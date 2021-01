Jonas Gummesson: Granska mediernas insatser under pandemin

I vad som känns som en annan tideräkning skrev jag i DN att ”TV4 är på väg att förlora sin själ” (11/3 2004).

Nu hävdar den tidens TV4-chef Jan Scherman att han inte känner igen sin gamla arbetsgivare SVT som han anklagar för flathet och passivitet i två aktuella fall, USA och SD. Kritiken är befogad – men borde vidgas: Vad har svenska medier sysslat med under pandemin?

När jag hoppade på TV4, för ett påhopp var det ju på sitt sätt, och drog en lättköpt parallell mellan dokusåpastjärnan Naken-Janne, då känd från ”Farmen”, och Scherman var det ändå ett sätt att ställa saker och ting på sin spets.

Eftersom skotten träffar sprattlar SVT-cheferna i nätet i sina repliker

Nu ifrågasätter Scherman – och andra – hur SVT hanterade dels en intervju med en Trumpanhängare och likaså en intervju med SD-ideologen Mattias Karlsson, vilka i både fallen fick lägga ut texten utan att mötas av motfrågor att tala om (DN 13/1, 19/1).

Eftersom skotten träffar sprattlar SVT-cheferna i nätet i sina repliker i DN på snarlikt sätt som när Scherman gemenligen jämfördes med Naken-Janne för 17 år sedan. Försvarstalen går lite grovt tillyxat ut på att alla måste ges chansen att tala till punkt och att det då gagnar det demokratiska samtalet (Helena Olsson 14/1, Hanna Stjärne 17/1).

I min nuvarande tidning skriver samtidigt krönikören Axel Andén att SVT:s Carina Bergfeldt sprider värme när hon intervjuar Ulla och Stefan Löfven i sitt program (SvD 15/1). Hennes uppdrag är inte att utkräva ansvar anser Andén. Om Bergfeldt är naiv eller passiv vet jag inte. Resultatet blir i vilket fall att paret Löfven får några skämtsamma frågor runt lägerelden om hur det omtalade besöket i Gallerian dagen före julafton gick till. Det blir en trevlig trudelutt på fredagskvällen trots att absolut inget hade hindrat skarpare ammunition.

Ulla och Stefan Löfven intervjuades av Carina Bergfeldt. Foto: Pillan Thelaus /Monkberry

I andra mer lättsamma journalistiska sammanhang, pratshower och morgon-tv, är styrkan ofta programledarnas förmåga att pendla just mellan det avkopplade och till och med stenhårda. Titta till exempel på Piers Morgan i ITV:s ”Good morning Britain”, oavsett vad man i övrigt kan tycka om honom smäller det i studioväggarna – och det är precis vad det ska göra, i alla journalistiska sammanhang.

Nu gör Bergfeldt antagligen som hon gör eftersom pandemin tycks ha förvandlat ansvarsutkrävande, ett i sig illavarslande uttryck, till någon sorts udda specialgren i journalistiken i stället för något självklart och ständigt förekommande i den enkla bemärkelsen att frågor ställs så länge svar saknas.

En gång, också det i en annan tideräkning, benämndes media ofta som den tredje statsmakten med uppdrag att granska de båda första: riksdag och regering samt makt- och myndighetsutövningen i samhället i vid bemärkelse.

Eventuellt är förklaringen till medias mediokra insats en missriktad omsorg om samhället

Under pandemins inledande skede och första våg i våras lyste den inställningen i huvudsak med sin frånvaro. Svenska medier lade sig under månader i det närmaste platt för det som har beskrivits som en svensk strategi. Förvisso kan det vara svårt att greppa närmast abstrakta ordkaskader från Tegnell och hans politiska lärjungar, likväl är huvuduppgiften att åskådliggöra vad som sägs och i förekommande fall knäcka falsarier.

Eventuellt är förklaringen till medias mediokra insats en missriktad omsorg om samhället och att inte störa makthavarna i deras viktiga värv. Den så kallade politiska borgfreden kan ha spelat oss ett spratt. Att vända sig till så kallade experter från när och fjärran i stället för att göra egna bedömningar blev the easy way out, utan att göra någon särskilt mycket klokare. En tysk journalist blev kändis för att han faktiskt ställde frågor.

Ändå väcker det även i januari 2021 uppseende att Agendas programledare faktiskt pressar nämnde Tegnell

Efter hand, särskilt efter Coronakommisionens första delrapport, har en viss tillnyktring skett. Ändå väcker det även i januari 2021 uppseende att Agendas programledare faktiskt pressar nämnde Tegnell.

Regeringens och myndigheternas hantering av pandemin granskas och utvärderas nu av en kommission i pågående arbete. Två betänkanden återstår.

Detsamma borde gälla media. Svenska mediers insatser under pandemin borde granskas lika förutsättningslöst som politikens agerande. Om media inte förmår utföra sitt uppdrag på ett övertygande vis sätts marken oundvikligen i gungning.

Läs mer:

Johan Croneman: Någon borde få betala för SVT:s journalistiska haveri om SD och Trump

Helena Olsson: Debatten om SVT behöver allt annat än svartvit retorik

Hanna Stjärne svarar på kritiken mot SVT: Ingen falsk balans i vår rapportering