Jonas Fröberg: Fem favoritböcker om bilism

”Att döda ett barn”

Stig Dagerman

Novell, utgiven bland annat i ”Dikter, noveller, prosafragment”, Norstedts

Visste du att Stig Dagermans kanske mest kända text, ”Att döda ett barn”, var en trafiksäkerhetskampanj från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 1948? Själv älskade Dagerman snabba bilar och modernitet. Samma år körde han en Citroën B11 Berline ”gangstercittra” till Frankrike för att skriva romanen ”Bränt barn”. När skrivkrampen sedan kom åkte han på ”nattliga turer i rasande fart ofta med mycket sprit i kroppen”, som Olof Lagercrantz skrev i sin biografi. När depressionen fördjupades stängde han om sig i garaget hemmavid, startade motorn på sin svarta Austin A40 med vita däcksidor. Och lät den gå.

”Vagnen”

Harry Martinson

Albert Bonniers förlag

Sommaren 1960 stod Harry Martinson på sin topp, fyra år efter att han skrivit vers- och rymdeposet ”Aniara” – en svidande kritik av samtidens modernitet och miljöförstöring. Så gav han hösten 1960 ut den i dag närmast bortglömda diktsamlingen ”Vagnen”. Framför allt de 17 sista dikterna, ”Sånger om vagnen”, som utgjorde en svavelosande kritik av bilen, sågades. Måhända eftersom samtiden unisont hyllade just bilen – jo, även många på parnassen – som den yttersta symbolen för modernitet, frihet och teknikbriljans.

”Elon Musk: Tesla, SpaceX och jakten på en fantastisk framtid”

Ashlee Vance

Övers. Manne Svensson. Albert Bonniers förlag

En kvävd gäspning. Det brukar hurtfriska biografier om entreprenörer framkalla. Glöm det med Elon Musk. Med rockstjärnestatus körde han in från sidan i bilbranschen med sitt revolutionerande Tesla och skakade bilindustrins grundvalar. Att han som person är närmast extremt visionär, självförbrännande och blyg gör inte läsningen mindre intressant. Det finns ett flertal Musk-biografier. Det här är den bästa.

Läs den gärna ihop med Harry Martinsons rymdepos ”Aniara” från 1956. Parallellerna kittlar. Medan snabba tekniksprång är världsräddare för Musk var de civilisationens undergång för Martinson. I dag en av klimatkampens största tvistefrågor.

”Clean Disruption of Energy and Transportation – how Silicon Valley Will Make Oil, Nuclear, Natural Gas, Coal, Electric Utilities and Conventional Cars Obsolete by 2030”

Tony Seba

Tony Seba

Stanfordläraren och Silicon Valley-entreprenören Tony Sebas bok möttes av kvävda fnissningar från bilindustrins direktörer 2014. En av hans teser var nämligen att vi enbart ska sälja elbilar år 2030.

Ett par månader efter bokens utgivning sade Volvo Cars vd Håkan Samuelsson självsäkert till DN att några renodlade elbilar skulle Volvo aldrig sälja. Nu i vintras kom Volvo Cars med pressmeddelandet som aviserade att de enbart ska sälja elbilar år 2030.

Sättet vi transporterar oss på förändras. Hypersnabbt. Tony Seba förutspådde en rad andra saker. Vill du förstå vad som egentligen händer? Då är Sebas bok ännu den bästa, trots sex år på nacken.

”Fartrusiga – om en gränslöst massmobil tid och vår fossilfria morgondag”

Björn Forsberg

Ord & Visor förlag

Femhundrafyrtio sidor som slutar med en käftsmäll. Det är kortversionen när statsvetaren och författaren Björn Forsberg tar oss på en kunnig och svindlande resa från ett icke-mobilt och fossilfritt samhälle till dagens, där fossil energi gjort oss mobila och fått världens hörn inom räckhåll. Men det är bokens tredje del, om framtiden, som är sprängstoff: Björn Forsberg pekar på att politikerna försöker få oss att tro att vi kan fortsätta resa som vanligt, så länge vi byter ut fossil energi. Men enligt honom kommer varken el, bioenergi eller sällsynta metaller att räcka. Vi måste resa mindre. Oj då.

Vilken politiker vågar ta i den frågan?