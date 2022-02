Jonas Bonnier: ”Underrättelsevärlden känns inte lika excentrisk i dag som under kalla kriget”

Det är 1987 och en 50-årig spion har just rymt under en permission från Norrköpingsanstalten. Kodnamn Fandango slår larm till Moskva på en osäker linje och bokstaverar B-E-R-G-L-I-N-G. Sedan får den sovjetiska gränspolisen order om att öppna eld ifall den svenske mullvaden visar sig.

Man kan utan omsvep eller chiffer konstatera att ”Spionen Bergling” börjar som en klassiskt kylig spionroman. Men författaren Jonas Bonnier avslöjar direkt att han inte är någon genrefantast, när vi videosamtalar inför utgivningen.

– Jag kunde egentligen inget om spionromaner när jag började skriva. Jag vet inte om jag är någon expert nu heller, säger han och skrattar.

Du säljer verkligen in den bra…

– Men det blev en spännande bok! Det känner jag mig stolt över. I min värld har väl genren varit förknippad med smoking och konstiga drinkar. Jag är uppvuxen med James Bond, men det här är ju något annat, säger Jonas Bonnier.

Stig Bergling dömdes 1979 till livstids fängelse för grovt spioneri, efter att ha sålt hemligstämplade handlingar till Sovjetunionen. Han var en revanschsugen polis som kände sig motarbetad på Försvarsstaben. När han senare blev chef för ryssroteln på Säpo hade han redan börjat läcka dokument till andra sidan muren, för några tusenlappar och fina titlar.

Han romandebuterade 1988 med ”Prinsessan och halva kungariket”. Foto: Fredrik Hjerling

Att Jonas Bonnier fastnade för historien är samtidigt inte jätteförvånande – de senaste åren har han ägnat sig åt att skriva true crime: ”Helikopterrånet”, ”Knutby” och nu ”Spionen Bergling”. Många timmar på Kungliga biblioteket har det blivit.

– Jag researchade några olika spår, men när jag läste på om Stig Bergling insåg jag att det fanns en spännande historia runt honom. Parat med enskilda scener som jag tyckte var så fantastiska. Som när han joggar över Järvafältet med siktet inställt på Sovjet eller lindar smuggelguld runt kroppen i ett garage i Amman, säger Jonas Bonnier.

När jag möter honom på skärmen befinner han sig i Spanien, men till vardags pendlar Jonas Bonnier numera mellan Stockholm och Uppsala. Där har han plockat upp studierna i litteraturvetenskap efter 35 år (han är dock inte inskriven i en nation).

Strax efter kandidatexamen kom romandebuten ”Prinsessan och halva kungariket” år 1988. Sedan skrev han en dryg handfull böcker innan en otippad förfrågan ledde honom in på en helt annan sorts litteratur. I ”Helikopterrånet” gjorde Jonas Bonnier fiktion om den verkliga stöten mot värdedepån i Västberga 2009. ”Knutby”, om den frikyrkliga relationsanarkin på Uppsalaslätten, blev i fjol dessutom serie på C More med Alba August och Aliette Opheim.

Han har hittat ett tillvägagångssätt, eller om man ska kalla det framgångsrecept, som han gillar.

Det verkar som att du trivs ganska bra med skrivandet just nu?

– Ja, det är konstigt att det blev så här. Jag har ju skrivit väldigt länge och var inte beredd på att hitta en ny genre och en ny publik. Det känns fortfarande osannolikt alltihop.

Jonas Bonniers ”Spionen Bergling”.

Under lång tid pågick författandet parallellt med olika positioner inom Bonnierkoncernen (där bland annat Dagens Nyheter ingår). Under elva år hade han romanuppehåll, och 2008 till 2014 var han vd. Men nu är han väl författare på heltid, undrar jag. Jo, Jonas Bonnier nickar.

En fri agent eller ej – uppenbarligen har han en del användbara kontakter. Via Albert Bonniers förlag lyckades han exempelvis få tag i en expert på spionromaner, när genren vållade nybörjarproblem tidigt i Stig Bergling-processen. Några dagar senare var Jonas Bonnier på väg till London för att träffa John le Carré.

– När jag kommit fram förirrade jag mig i regnet och ringde numret jag fått. Strax dök en skjortklädd 88-årig man med paraply ut på gatan och visade mig in i lägenheten...

Där bjöd John le Carré och hustrun Valerie Eustace på champagne och laxsnittar. Sedan gick de ner till hans pub och åt lunch, medan spionförfattaren berättade om Stig Bergling i en och en halv timme.

– När han var färdig tog han upp en lapp med anteckningar för att se att han hade fått med allt. Sedan skyndade han vidare till nästa möte medan jag tog en taxi tillbaka till Heathrow. Det var ett fantastiskt möte, och det kändes helt osannolikt att han ödslade sin tid och energi på mig, säger Jonas Bonnier.

