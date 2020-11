Johanna Paulsson: Protesterna i Belarus har fått ett eget soundtrack

Medan musiksajter haft fullt upp med att skärskåda en stil som fått namnet Sovietwave har protesterna i Belarus sakteliga fått ett eget soundtrack. I augusti kom samlingsskivan ”For Belarus”, där både lokala och internationella artister visar sitt stöd för protesterna mot landets auktoritära ledare Aleksandr Lukasjenko. För initiativet stod Galina Ozeran som skapar elektronisk musik under namnet Chikiss och numera är bosatt i Berlin. Kvar i Minsk finns också en högst vital musikscen som hämtar inspiration från Sovjettidens teknik och arkitektur, men samtidigt ekar av brittiskt 80-tal och industristädernas dansanta dysterhet.

De senaste årens nya musikvåg – om man så vill Sovietwave – sägs ofta vara sprungen ur nostalgi över en framtid som aldrig fanns. En brutalistisk estetik som gått hem även hos unga i väst och gjort trion Molchat Doma virala på TikTok. Soundet på nya skivan ”Monument” är mer synthpopigt än tidigare, snärtigare men fortfarande med samma postpunkstämningar. Det är med andra ord lätt att ryckas med även om man inte förstår ryska. I videon till låten ”Discoteque” tornar nationalbiblioteket i Minsk – en futuristisk glaskonstruktion – upp sig likt en gigantisk diskokula. Kameran sveper över sovande bostadskomplex och i ett skulpturmuseum bland byster av forna sovjetledare spelar Molchat Doma. I kommentarsfältet försöker fans från hela världen utröna om bandet hyllar eller kritiserar kommunismen.

I den tyska minidokumentären ”Belarus: der Sound der Proteste in der ’letzten Diktatur Europas’” på kulturkanalen/sajten arte.tv uppmärksammas även postpunkbanden Super Besse och Dlina Volny som i september släppte singeln ”Whatever happens next”. Dlina Volny sjunger på engelska och beskriver låten som en ”hymn till alla som kämpar för sina rättigheter, frihet och sanning”. Men tvetydighet kan uppstå oavsett språk. När amerikanska duon CocoRosie veckan före USA-valet släppte protestlåten ”Go away!” med belarusiska artisten Irina Anufrieva handlade besvärjelsen ”get the mad man out” inte bara om Lukasjenko, utan även om Donald Trump.

