Johanna Paulsson: Verklighetens ”Jurassic Mary” var en vresig fossilfinnare med skarp blick

Man ska inte underskatta filmers betydelse för både forskning och framtida yrkesval. Bland brittiska och amerikanska paleontologer har man på senare år talat om ”Jurassic Park”-generationen. Folk som i dag sysslar med vetenskapen om förhistoriskt liv var helt enkelt barn eller tonåringar i början av nittiotalet när Steven Spielberg gjorde filmsuccé av Michael Crichtons romanförlaga.

”Jurassic Park”-filmerna om en nutida djurpark med skräcködlor är förstås långtifrån realistiska, men skapade ändå ett förnyat intresse för dinosaurier. Fossilfebern tycks dessutom bara växa sig starkare i skenet av klimatförändringarna samtidigt som dagens intresse för kvinnohistoria sätter nytt ljus på pionjärerna.

Förundrad har jag stått framför en vägg med inglasade fossilfynd från golv till tak. I samlingarna på Natural History Museum i London finns över 100 praktfulla exemplar av de marina reptiler som härjade i havet samtidigt som dinosaurierna härskade på land för mellan 220 och 65 miljoner år sedan.

De flesta av objekten här är fynd från den brittiska sydkusten, framgrävda under tidigt 1800-tal. Intill ett av de mest välbevarade skeletten finns ett porträtt av en robust kvinna med en korg på armen och en geologhammare i handen. Hon heter Mary Anning och gjorde några av de mest betydande upptäckterna av förhistoriska reptiler som på sikt banade vägen för Charles Darwins evolutionsteori.

Att dåtida fossilfynd av sådant som delfinliknande fisködlor – ichthyosaurier – och långhalsade svanödlor – plesiosaurier – fick det spektakulära smeknamnet ”sea dragons”, havsdrakar, är samtidigt talande för hur naturvetenskapen redan i sin gryning försökte väcka allmänhetens intresse. Det går att föreställa sig hur fascinerande dessa förhistoriska monster måste ha varit i en tid som ännu betraktade Bibelns skapelseberättelse som förklaringen till livets uppkomst. Vissa geologer – exempelvis prästen William Buckland – försökte till och med använda fossilfynden som bevis för densamma. Och nästan lika stark är mytbildningen kring Mary Anning själv.

Målning av Mary Anning (1799-1847) Foto: Todd-White Art Photography

Det sägs att Terry Sullivans tungvrickare ”She sells seashells on the seashore” handlar om henne. Stoffet verkar i själva verket vara äldre, men alla gillar en bra story och det saknas sannerligen inte anekdoter om Anning. Bara en sådan sak som att hon vid 15 månaders ålder ska ha träffats av ett blixtnedslag som dödade tre kvinnor i hennes närhet. Anning föddes 1799 i Lyme Regis, en småstad belägen vid de särskilt fossilrika klipporna längs världsarvet Jurakusten som sträcker sig från Devon till Dorset. Fadern var möbelsnickare och brukade dryga ut inkomsterna med att sälja fossilfynd, en verksamhet dottern övertog efter hans död.

Storebror Joseph ska ha fått syn på fisködlans skalle, men Mary Anning var inte mer än 12 år gammal när hon kring 1811 hittade resten av det första kompletta ichthyosaurusskelettet. Familjen hyrde visserligen in förstärkning för utgrävningarna. Men ser man dokumentären ”Attenborough and the sea dragon”, som skildrar det än i dag slitsamma och farliga arbetet med att knacka fram fossil ur klipporna, blir hennes bedrifter ännu mer imponerande. Flera gånger var hon nära att råka illa ut; hennes trofasta hund Tray träffades vid ett tillfälle av ett stenblock och dog framför sin mattes ögon. När Anning själv gick bort i bröstcancer, 47 år gammal, hade hon levt större delen av sitt liv tillsammans med sin mor, av allt att döma också en driftig och excentrisk kvinna.

Anning tycks ha varit lite av en turistattraktion redan under sin livstid, aktad av många prominenta personer och samlare, men möjligen hånad av en trångsynt lokalbefolkning.

