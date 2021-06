Jonas Gren: Klimatforskarna är överens om det viktiga men inte om allt

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Om min dotter får ett barnbarn, kommer det att börja skolan i slutet av det här seklet. Då kan havet ha lagt stora delar av Falsterbo och Bangladesh under sig. Men utvecklingen är inte given. Den beror både på vad människor väljer att göra och hur jordklotet reagerar på uppvärmningen.

Men bara för att saker är oklara betyder det inte att vi inget vet. Journalister sviker sitt uppdrag och agerar civilisationskritiskt kring en fråga som inte ens är avgjord vetenskapligt, menade Lena Andersson nyligen i Svenska Dagbladet. Maciej Zaremba svarade i DN (25/5) att vi måste värna våra skeptiker, även när de råkar hamna snett i klimatfrågan. Jag menar att utgångspunken är felaktig. Summan av alla jordens väder, det vill säga klimatet, och hur det påverkar resten av planeten, kan inte redas ut i skeptiska skribenters hjärnor.

Den senaste tiden har jag mejlat och pratat med ett tjugotal naturvetenskapliga klimatforskare, flera av dem världsledande. Tro mig, deras diskussioner handlar om något helt annat än huruvida problemet är människoskapat eller allvarligt. Det handlar om varianter av illa. Ingen av dem säger att det skulle vara för sent att agera.

En av dem jag haft kontakt med är Thorsten Mauritsen vid Stockholms universitet. Han medverkar i FN:s klimatpanel IPCC men är noga med att påpeka att han talar för sig själv, inte för panelen. Mauritsen är skeptisk. Inte till att klimatförändringar finns, eller att de orsakas av mänskliga utsläpp, eller att jorden går en varmare framtid till mötes så länge utsläppen fortsätter. Allt detta är grundläggande fysik, lika lite omdebatterad inom akademin som att jorden kretsar kring solen. Däremot konstaterar han att många forskningsartiklar på sistone behandlar så kallade tipping points. Alltså hur delar av jordklotet, som korallreven eller permafrosten på norra halvklotet, riskerar att knuffas över i nya tillstånd i takt med att de värms. I revens fall betyder det att de dör. I permafrostens att den tinar och börjar släppa ut växthusgaser. Det Mauritsen framför allt reagerat på är ett antal studier – varav en kom häromveckan – som varnar för dominokedjor av tipping points där uppvärmningen till slut blir självgående. Mauritsen skriver till mig: ”Tipping point-diskussionen har spårat ur och jag och många av mina kollegor är ganska frustrerade över detta.”

Ämnet är komplext. Egentligen för stort och rörigt för att reda ut i en kulturartikel. En stol får utgöra ett banalt exempel. Den har två jämviktslägen. Den kan stå och den kan ligga. Om du väger på stolen kommer den vid en viss vinkel – dess tipping point – att välta bakåt. Du har pressat stolen in i ett nytt jämviktsläge (och sannolikt fått ont i bakhuvudet). Liknande så kallade ”tipping elements” finns överallt i världen. Samma geografiska plats kan vara täckt av skog eller öken. Inlandsisar kan existera eller smälta bort. Det handlar om fenomen som antingen finns eller inte, beroende på förutsättningarna.

”Tipping elements” existerar även i samhället. Fossilbränslebruket i världen befinner sig i ett jämviktsläge. Liksom andra komplexa system upprätthålls det av vad forskarna kallar förstärkande återkopplingar: subventioner, ovilja att reglera en lukrativ bransch och fossilberoende infrastruktur. Dessa återkopplingar skulle kunna bytas mot andra, som skatt på växthusgasutsläpp, subventioner av förnybara material och förändrade livsstilar. Samhället (systemet) skulle då kunna knuffas över en tipping point till ett nytt, fossilfritt jämviktsläge.

Det centrala här är att klimatforskarna inte betraktar tipping points på ett enhetligt sätt. Thorsten Mauritsen och flera av hans kollegor tittar på det meteorologiska klimatsystemet: solinflödet, gaserna, vattnet, luften. Det vill säga: fysiken och kemin. Grundhållningen är att klimatet fungerar hyfsat förutsägbart. Stoppar man in en viss mängd växthusgaser i atmosfären kommer medeltemperaturen att höjas gradvis.

Men så finns också klimatforskarna bakom de allt mer frekventa studierna om tipping points. I dessa studier kartläggs processer som förstärker eller försvagar uppvärmningen. Ekosystem – som skogar – påverkas av medeltemperaturen, men systemen påverkar också i sin tur medeltemperaturen. Sambanden är svåra att förutsäga, förändringarna sker inte alltid gradvis. Och till skillnad från stolen, som kan resas upp igen, är det svårt att återskapa en skog som brunnit och blivit savann.

