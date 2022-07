John Legend: ”Att vara artist är att prata om vad som händer i världen”

I januari blev det känt att investmentbolaget KKR och skivbolaget BMG tillsammans köpt John Legends låtkatalog. Summan är okänd, men köpet innefattar den musik den amerikanska soulartisten skrivit mellan 2004 och 2020. Det vill säga musik från hans sju studioalbum – inklusive megahiten ”All of you” från 2013, som strömmats nära 1,8 miljarder gånger bara på Spotify.

John Legend är inte ensam om att låta andra ta över rätten till sina skapelser. Sedan en tid tillbaka pågår en smärre guldrusch efter musikrättigheter. Äldre giganter som Bob Dylan, ZZ Top, Paul Simon och Tina Turner har alla sålt sina kataloger de senaste åren, men till skillnad från dem befinner sig John Legend knappast på ålderns höst. Den pigga 43-åringen, som slagit sig ned i en soffa på Grand Hôtel i Stockholm inför tisdagskvällens spelning på Gröna Lund, sitter engagerat framåtlutad och pratar snabbt. Det är sedan tidigare känt att han jobbar på ett åttonde studioalbum, med nysläppta ”Dope” och ”Honey” som första singlar. Inte är han väl på väg att sakta in?

Inte alls, försäkrar en leende John Legend. Beslutet att sälja rättigheterna är ett högst ekonomiskt sådant. Han behåller tillräckligt mycket kontroll över sina låtar för att se till så att de inte missbrukas, och hans framtida musik är fortfarande hans, berättar han.

Foto: Alexander Mahmoud

– Jag upplever att jag befinner mig på min kreativa höjdpunkt och det tror jag kommer att höras på mitt nya album. Det är verkligen något av det bästa jag gjort, fullt av skaparlust och äventyr. Jag har fortfarande många album kvar att göra. Och förhoppningsvis många år också, säger han och konstaterar:

– Det kommer alltid att finnas mer kreativitet kvar i mig – ända till dess att jag inte kan uttrycka mig alls längre.

Vilket datum som den nya skivan släpps, och vad den kommer heta är ännu hemligt, men det kommer att presenteras ”snart”, säger han. Klart är däremot att han är nöjd med den nya musiken. Skivan började ta form under början av förra året. Pandemin var ännu rådande och kreativiteten fick ta ovanligt mycket utrymme, som annars hade varit reserverat för turnerande.

– Det var en betydelsefull och produktiv kreativ period för mig, och väldigt rolig. Jag sjunger om livet, om kärleken. Om att fira och om att svara på motgångar och smärta. Albumet firar den jag är som människa, allt som gjort mig till den jag är musikaliskt och som person, säger han.

John Legend är produktiv. Han är en av endast sexton personer i världen som kan kalla sig EGOT-vinnare, en skrytig akronym för de som tagit hem en Emmy, Grammy, Oscar och en Tony Award. Legend har dessutom lyckats plocka på sig ytterligare elva Grammys.

Foto: Alexander Mahmoud

Men musiken är inte Legends enda engagemang. Sedan 2012 driver han tillsammans med producenterna Mike Jackson och Ty Stiklorius filmbolaget Get Lifted, som bland annat agerat exekutiva producenter för HBO:s ”Atlanta’s missing and murdered: the lost children”. Dokumentärserien handlar om de minst 30 svarta barn och unga som fördes bort och mördades i staden mellan 1979 och 1981. Här skymtar ytterligare ett av John Legends engagemang – det politiska.

Han har kampanjat för såväl Joe Biden som hans föregångare Barack Obama, och bråkat friskt med Donald Trump under dennes tid på presidentposten. Utanför presidentvalen har Legend startat initiativ för att uppmärksamma USA:s världsunikt stora fängelsepopulation, drivit på för hårdare vapenlagar och förändrad narkotikalagstiftning.

