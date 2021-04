Johannes Cornell: Trummisen Bosse Skoglund spelade för musiken

Vem vet, kanske lyckades Bosse Skoglund till sist bli ”ett med allt”. När jag och Tomas Tornefjell intervjuade honom för Sveriges Radio P2 (2013) var det i alla fall så han formulerade sin yttersta önskan. Det skulle inte bli lätt, var vi överens om. Men faktum var att Skoglund redan hade hunnit bli ett med väldigt mycket. Få om någon annan musiker efterlämnar en karriär som löper så likt en röd tråd genom svenskt musikliv under så lång tid.

Det började med att han hörde Gene Krupas ”Drum boogie”. Det avgjorde valet av instrument, även om Skoglund bara var fem år gammal och fick hålla till godo med vad som än fanns till hands att trumma på. En inspelning från den tiden vore något.

Men den jazzfrälste grabben stack hemifrån redan som femtonåring och det skulle inte dröja länge innan han presenterade sig för en större publik. Allt kring Bosse tycks på det hela taget ha skett som i steget. Han var med i det vinnande bandet i en orkestertävling medan han fortfarande var så grön att han bad om att få spela sist för hinna se hur de andra trummisarna gjorde; han låg i flottan i Karlskrona när dåtidens svenska jazzgigant Lars Gullin råkade komma förbi och höra honom med det lokala dixielandbandet; ihop med bland andra Bernt Rosengren brukade han skramla till hyran för en liten replokal i Gamla stan och helt enkelt jamma sig fram till hur musiken skulle låta.

En fullständig naturbegåvning. Men vissa lärdomar fick han ändå hacka i sig den lite hårdare vägen. Frampå 60-talet spelade han in massor av så kallade bakgrunder till låtar som ”Är du kär i mig ännu Klas-Göran?”. Tills han en dag hörde något så töntigt på radion att han blev alldeles röd i ansiktet när det gick upp för honom vem som satt bakom trummorna. Då fick det vara nog med sånt.

I stället vidareutvecklade han sin enastående förmåga att spela för musiken och för låten. Ta bara allt han gjorde med Hasse och Tage, från revyer som ”Gula hund” till något så specifikt som den naivistiska bongostämman i ”Ska vi byta?” på Alfredssons barnskiva ”Blommig Falukorv”. För att inte tala om hur han spelade med Monica Zetterlund, som han älskade så att han blev tårögd av att tala om henne under den där radiointervjun.

Bara det vore nog, men Skoglund gick vidare och vidare. 1968 träffade han Roland Keijser och blev bokstavligen instrumentell för såväl delar av den svenska proggen som, på lite sikt, vår frijazz, jazzrock och fusion. Som medlem i Peps Perssons band var han dessutom den sannolikt första svenska trummisen som spelade reggae – till dels baserat på hans nyktra analys, att reggae rent rytmiskt påminner om schottis.

Han tyckte om andra trummisar som Carlton Barrett (The Wailers) och Sly Dunbar, medan överdängare som Billy Cobham och Dennis Chambers i stort sett gick honom förbi. Han sa: ”Jag tycker inte om att bli imponerad av musik. Jag tycker om att bli berörd”. Det berörde i sin tur mig. Och jag vill alltså inte utesluta att han fortfarande är med oss på något sätt. Som det stod på en keps som just Dennis Chambers (må så vara) hade på sig under en konsert jag såg: ”Drummers never die”.

Den fysiska världen lämnade Bosse Skoglund på sin 85-årsdag.

