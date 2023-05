Johanna Paulsson: Så hänger schlagerfinalens musik ihop med europeisk storpolitik

Hur definierar man en kontinent som saknar tydliga gränser? Frågar man EU kan svaret bli myter och musik. Det första som möter mig på House of European history i Bryssel är en serie föremål som avbildar myten om Europa och tjuren. Alltså den mytologiska prinsessan från Fenicien – dagens Libanon – som rövades bort av den grekiske guden Zeus i skepnad av en vit tjur.

Museet öppnade 2017 på initiativ av Europaparlamentet som då oroade sig över den framväxande nationalismen i medlemsstaterna och identifierade behovet av en gemensam berättelse. Det handlar om att förstå framtiden utifrån det förflutna. Och om Bryssel är känt för sina lobbyister är House of European history EU:s egen lobbyverksamhet för det europeiska fredsprojektet – inklusive gränspolisiära Frontex och överlappande organisationer som Nato.

I boken ”Signifying Europe” tar tvärvetenskapliga musik- och medieforskaren Johan Fornäs ett helhetsgrepp kring de konstruerade symboler som ger uttryck för europeisk identitet och i synnerhet EU:s motto ”förenade i mångfalden”. Alltför sällan diskuteras hur musikaliska samhörighetsmarkörer fortsätter att forma bilden av Europa. Men Fornäs ägnar ett helt kapitel åt att på djupet analysera såväl den officiella ”Europahymnen” som Eurovision song contest.

Conchita Wurst vann Eurovision song contest 2014. Här live under ett uppträdande i Österrike året därpå. Foto: Willi Schneider/REX

Mycket har hänt sedan Fornäs bok kom för drygt tio år sedan. Men jag menar att de mönster som framträder där blivit ännu mer relevanta för att förstå dagens konflikter och frostiga diplomatiska relationer. Inte minst ”Europahymnen” är på sätt och vis symtomatisk för hela den ambivalens som kännetecknar det europeiska projektet. Denna överstatligt konstruerade motsvarighet till nationalsång bygger på ”Till glädjen”-temat ur finalsatsen i Beethovens nionde symfoni och är tänkt att inkludera även länder utanför EU.

Som officiell musik antogs ”Europahymnen” av Europarådet 1972 och senare av EG (sedermera EU) 1985. Då i ett utslätat, snyggt arrangemang av dirigenten Herbert von Karajan, vars nazistämpel snabbt suddats ut. Att Beethovens melodi blivit demokratisk signaturmelodi, men lika lätt lånat sig till såväl Hitler som Rhodesias apartheidregim kan i sin tur härleds till den nionde symfonins inre motsättningar.

Särskilt omdiskuterad är takt 331, där den turkiska marschen gör entré som främmande och exotiskt element. Den klassiska musiken har länge haft en fäbless för ”alla turca” som hos exempelvis Mozart. En ”orientalisk” kryddning som härrör ur det koloniala Europas fascination för Osmanska rikets militärmusik. För en del forskare är detta ”kaotiskt” klingande inslag själva förutsättningen för att Beethovens musik kort sagt kan symbolisera allt och ingenting.

Andra, som den slovenske filosofen Slavoj Zizek, har i stället frågat sig om inte huvudtemat är det som klingar falskt med hänvisning till hur Turkiets ansökan om EU-medlemskap fått nobben. Trots att de musikaliska kontrasterna slipats bort i själva ”Europahymnen” går det att argumentera för att det ordlösa utdraget förkroppsligar, inte bara symfonin som helhet (inklusive Friedrich Schillers dikt), utan även hela det västerländska musikarvet.

Mot samma tunga tradition vilar den franska barocktonsättaren Marc-Antoine Charpentiers imperialistiskt pampiga ”Te Deum”, fanfaren som inleder Europeiska radio- och tv-unionens (EBU) gemensamma sändningar – däribland Eurovison song contest. Mot den bakgrunden visar Fornäs hur tävlingen i mångt och mycket utgör det faktiska soundtracket till EU och unionens expansion. I ”Euro-Visions. East European narratives in televised popular music”, som ingår i den något nyare antologin ”Europe faces Europe”, belyser han hur tonvikten i tävlingen sedan millennieskiftet förflyttats österut.

Buranovskije Babusjkis deltog i Eurovision song contest 2012 med låten ”Party for everybody”. Foto: Jessica Gow/TT

Särskilt intressant blir det när analysen kommer ner på enskild låtnivå. Så kan Buranovskije Babusjkis folkvisevyssjande dänga ”Party for everybody” i Baku 2012, enligt Fornäs, tolkas i Sovjetnostalgiska termer, där vi:et tycks syfta på gamla ”Moder Rysslands” omfamning som starkare alternativ till Europa. Redan finalen i Moskva 2009 gav landet tillfälle att presentera sig som självtillräcklig granne, exkluderad från Europa.

För tidigare Sovjetockuperade Estland har ESC under 2000-talet i sin tur varit ett sätt att fjärma sig från det forna östblocket och stärka sin samhörighet med den europeiska gemenskapen. Att deltagande i ESC av många nationer betraktats som ett steg närmare medlemskap i EU är uppenbart. Som exempel kan man ta hur Ukrainas dåvarande vice premiärminister Mykola Tomenko uttryckte sig i samband med finalen i Kiev 2005.

