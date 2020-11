Johnny Depp förlorar förtalsmål mot The Sun

För fyra månader sedan inleddes rättegången där Johnny Depp stämmer The Sun för förtal, efter att tidningen beskrivit honom som ”hustrumisshandlare” i en artikel med rubriken ”Gone Potty: Hur kan J K Rowling vara genuint glad över att ha castat hustrumisshandlaren Johnny Depp i den nya ’Fantastiska vidunder’?”.

Tidningens uttalande grundar sig på Amber Heards anklagelser mot exmaken för misshandel och kränkningar under deras förhållande, som varade i 15 månader. Den 57-årige skådespelaren nekade till anklagelserna och stämde The Suns ägare News Group Newspapers, och tidningens ansvarige utgivare Dan Wootton.

The Sun dementerar att publiceringen kunde ses som förtal då tidningen tagit emot vittnesmål från Heard själv tillsammans med fotografier, medicinska bevis, sms och ljudupptagningar. Både Amber Heard och Johnny Depp har vittnat i rättegången.

Förtalsmålet beskrivs som det största och mest mediebevakade under 2000-talet. The Suns seger i domen kan komma att ”ge brittisk media mod att fortsätta rapportera om liknande fall”, säger Alex McCready, chef för integritetsfrågor på brittiska advokatbyrån Vardags till The Guardian.

