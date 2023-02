John Olsson: Vi måste värna om artisters hälsa – i tid

3

Wet Legs självbetitlade debutalbum från ifjol har hyllats världen över. Förra året valde duon att ställa in spelningar för att värna sin psykiska hälsa. Via sina sociala medier förklarade de: ”Ärligt talat har det blivit lite för mycket för oss, och vi klarade inte av att kliva in i flygplanet igen”.

Foto: TT