som försöker hitta någon sorts hemmahörande i bortavaron. Bryska uppmaningar om att dränka händerna i sprit lindas in i hoppfullt glittrande pianomelodier.

Det är ett förhållningssätt som gör den pandemiska tillvaron mer uthärdlig. Lika befriat från påklistrad julkänsla är Calexicos album ”Seasonal shift”, där Arizonas finaste americanaband tar ett bredare grepp om vinterhalvårets helger och årets slut i gränstrakten mellan USA och Mexiko.