I en debattartikel i USA Today skrev han tidigare i juni:

”Folk frågar mig ibland om rörelsen för att få ett slut på massfängslandet eller för att välja progressiva domare är att gå för långt. För mig framstår det som en märklig inställning – att en framtid då alla människor behandlas rättvist och garanteras grundläggande rättigheter, där människor ges behandling mot psykisk sjukdom eller drogproblem i stället för fängelse, skulle anses vara extrem.”

Varifrån kommer det politiska engagemanget?

– Jag har alltid tänkt att det är vad det innebär att vara artist, att prata om vad som händer i världen. Ta ställning för det man tror på. Många av mina favoritartister har gjort det, säger John Legend och räknar upp Stevie Wonder, Marvin Gaye, Nina Simone och Aretha Franklin.

Foto: Alexander Mahmoud

– De tog ställning och använde sitt inflytande och sina pengar för att stötta medborgarrättsrörelsen. Särskilt som svart artist i USA känner jag att vi inte har alternativet att bara vara tysta om rättvisa, för det påverkar så många av oss, säger han.

Sedan landets högsta domstol nyligen rev upp Roe mot Wade och därmed den konstitutionella rätten till abort har John Legend även adderat aborträtten till de frågor han engagerar sig för. Både i debatten och rent ekonomiskt, med donationer till organisationer som driver frågan runt om i landet. Han ser beslutet som ett av flera tecken på en pågående amerikansk demokratikris. Landet präglas av en inflytelserik anti-frihetsagenda, säger han, som bland annat riktat in sig på kvinnors reproduktiva rättigheter. Men det är bara början, varnar han.

– Det är fruktansvärt och vi måste ta ställning. Men de är också ute efter rösträtten, de kommer att attackera hbtq-rättigheter. Alla sorters rättigheter som borde falla under människors rätt att bestämma själva. De har till och med attackerat möjligheten att prata om svartas historia i våra skolor. Vi kan inte prata om slaveriet, det som hänt i vårt land, säger John Legend och refererar till de republikanska lagförslag om att begränsa undervisningen om ämnen som rasism, men också sexualundervisning, som lagts fram i en rad delstater:

Foto: Alexander Mahmoud

– Det är en agenda mot friheten, ett bakslag mot de framsteg som minoriteter lyckats nå under de senaste decennierna. Vi måste slå tillbaka mot det, säger han.

Även om jag är mycket politiskt aktiv tycker jag inte att all min musik behöver vara politisk.

Hur då?

– Man gör vad man kan. Delvis handlar det om att engagera sig i rösträtten, att protestera. Och för oss som kan om att donera till organisationer som står upp för friheten.

Samtidigt, säger John Legend, kan inte allt vara politik. Han säger att han inte drar sig för att väva in sitt engagemang i sin musik, men ser också att de olika områdena måste få vara skilda från varandra.

– Jag vill också sjunga om allt möjligt. Om man ser på Stevie Wonder och Marvin Gaye så skrev de så många fantastiska kärlekslåtar, men de skrev också om vad som hände i världen. Det finns utrymme för allt det i min karriär, men jag tycker verkligen om att skriva kärlekslåtar och om hela det mänskliga spektrat. Även om jag är mycket politiskt aktiv tycker jag inte att all min musik behöver vara politisk.

Foto: Alexander Mahmoud

Och John Legends låtkatalog nära på dryper av kärlekslåtar. Temat har namngett artistens senaste skiva ”Big love” (2020) och har också avhandlats ordentligt under våren, då han genomförde ett 24 shower långt så kallat artistresidens på Zappos Theatre i Las Vegas. Titulerad ”Love in Las Vegas” beskrevs showen som ”ett firande av kärlek och gemenskap”. Hur mycket hopp sätter han till kärleken som förändrande kraft i samhället?

– Jag sjunger om alla typer av kärlek, men jag tror att den typen av kärlek är särskilt viktig. Det handlar om att bry sig om andras mänsklighet och värde, bortom våra olikheter. Vill vi att världen ska vara friare och mer mänsklig, då måste vi ha mer av den typen av kärlek.