Dött korallrev utanför Maldiverna i Indiska oceanen. Foto: Science Photo Library

I en uppmärksammad artikel i tidskriften PNAS 2018 resonerar de ledande forskarna på området – Will Steffen, Katherine Richardson och svensken Johan Rockström med kollegor – att jordens uppvärmning på sikt skulle kunna slinka oss ur händerna. De beskriver ett scenario där mänskliga utsläpp tvingar upp medeltemperaturen två grader över förindustriell nivå (i dag har den stigit drygt en grad), vilket sätter några av jordens tipping points i rullning. Skogar dör och slutar ta upp växthusgaser; metan släpps ut från permafrosten. Detta kan innebära ytterligare en halv grads uppvärmning, vilket i sin tur kan knuffa andra system, fler skogar, havsströmmar, över sina trösklar, så att den globala uppvärmningen far iväg som ett självspelande piano. För all överskådlig framtid skulle jorden vara fastlåst i en resa mot ett mycket varmt tillstånd, ett så kallat Hothouse earth.

Att agera resolut i osäkerhet är en svår konst. Det om något har coronakrisen visat. Klimatfrågan präglas dock i grunden inte av oklarhet.

Steffens forskargrupp påstår inte att detta redan händer. Artikeln var en uppmaning till andra att testa hypotesen. Osäkerheten är stor. Thorsten Mauritsen och hans kollega, meteorologiprofessorn och klimatforskaren Michael Tjernström, tvivlar. ”Med en dåres envishet fortsätter jag att hävda att det saknas vetenskapliga belägg för att en uppvärmning skulle fortsätta av sig själv även om drivningen från ökade växthusgaser försvann”, skriver Tjernström till mig.

Jag kontaktar Steffen, Richardson och Rockström. Enligt dem finns tydliga vetenskapliga bevis för att hypotesen om Hothouse earth måste tas på allvar. I den paleoklimatologiska historien existerar exempel på system som tippat över. Nya rön om den pågående uppvärmningens effekter på Amazonas, permafrosten och jordens växtlighet visar, menar de, att stora system på jorden håller på att destabiliseras. De bedömer att risken finns att IPCC underskattar hur mycket och oåterkalleligt jordsystemet förändras när det värms. Flera andra ledande klimatforskare jag har kontakt med anser att risken för tipping points är reell, även om vi i dag inte vet exakt när de kan passeras.

Klart är att IPCC:s riskanalys förändras i takt med att kunskapen ökar. För 30 år sedan, berättar Johan Rockström, bedömde klimatpanelen att tipping points möjligen kunde överträdas vid sex graders uppvärmning. I dag är bedömningen att vissa av dem kan passeras redan vid en till tre graders höjning av temperaturen. ”IPCC sammanfattar det globala kunskapsläget och är därmed den minsta gemensamma nämnaren i klimatforskningen. Det är det vetenskapliga golvet vi alla står på. Sedan har vi en spretig forskningsfront som rör sig framåt hela tiden och som ligger utanför IPCC. Så är det. Och så skall det vara”, skriver Johan Rockström i ett mejl.

Dödliga värmeböljor, torka, stigande hav, påverkan på ekosystemen och att sårbara samhällen drabbas hårdare än andra, är några av svaren jag får när jag frågar klimatforskarna vad som oroar dem mest.

I olika tappningar återkommer farhågan som Michael Tjernström formulerar så här: ”vår uppenbara oförmåga att agera kraftfullt tillräckligt snabbt”.

Att agera resolut i osäkerhet är en svår konst. Det om något har coronakrisen visat. Klimatfrågan präglas dock i grunden inte av oklarhet. IPCC-rapporterna, byggda på tusentals studier, förmedlar en tydlig och allvarlig bild av framtiden. Klimatforskarna är entydiga: avskaffa fossilbränsleanvändandet så snart som möjligt för att minska riskerna.

Ändå finns osäkerheter. Att ha koll på alla aspekter av jordsystemet i uppvärmningens tidevarv är inte möjligt. Jag menar att denna insikt föranleder stora mått av ödmjukhet. Särskilt hos oss med pennans makt. Vad vi skriver och säger får följder. Trumpetar man ut i offentligheten att klimathotet är överdrivet, bör man ha täckning för det. Likaså den som påstår att uppvärmningen har passerat en global tipping point och redan nu skenar iväg bortom kontroll.

Den samlade forskarbedömningen är att uppvärmningens allvarligaste konsekvenser är fullt möjliga att undvika.

För att förstå var vi är, måste vi lyssna på experterna. Som alltså är överens om det viktiga, men inte om allt. Planetens förvecklingar kan däremot inte avgöras av enskilda fritänkare. Vi kan inte killgissa oss ur klimatkrisen.