Ett par veckor senare stängdes Europa ned till följd av covid-19. På hösten samma år dog John le Carré.

Gav han dig några avgörande skrivtips?

– Det vore pösmagat att påstå, men han fick mig nog att tänka på ett annat sätt. Att inte bara se det ur Stigs perspektiv utan också ta in den större kontexten, eftersom hans förräderi fick konsekvenser för andra människor, säger Jonas Bonnier.

Jag vet inte om jag någonsin har tillerkänts författarrollen. Ibland känner jag att inte ens min närmaste familj ser mig som författare

John le Carré brukar beskrivas som en författare som definierade kalla kriget. Och nu lanseras ”Spionen Bergling” lagom till att nyheterna domineras av den ryska invasionen i Ukraina. Utvecklingen är en påminnelse om att vi alltjämt lever i skuggan av 1900-talets stormaktskrig.

Under de senaste veckorna har det också varit svårt att skilja diffusa underrättelser från medveten desinformation, påpekar Jonas Bonnier.

– Man känner sig manipulerad men man vet inte exakt hur. Det passar ganska väl in i en spionroman om dubbelspel på 1970-talet.

Samtidigt skildrar ”Spionen Bergling” på många sätt en avlägsen tid. Medan exempelvis författaren och officeren David Bergman tecknar ett akut rysshot i sina spänningsböcker, senast ”Kodnamn Aurora” (2021), innehåller Jonas Bonniers roman mer sorglustiga inslag.

– Underrättelsevärlden känns inte lika excentrisk eller amatörmässig i dag. Sedan är Stig Bergling en skrävlande och gränslös figur, som är helt upptagen av att imponera på kvinnor. Han ville nog själv vara en James Bond, säger Jonas Bonnier.

Jonas Bonnier har tidigare varit haft olika positioner inom Bonnierkoncernen, där han även var vd mellan 2008 till 2014. Foto: Fredrik Hjerling

Den svenske spionen i fråga har tidigare förekommit (och förolyckats) i Jan Guillous ”Fiendens fiende”, om än under annat namn. ”Spionen Bergling” utspelar sig i samma historiska och litterära terräng som Leif GW Perssons ”Grisfesten”, inklusive en interiör från hotell Sheraton med justitieministern och två prostituerade kvinnor. Tidsperioden och persongalleriet överlappar delvis med Netflixserien ”Den osannolike mördaren”, eftersom Palmeutredaren Hans Holmér tidigare varit Säpochef. Med andra ord: lilla julafton för alla som har snöat in på andra halvan av kalla kriget.

Jonas Bonnier är egentligen inte en av dem. För honom lockar snarare utmaningen att hålla spänningen vid liv trots att vi vet hur det slutar. ”Spionen Bergling” är gestaltad i scener snarare än inre monologer, vilket gör den tacksam att översätta till andra format. Men Jonas Bonnier går inte med på att han ser en filmatisering framför sig medan han skriver.

– Det handlar mer om att det gäller verkliga människor och händelser, och då blir det naturligt att betrakta det hela utifrån och skriva i scener, säger Jonas Bonnier.

Eftersom han har erfarenhet av olika sidor av mediebranschen frågar jag honom om digitaliseringen av litteraturen. Och han är optimistisk, beskriver sig som en ”hopplös romantiker” när det kommer till att hitta ”en affärsmodell för det som är bra”. Däremot delar han kritiken mot ersättningsmodellen för ljudböcker och menar att det måste rättas till.

Ja, hur ser han på författarrollen? Vid sidan av true crime-böckerna har Jonas Bonnier skrivit den digitala kortromanen ”Stockholm Odenplan”, samt medverkat som manusförfattare för olika serier.

Vad är skillnaden mellan att skriva romaner och vara contentkreatör i dag? Spelar det någon roll?

– Jag vet inte om jag någonsin har tillerkänts författarrollen. Som när du undrade nyss om jag är författare på heltid. Jo, det har jag varit i åtta år. Ibland känner jag att inte ens min närmaste familj ser mig som författare, säger Jonas Bonnier och ler.

– Ärligt talat är jag inte så intresserad av rollen som sådan, utan jag vill bara gå upp på morgonen och skriva i en massa timmar. Det låter nästan perverst, men det tycker jag är jättekul.

Jonas Bonnier Född: 1963. Familj: Fru och två vuxna barn. Bor: Stockholm. Aktuell: Med ”Spionen Bergling”, som är hans tredje true crime-roman efter ”Helikopterrånet” och ”Knutby”. Student vid masterprogrammet i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Bakgrund: Debuterade 1988 med romanen ”Prinsessan och halva kungariket”. Har tidigare varit haft positioner inom Bonnierkoncernen, där han även var vd mellan 2008 till 2014. Visa mer

Läs mer:

Per Svensson: Kriget kommer att vara med oss mycket länge