Det går knappast att missa vilket land som är motparten i detta förtäckta relationsdrama om att veta när det är dags att peka långfinger

I backspegeln kan man även se hur det tidiga 1990-talets tävlingar kretsat just kring tanken om enande. Sällan har det varit lika tydligt som i Italiens och Toto Cutugnos vinnande bidrag i Zagreb 1990, kort efter järnridåns fall. Titeln ”Insieme. 1992” (”Tillsammans. 1992”) syftar på året för den planerade etableringen av EU i och med Maastrichtfördraget som i praktiken trädde i kraft 1993. Texten leker med orden i termer av en kärleksaffär, där Europa liknas vid en ”donna senza frontiere” – en kvinna utan gränser. En i moderna öron plump formulering som samtidigt anspelar på myten om Europa och tjuren.

Ända sedan dess har man också diskuterat hur de skiftande preferenserna i Öst- respektive Västeuropa ska balanseras. Men Rysslands invasionskrig i Ukraina har samtidigt visat hur världspolitiken tycks stå över dylika röstningsmönster. En tidigare motsvarighet är 2003, då Storbritanniens nollpoängare gärna tolkats som en konsekvens av att landet samma år gick med i Irakkriget.

Duon Tvorchi representerar Ukraina i årets Eurovision song contest. Foto: Zoya Shu/AP

Det är fascinerande att ESC, som hela tiden förväntas fjärma sig från politik, på samma gång ofta avspeglar densamma i realtid. Sedan i fjol är Ryssland avstängt från deltagande i tävlingen. Och när duon Tvorchi från Ternopil nu representerar Ukraina med electrosouliga ”Heart of steel” till fränt sakrala orgelljud går det knappast att missa vilket land som är motparten i detta förtäckta relationsdrama om att veta när det är dags att peka långfinger.

Antalet deltagarländer är i år det lägsta på länge och i flera fall en konsekvens av det kärva ekonomiska läget, där bland annat små EU-aspirerande nationer som Nordmakedonien tvingats avstå. Andra, som Turkiet och EU:s problembarn Ungern, har medvetet vänt tävlingen ryggen eftersom den ansetts vara för hbtq-vänlig. Få bidrag är lika förknippade med det illasinnade narrativet om Europas moraliska förfall som Conchita Wursts drag queen-seger 2014 (i sig en reaktion på Rysslands anti gay-lag). Därför blir deltagande i ESC i dag inte bara ett geopolitiskt val, utan också ett viktigt ställningstagande för en inkluderande värdegrund och de hbtq-rättigheter som står under allt allvarligare hot även inom EU:s demokratiska gemenskap.

Isländska gruppen Hatari deltog i Eurovision cong contest 2019 med bidraget ”Hatrið mun sigra”. Foto: Sebastian Scheiner/AP

Att årets final äger rum i Storbritannien, som nu lämnat EU, men egentligen skulle ha arrangerats av den krigshärjade vinnarnationen Ukraina, som så länge kämpat för att få vara med i unionen, är på sitt sätt ironiskt. Det var just detta tvetydiga förhållande mellan ESC och EU som slovenska industribandet Laibach tog fasta på tidigare i år när det utannonserade en spelning i Kiev för att enligt egen utsago ”ta Eurovision tillbaka till Ukraina, där den hör hemma”. Det dröjde emellertid inte länge förrän gruppen fick ställa in giget, bland annat efter att i The Guardian ha kallat den ryska invasionen för ett proxykrig och mötts av skarp kritik.

Cyniskt nog förkunnade Laibach redan 2014 på albumspåret ”Eurovision” att ”Europe is falling apart”. Isländska Hatari fångade upp tanken om ett kollapsande Europa i ESC-finalen 2019 med ”Hatrið mun sigra”. Sedan gav de sig – strax före pandemin – ut på sin ”Europe will crumble”-turné och krängde merch med uppenbar brexitsymbolik: bandets logga i en EU-cirkel, där en av stjärnorna trillat bort och lämnat tomrum efter sig.

Det är knappast en slump att så många betydelsefulla datum och platser i Europas nutidshistoria sammanfaller med ESC

Som Franco Fabbri konstaterar i förordet till antologin ”Empire of song. Europe and nation in the Eurovision song contest” är det knappast en slump att så många betydelsefulla datum och platser i Europas nutidshistoria sammanfaller med ESC. Författarna här diskuterar i likhet med Fornäs det komplexa växelspelet mellan ESC, EU och grannländerna. Så handlar exempelvis Thomas Solomons fallstudie om Turkiets syn på kulturell identitet i relation till Sertab Ereners ”Everyway that I can” som för precis 20 år sedan kammade hem segern med ett koncept som (i likhet med Beethovens turkiska marsch) kan sägas iscensätta den orientaliska fantasi som Europa själv har skapat.

I skenet av hur även till synes simpla relationslåtar kan ge uttryck för förhållandet till den europeiska gemenskapen är det på något sätt talande att Turkiet i sin ständigt ojämna vals med väst gjorde sorti ur ESC 2012 med sångaren Can Bonomo och låten ”Love me back”. I år blir 9–14 maj en rysare som inleds med semifinal på självaste Europadagen. Att Turkiet på söndagen går till val dagen efter årets ESC-final sätter pikant punkt för en ödesvecka – inte bara för landet, utan även för EU och Sverige som står på tröskeln till Nato.

Litteratur: Johan Fornäs ”Signifying Europe”, Intellect 2012. ”Empire of song. Europe and nation in the Eurovision song contest”, red. Dafni Tragaki, Scarecrow Press, 2013. ”Europe faces Europe. Narratives from its eastern half”, red. Johan Fornäs, Intellect 2017.