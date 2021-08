Johanna Paulsson: Lagom hippt när klassiskt möter klubb

Ett regnområde har taxat in över Stockholm under fredagen. Men precis lagom till konsertstart har vädret klarnat upp och publiken tätnat på Trädgården under Skanstullsbron. Klassisk musik utkablad genom ett högtalarsystem kommer aldrig till sin rätt på samma sätt som i konserthusakustik. Men sådana småsaker har man snabbt glömt när Symfoniorkestern med stort S lirar järnet medan tågen dundrar förbi på betongkonstruktionen ovanför. På pulten står som vanligt Christian Karlsen – landets dirigentpärla – som tillsammans med pianisten David Huang är grundare och konstnärlig ledare för Gränslandet.

Från att framför allt ha handlat om mötet mellan klassik musik och klubbkultur har tvådagarsfestivalen i år utvidgat sitt symfoniska koncept bortom den vita västerländska kanon. Bland annat genom att lyfta fram tonsättaren Florence Price, den första afroamerikanska kvinnan som i 1930-talets segregerade USA fick en symfoni framförd av en större amerikansk symfoniorkester. Ouvertyren till Beethovens allegoriska balett ”Prometheus” (inte opera som festivalen felaktigt skriver på hemsidan) följs av Andante-satsen ur Prices Symfoni nr 3, där varm och välkomnande svunna tider-romantik möter vaga nyanser av blåton.

Klädnypor håller notbladen på plats och en av violinisterna får allt svårare att stå still – Beethoven blir inte mer rejv än så

Mersmak väcker också den amerikanska tonsättarhajpen Missy Mazzoli. På meritlistan finns såväl musik till tv-serien ”Mozart in the jungle” som en opera baserad på Lars von Trier-filmen ”Breaking the waves” – framöver aktuell i Vadstena. Fjolårsfärska orkesterverket ”Orpheus undone” snirklar sig framåt med ständigt skiftande uttrycksmedel. Formen är fri – eller snarare obunden – men hålls ihop av en tickande puls. I likhet med Anna Clyne – en annan tidigare hustonsättare hos Chicagosymfonikerna – komponerar Mazzoli attraktiv och händelserik musik som mobiliserar hela den moderna effektarsenalen utan att det blir trafikstockning mellan alltifrån från spröda speldoseklanger till bleckblåsbröl.

Därefter saknas sannerligen inte danspotential i Beethovens sjunde symfoni – ett muskulöst och rytmiskt verk som Wagner kallade för just ”dansens apoteos”. Karlsen har ett gott öra för såväl spirande detaljer som det spinnande suget. En poetisk kontrast uppstår mellan betongen, tågsuset och andra satsens känsla av begravningsmarsch på väg mot den extatiska finalen. Klädnypor håller notbladen på plats och en av violinisterna får allt svårare att stå still – Beethoven blir inte mer rejv än så.

Både svängig och starkt berörande är också Bagdadfödda musikern Nadin al Khalidis geografiskt gränsöverskridande musik med gruppen Tarabband. I sånger på arabiska skildrar hon olika människoöden på temat flykt medan musiken vandrar fritt i ett landskap mellan folkmusik och jazz som här fått symfoniska arrangemang av Benjamin Staern. Det är för övrigt intressant att se hur en yngre generation musiker börjat röra sig friare i repertoaren utifrån olika infallsvinklar. I likhet med violinisten Hugo Ticciatis mer intellektuellt präglade försommarfestival O/Modernt har Gränslandet hittat ett lagom hippt sätt att odla nya kontakter den klassiska trädgården.

Läs mer:

”'Zebran' är årets svenska operahändelse”