Jon Eirik Lundberg: Paradoxalt att framställa Lars Vilks som en Don Quijote

Regissören Peter Cohen skriver i DN (19/10) att utställningen ”Political art”, där verk av Lars Vilks ingår, är ”auktoriserad av den polska regeringen”. Det känns märkligt att läsa: idén till utställningen var min. Föreställningen om den polska regeringens utstuderade användning av samtidskonsten har Cohen lånat från den danska organisationen ”Unge kunstnere og kuratorer”. Dess ledare Gro Sarauw hävdar att undertecknad är en ”marionett för den polska regeringen”, anlitad för att ”undertrycka folkgrupper i Polen”. Härifrån går Cohen vidare till att berätta för tidningens läsare om ett ”högerradikalt nätverk” som arbetar med konst och kultur och har etablerat en bas på Læsø. Komiken är inte långt borta när man föreställer sig hur dessa farliga typer samlar sig på den ensliga ön för att hota världsfreden via konst. Det liknar onekligen ett uppslag till en skandinavisk ”Pirates of the Caribbean”.

Artikeln kulminerar i ett paradoxalt frammanande av Cervantes, när Cohen lyckas framställa den döde Lars Vilks som en Don Quijote som ”förläst sig på riddarromaner”. Vilks levde i konstant flykt eftersom det svenska samhället inte klarade av att fånga in en flock fanatiska galningar. Det är denna maktlöshet Peter Cohen försöker skifta fokus från. Och det kan man förstå. För det är ingen vacker syn. Och denna gång kommer det inga eftertexter. Den vidriga bilden blir kvar för alltid.

Översättning från danska: Jonas Thente

