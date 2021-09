John Lennons ”Imagine” firar 50 år

Den 9 september 1971 släppte John Lennon låten ”Imagine” och etablerade frasen ”War is over, if you want it”. Samtidigt släpptes även en 70 minuter lång film med samma namn innehållande albumets låtar, producerad av John Lennon och Yoko Ono. Och i dag, 50 år senare, firas låt, album och film världen över.

Yoko Ono Lennon och parets gemensamma son Sean Ono Lennon bjuder tillsammans med en rad samarbetspartners in till ett världsomspännande firande. I dag klockan 20.30 svensk tid uppmanas fans att titta på filmen, antingen hemma via internet eller på någon av de utvalda lokalerna där filmen visas, skriver de på John Lennons officiella hemsida.

Under tiden kommer det även hållas en gemensam ”lyssningsfest” på Twitter. Detta leds av Charlatans frontman Tim Burgess, och är tänkt att bidra med kontext och djupare förståelse under hashtagen #IMAGINE50. Där kommer bland annat Yoko och Sean medverka.

https://twitter.com/yokoono/status/1433263530904592386