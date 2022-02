Johanna Paulsson: Musik måste få vara mer än tröst

”Jag värjer mig mot tanken att musiken är en tröst eller kan läka våra sår. Det är typisk jargong, sådant folk säger när de donerar pengar till den lokala symfoniorkestern och får sitt namn ingraverat i konserthusets foajé,” skriver Philip Kennicott i ”Kontrapunkt” som utkom i svensk översättning i höstas.

Han är Pulitzerprisad konst- och arkitekturkritiker i Washington Post med ett förflutet som klassisk musikskribent. Boken är en sorts memoarer, där Kennicott bearbetar sorgen efter sin mor parallellt med sina egna försök att bemästra Bachs berömda Goldbergvariationer vid pianot.

Det är med en känsla av befrielse jag läser den ovan citerade passagen. För nog har den klassiska musiken, i synnerhet nu under pandemin, kommit att förknippas med tröst. Det syns i en återgång till konventionella konsertprogram. Cellisten Yo-Yo Ma och pianisten Kathryn Stotts duoalbum ”Songs of comfort and hope” från 2020 är i sin tur ett typiskt skivexempel. Det är som om musiken – till skillnad från andra konstarter – ständigt tvingas hävda sitt existensberättigande genom att fylla en funktion. I det här fallet som kollektiv snuttefilt snarare än intellektuell samtalspartner.

Sällan har det varit lika tydligt hur viktigt det är med fria musikgrupper som utanför de fasta musikinstitutionerna vågar ge sig in på mer krävande konstnärsskap. Ta bara dirigenten Christian Karlsen som tillsammans med bland andra Kammarensemblen satsar på att lyfta fram fyra symfonier, nr 2-5, av den ryska tonsättaren Galina Ustvolskaja på Folkoperan ikväll, lördag 5/2. Det är spektakulär musik som klingar alldeles för sällan och som dessutom är sparsamt inspelad på skiva. Delvis beroende på att Ustvolskaja själv var skeptisk till många uttolkare under sin livstid.

Det var framför allt den nederländske dirigenten Reinbert de Leeuw – tillika Karlsens mentor – som vann hennes förtroende. Den som oroar sig över en eventuell rysk invasion av repertoaren borde vara mer bekymrad över den frekventa förekomsten av säg Tjajkovskij än av en dissonant dissident som Ustvolskaja. Som så många andra nödgades hon visserligen blidka sovjetregimen med kompositioner i socialrealistisk anda, men lyckades ändå odla en egen kompromisslös stil. Inte minst i sina sex pianosonater (som har beskrivits i termer av ett slagsmål med flygeln) och fem symfonier.

Att lyssna på exempelvis Ustvolskajas andra symfoni från 1979 är att bli både själsligt smekt och rådbråkad på samma gång. ”Sann, evig salighet!” lyder den svenska underrubriken på en musik som gör sorti med ett ensamt rop ut i rymden. Texten är skriven av benediktinmunken Herman den lame på 1000-talet.

Bild 1 av 3 Galina Ustvolskaja tillsammans med den nederländske dirigenten Reinbert de Leeuw 1995. Foto: Robert Schlingemann/ustvolskaya.org Bild 2 av 3 Den religiösa tematiken och symboliken är återkommande i Galina Ustvolskajas musik, men själv kallade hon den hellre andlig i största allmänhet. Här är hon under en premiär i 1964. Foto: ustvolskaya.org Bild 3 av 3 Galina Ustvolskaja 1959. Foto: ustvolskaya.org Bildspel

Den religiösa tematiken och symboliken är återkommande i Ustvolskajas musik, men själv kallade hon den hellre andlig i största allmänhet. Hennes konstnärsskap ses gärna i ljuset av den ensamma människan i den förtryckande staten eller som ett uttryck för det kollektiva traumat. Maria Cizmics studie ”Performing pain: Music and trauma in Eastern Europe” från 2012 utforskar det senare temat i relation till iscensättandet av smärta – speltekniker som gör fysiskt ont.

Andra har gett Ustvolskajas musik epitetet ”sado-minimalism” som en blinkning till sadomasochism. Jag kommer att tänka på det här apropå Maja Borgs bioaktuella film ”Passion” som sägs undersöka vägen till närhet och tillit genom en kombination av kristna ritualer och bdsm-praktik. Det låter som en ypperlig karaktärisering av Ustvolskajas musik. Men Katharina Nuttalls soundtrack påminner symtomatiskt nog mer om den sene Arvo Pärts mildaste, mest lindrande tonfall av sakral minimalism.

Katharina Nuttall. Foto: Albin Biblom

Det här med känslor och musik är komplicerat. Framför allt gäller det att skilja på vilka egenskaper vi avkräver musiken och vilka egenskaper den faktiskt har. Kanske anser vi att musiken är tröstande eftersom den ofta står i religionens tjänst, funderar Kennicott innan han sätter fingret på det som musiken möjligen förmår: ”att göra oss hudlösa” i bemärkelsen mer mottagliga för sådant som just smärta. Den känsla som jag menar att få kanaliserar lika väl som Ustvolskaja.

