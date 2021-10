Johannes Cornell: Dagens barnmusikanter räds inte allvaret

Som barn kunde man kanske inget särskilt. Man bara skapade grejer ändå. Och eftersom steget från tanke till handling var så kort blev resultatet åtminstone ärligt. Fler stora musiker har talat om den där liksom ofiltrerade kvaliteten. Bland dem Wayne Shorter, som en gång frågade Miles Davis om han aldrig önskade att han kunde spela på sin trumpet som om han inte visste hur man skulle göra.

När vuxna i sin tur gör musik för barn riskerar avståndet mellan fantasi och verk styrda av färdigheter att bli ännu större. Hur kommunicerar man egentligen med barn något sånär på deras villkor utan att mest framstå tillgjord och främmande? Att spela pajas har ju visat sig rätt misslyckat. Många blundrar tycks också bottna i missuppfattningen att barn ser allting genom något slags godhetens ljus. Våra försök att skenheligt bemöta det får oss i bästa fall att framstå intetsägande; som sämst direkt skrämmande.

Jazzmusikern Nils Bergs och textförfattaren Kalle Carmbacks gemensamma projekt I en stad och nya skivan ”Mer musik för barn och deras vuxna” är ett lyckat exempel, inte minst som den känns just ärlig gentemot både lyssnarna och upphovsmännen själva. Som kompositör ägnar sig inte saxofonisten Nils Berg åt någon sorts idiotförklarande klapp och klang. Han och det eminenta bandet spelar på riktigt, som jag skrev i min recension för några veckor sedan.

Ofta går det hand i hand med Carmbacks texter. Det är också det främsta skälet till att jag nämnde några av min egen barndoms hjältar i samma text. Som Hasse Alfredsons språk, sväng och tajming när han sjunger första versen i ”Karl XV:s äventyr” på skivan ”Blommig falukorv” från 1965.

Eller min absoluta favorit då som nu: den obetalbare M.A. Numminen. Jag kan fortfarande hela texten till ”Anderssons pojkar” på hans album ”Haren satt i gropen i Finland” från 1973. Den handlar om ett par småkillar som snor ett äpple som ligger för att mogna på grannens fönsterbräde – och om hur det tar hus i helvete när den argsinte granngubben kommer på dem. Till slut gömmer sig grabbarna under utedasset, där gubben letar med resultatet att han faller ner i skittunnan och ”hatten hans den blev platt som en plätt, och byxornas pressveck gick snett”.

Gissa om jag tyckte att Numminen stod på min sida mot vuxenvärlden. En aspekt, som jag tror gäller oavsett i vilken tid och med vilka artister man växte upp. I en intervju som Georg Cederskog gjorde med popmusikern Britta Persson och barnboksförfattarna Emma och Lisen Adbåge i DN apropå deras gemensamma barnskiva ”Folk – dikt och toner om personer” (2019) talas det om vikten av att gå rakt på sak och inte krångla till det.

Men också om att barn tål mer än man tror och knappast är främmande för allvar. Persson och systrarna Adbåge droppar också egna referenser som Lennart Hellsing, Jojje Wadenius och Barbro Lindgren.

Som Alfredson och Numminen är de namn från en period under 1960- och 70-talen då det var relativt vanligt att framstående svenska artister, författare och illustratörer vände sig direkt till barn. Georg Riedel, Barbro Hörberg, Jan Johansson och Beppe Wolgers är bara några fler i raden.

Persson, systrarna Adbåge, Berg och Carmback tar vid i den stolta traditionen, och så sent som i mars i år listade min kritikerkollega Alexandra Sundqvist ytterligare ett helt gäng med ingångar från genrer som indie, electro och techno likaväl som jazz, klassiskt och visa.

I väntan på Wayne Shorters första barnplatta – eller upptäckten av en okänd rakt-på-sak-text för barn av Ernest Hemingway – ligger kanske ändå singer/songwritern närmast till hands som ett slags stilistsikt obunden utgångspunkt.

I somras kom Viktor Brobacke & Djurkapellet med skivan ”Viktor Brobacke & Djurkapellet lirar musiken ur barnen från Frostmofjället”. En skönt kaotisk tillställning, som rullar den klassiska förlagan från 1907 i allt från calypso och reggae till americana i stil med (brittiska) The Shadows och vad som kunde vara en direkt parafras på The Doors ”Riders on the storm”. Dessutom ett teatralt tilltal och allmänt musikaliskt partaj som närmast minner om 1920-talet och estetiken som porträtteras i till exempel teveserien ”Babylon Berlin”.

Det är musik som tillåter sig mycket, och som därför aldrig gör barnen mindre än de i själva verket är – fysiskt som, framför allt, sinnligt.

Lyssna på ny barnmusik som svänger. DN:s spellista med den bästa barnmusiken har uppdaterats med nya låtar!

