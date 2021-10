Johannes Cornell: Här är höjdpunkterna på Stockholm Jazz Festival

Det mest utmärkande med Stockholm Jazz Festival är den kopiösa mängden artister och konserter. Det är inte uteslutande till det sämre. Desto fler dörrar står ju öppna, om så bara på något litet hak där man förmodligen skulle finna samma artist, samma kväll, alldeles oavsett festivalen. Men någon övergripande vision är det alltså inte tal om. Vad som räddar evenemanget från att likna en jazzfestivalernas Kiviks marknad är istället att några av arrangörerna presenterar egna teman, som dessutom hakar i varandra någorlunda koordinerat.

I programmet märks till exempel ett par mycket lovande pianoduetter på Kulturhuset Stadsteatern: Bobo Stenson och Rita Marcotulli, redan nu på fredag, samt Lisa Ullén och Sten Sandell den 20 oktober. Pianot som instrument innefattar ju så mycket, i och utanför jazzen, att det nästan blir som en maska i tid och rum. En Thelonious Monk kan springa på en Frédéric Chopin, eller en Alexandr Skrjabin hamna rätt i knäet på en Fats Waller. Den enda gemensamma nämnaren – en blänkande Steinwayflygel eller bara ett luggslitet gammalt barpiano - är också vad som över huvud taget gör det möjligt att kommunicera.

Italienska Rita Marcotulli och svenska Bobo Stenson möts vid varsin flygel på Kulturhuset Stadsteaterns scen på fredag. Foto: Paolo Sorani/Mi Angeli.

Chick Corea gillade sådana där på papperet halsbrytande kopplingar. Han gick ju bort tidigare i år, och hyllas nu av storbandet Mats Holmquist Stora Stygga på Kulturhuset Stadsteatern den 22 oktober. Vill man höra mer piano i kombination med storband så rekommenderas även vårt senaste, svenska stjärnskott på jazzpianohimlen: Joel Lyssarides, med sångerskan Ida Sand och Bohuslän Big Band på samma scen på fredag.

Det sker mycket på Kulturhuset Stadsteatern. Men är det någon scen som bör lyftas fram så är det kanske snarare Fylkingen. Där satsar man sin vana trogen på musik som ligger i kreativ framkant och med stilistiska utgångspunkter på alla möjliga håll och kanter. I jazzen, bland annat. Men tänk snarare improviserad och även experimentell musik i vid mening, som under de fyra helkvällar från och med den 21 oktober, då Fylkingen bjuder på ett helt gäng egenartade solopianister varav många till på köpet är kvinnor. Notera bland andra tyska Andrea Neumann och grekiska Zoe Efstathiou, som båda använder så kallade preparerade pianon; i Neumanns fall ett i grunden helt avskalat instrument bestående av bara resonansbottnen och strängarna.

Nu har pandemin kostat oss. Inte minst inom de lite smalare fälten har musiker omskolat sig och kommer kanske aldrig tillbaka. Mot den bakgrunden är det kanske viktigare att Stockholm Jazz Festival bara kör på, än att ledningen har en viss konstnärlig stringens. Men i år finns samtidigt tecken på att mycket i musiken trots allt har överlevt och faktiskt kommer igen med ännu större eftertryck.

Jag tänker till att börja med på Emma-Jean Thackray. En Londonbaserad multiinstrumentalist och dj (bland annat), som återkallar mycket av det som var intressantast med det tidiga sjuttiotalets fusionjazz och funk men i en nutida kontext och helt på sitt eget sätt. Mer eller mindre liknande stilgrepp kopplas även på andra håll, av såväl svenska som utländska musiker.

Det har talats förr om en renässans för fusionjazzen, men i dag är det snarare som om själva begreppet höll på att återuppfinnas – och individualiseras. Se till exempel även Ferrari/Schultz/Jonasson, City Nights, Butcher Brown, Ghost Note, Theo Croker/Koma Saxo feat. Sofia Jernberg och Hedvig Mollestad Trio på scenerna Twang, Stampen, Kulturhuset Stadsteatern respektive Fasching.

Ett annat sannolikt ganska slumpartat spår på festivalen är en rad svenska jazzmusiker som på olika sätt förhåller sig till klassisk musik – med eller utan ett piano. Agnas/Lindeborg All Star Band på Musikaliska den 17 oktober ska vara influerade av bland andra Gustav Mahler och Igor Stravinskij. Emil Strandberg hör till samma kretsar av musiker och spelar med sitt udda band på Reimersholme Hotel samma dag. Där gör även trion Backlura en hyllning till självaste Jussi Björling den 20 oktober – dagen innan några av operakonstens största kompositörer råkar i händerna på trion At the opera på Larrys Corner. Och så, likt en grand finale på festivalens sista dag den 24 oktober: Per Texas Johanssons Orkester Omnitonal på Fasching, med både nyskriven musik och verk som Benny Goodman en gång beställde av kompositörer som Stravinskij och Béla Bartok.

Gilberto Gil. Foto: Gérard Giaume

Bland de större, internationella namn som kommer till Stockholm är det relativt tunnsått. Kenny Garrett Quintet på Fasching den 16 oktober står ut, liksom Gilberto Gil på Konserthuset den 17 oktober. Men också här finns faktiskt all anledning att särskilt lyfta fram kvinnliga musiker: singer/songwritern Dominique Fils-Aimé på Kulturhuset Stadsteatern den 17 oktober, och de båda saxofonisterna Melissa Aldana och Camilla George med varsitt band på Fasching den 23 oktober.

Stockholm jazz festival Festivalen Stockholm jazz festival pågår från och med fredag 15 oktober till och med den 24 oktober. Den drivs av Fasching, men är numera en paraplyfestival, där drygt tvåhundra akter spelar på ett fyrtiotal scener. Bland scenerna märks Kulturhuset Stadsteatern och Konserthuset, men också Slaktkyrkan och Reimersholme Hotel. Festivalen är den tionde upplagan sedan den flyttade inomhus och förlades till hösten 2012. Visa mer

