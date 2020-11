Johannes Cornell: På senaste skivan var Keith Jarrett fortfarande på väg framåt

För ett par veckor sedan gick Keith Jarrett ut offentligt och berättade att han förmodligen aldrig kommer att kunna spela tvåhändigt igen efter att ha drabbats av flera slaganfall. Den berömde pianisten med de karaktäristiska gnyendena må vara långt ifrån något charmtroll – många hävdar mer eller mindre motsatsen. Men man måste skilja på person och verk, och musikaliskt är det en smärre epok snarare än bara en enskild karriär som går i graven med nyproducerade albumet ”Budapest Concert”.

Denna den senaste i raden av soloinspelningar med epitetet ”concert” står sig också rätt bra. Även om den ikoniska inspelningen från Köln förmodligen alltid kommer att räknas först och främst, så kan man inte bortse från bland andra ”Bremen/Lausanne” från 1973 (två år före ”Köln”), ”Radiance” från 2002, ”Rio” från 2011, eller för den delen ”Munich” från 2016 och samma europaturné som ”Budapest Concert”. Lägg till dem alla skivorna med olika band, från ”Nude ants” med den så kallade europeiska kvartetten, till ”Standards in Norway” på trio med Gary Peacock och Jack DeJohnette.

På något sätt passar det ändå att han slutar ensam. Själv kallar Jarrett ”Budapest concert” för det bästa han någonsin gjort, åtminstone bland soloskivorna. Jag skulle inte gå så långt, och summa summarum blir det också svårt om ens meningsfullt att avgränsa en skiva från de andra på det sättet. Jarretts gärning som musiker är stor och olikartad men ändå sammanhängande och så distinkt att det aldrig hade kunnat röra sig om någon annan än honom.

Så lyssna förstås på vad som alltså tycks bli hans sista vals. Skivbolaget ECM kommer säkert att ge ut en massa tidigare grejer med tiden. Men här är han fortfarande på väg framåt, i fri rörelse mellan sina olika inspirationskällor från klassisk musik till jazz. Trots den extremt mättade ouvertyren tar han kanske lite längre tid på sig än i yngre dagar att riktigt komma igång. Men i till exempel den intrikata och sublimt svängiga ”Part VI” och de båda extranumren ”It’s a lonesome old town” och ”Answer me, my love” är han lika levande som någonsin.