För att förstå vem Anning var var får man pussla ihop en bild utifrån knapphändiga beskrivningar i brev och böcker. Manhaftig och ”vinegary” – vresig – är ord som dyker upp om hennes person. Anning tycks ha varit lite av en turistattraktion redan under sin livstid, aktad av många prominenta personer och samlare, men möjligen hånad av en trångsynt lokalbefolkning. Efter fyndet av en flygödla fick hon bland annat epitetet ”St Georgina of Lyme Regis” – som en anspelning på legenden om Sankt Georg/Göran och draken. Där kunskaper saknas kan man alltid skarva med myter, särskilt när det gäller en kvinna, konstaterar författaren Patricia Pierce i sin biografi ”Jurassic Mary: Mary Anning and the Primeval Monsters”.

Plesiosaurusfossil funnen av Mary Anning 1830 och bevaras på British Museum. Foto: Science Photo Library

Därför är det kanske inte så konstigt att de biografiska luckorna i kombination med Jurakustens storslagna vyer och våldsamma vågor lockar dagens filmskapare. Först ut av två planerade filmer om Annings liv är Francis Lees ”Ammonite”. Den bioaktuella filmen med Kate Winslet i huvudrollen är ett havsnära romantiskt drama som tänker sig en fossilkvinna i brand – för att parafrasera titeln på Céline Sciammas hyllade kostymhistoria från 2019.

Att ”Ammonite” porträtterar Anning som lesbisk, trots att ingen egentligen vet hur det förhöll sig med hennes kärleksliv, har väckt debatt och kritiserats av Annings släktingar. Regissören har försvarat queerperspektivet med att det vore lika fel att utgå från en heteronormativ relation. Men frågan är förstås varför man över huvudtaget behöver lägga energi på att spekulera över Annings sexliv. Andra har samtidigt argumenterat för att ”Ammonite” kanske ändå lyfter fram den kvinnliga kollegiala gemenskapen i kretsen kring Anning. Men Lee har tagit sig stora friheter som förminskar exempelvis vännen Elizabeth Philpots insatser.

Saoirse Ronan spelar i sin ur en rejält förvanskad Charlotte Murchison, här reducerad till Annings kärlekskranka älskarinna. I verkligheten bedrev hon flitigt geologiska fältstudier med maken Roderick Murchison – en av de många lärda herrar som brukade besöka Anning för att ta del av de gedigna kunskaper hon skaffat sig under arbetet på stranden. I en tid då kvinnor inte tilläts vara medlemmar i The Geological Society i London blev Annings fossilfynd föremål för vetenskapliga beskrivningar av manliga samtida. De framhöll ofta hennes gärning, men något officiellt erkännande fick hon aldrig av sina brittiska kolleger under sin livstid.

Annings egna fynd namngavs alltid efter någon annan, i regel manliga vetenskapsmän och samlare. Charlotte Murchison fick däremot en art uppkallad efter sig. Att Anning blev förbisedd handlade alltså inte enbart om kön, utan också om sådant som klass (en fattig, frireligiös uppväxt) och avsaknad av högre utbildning. För Anning var fossilsamlandet främst varken forskning eller hobby, utan en ren försörjningsmöjlighet. Samtidigt tyder hennes noggrannhet och starka engagemang på att hon också måste ha drivits av nyfikenhet och ett passionerat intresse.

Som om Anning inte vore spännande nog som nucka, nörd och kvinnlig entreprenör.

I persongalleriet kring Anning ingår även ungdomsvännen och geologen Henry De la Beche. Samt läkaren Gideon Mantell som namngav släktet Iguanodon, försummade sin familj och hamnade i bitter strid med Richard Owen – mannen som till slut stal åt sig äran genom att 1842 ge de landlevande urtidsödlorna namnet dinosaurier. Upptäckten av den förhistoriska världen präglades av intriger och den vetenskapliga rivaliteten mellan dessa fossiljägare har säkerligen satt sina spår i Sharon Sheehans försenade film ”Mary Anning and the dinosaur hunters” med planerad premiär i sommar. Men trailern antyder förstås också strandromanser. Som om Anning inte vore spännande nog som nucka, nörd och kvinnlig entreprenör.

"Ammonite" Premiärvisades på filmfestivalen i Toronto 2020 och fick ett blandat mottagande. Titeln refererar till en utdöd underklass av bläckfiskar. Regissören Francis Lee har tidigare gjort filmer som ”God's own country” (2017). Svensk biopremiär 19 mars. Visa mer

Läs fler texter av Johanna Paulsson här.