Jonas Gummesson: Turkiet lurade Sverige i en fälla – och bara Putin kan jubla

När S-ledningen presenterade partiets omsvängning i Natofrågan den 15 maj 2022 hade Turkiets president Erdogan redan klargjort sin inställning: ”Sverige har blivit ett hem för PKK och andra terrorgrupper. Vi ser inte positivt på deras medlemskap”, meddelade han i ett uttalande för turkiska medier den 13 maj.

Det återgavs av nyhetsbyrån AFP och nådde även Sverige, men viftades bort: ”Den turkiska regeringen har inte framfört denna typ av budskap till oss”, sa dåvarande utrikesministern Ann Linde (S).

Vid pressträffen i partihögkvarteret två dagar senare försäkrade statsminister Magdalena Andersson (S) att läget var helt under kontroll: ”Sverige är i trygga händer. Sverige leds av en socialdemokratisk regering. En socialdemokratisk regering ser verkligheten som den ser ut.” En av få kritiska frågor ställdes av TV4:s reporter Ulf Kristofferson som undrade över ”risken för att Turkiet helt enkelt vägrar att ratificera Sveriges ansökan”. Återigen avvisade Ann Linde den typen av farhågor: ”Jag tror att det finns stora chanser att vi kan lösa ut det där.” I övrigt präglades den välregisserade föreställningen i partihögkvarteret av någon slags medial eufori över att S äntligen kom till skott i Natofrågan.

I efterhand kan S-ledningens inställning bara beskrivas som en from och naiv förhoppning. Inför Natos toppmöte i Madrid och det hägrande inträdet i försvarsalliansen tvingades regeringen på kvällen den 28 juni underteckna en överenskommelse om gemensam terroristbekämpning i tio punkter med Finland och Turkiet.

Under knappt två dygn såg det också ut som att aktionen faktiskt hade lyckats och att Sverige och Finland verkligen var på väg mot ett fullvärdigt Natomedlemskap på rekordtid. Vid själva toppmötet beslutade de 30 Natoländerna inklusive Turkiet att godkänna ländernas anslutningsprotokoll: ”Finland och Sverige blir tryggare, Nato starkare och det Euroasiatiska området mer säkert”, lyder den triumfatoriska formuleringen i mötesprotokollets 18:e paragraf. Allt tycktes klappat och klart.

President Erdogan fortsätter förhala Sverige och Finlands Nato-inträde. Foto: Bernd von Jutrczenka

USA:s president Joe Biden, starkt pådrivande under ansökningsprocessen, jublade i kapp med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Nato skulle utvidgas med två nya medlemsländer, det som Vladimir Putin genomfört en brutal invasion av Ukraina för att undvika. En stor och historisk seger med amerikanska Natoögon. Ett svidande nederlag för den ryske presidenten.

När toppmötet redan var avslutat den 30 juni och övriga stats- och regeringschefer lämnat scenen kallade Erdogan till en egen presskonferens. Beskedet var att Sverige lovat att lämna ut 73 terrorister. Påståendet saknar grund. I avtalet finns inget stöd för utlämningar som åsidosätter svensk lag och internationell rätt. Men det spelade ingen roll. Erdogan utnyttjade sitt tolkningsföreträde och klargjorde sin inställning: ”Sverige måste först uppfylla kraven i avtalet, annars blir det ingen ratificering i Turkiets parlament.” Fällan slog igen med en smäll.

Dagarna före nyårsafton hade sex månader passerat sedan det omstridda avtalets tillkomst vid halvårsskiftet 2022. Av det som utspelat sig efter Madrid ligger några slutsatser nära till hands.

Den första är att hur förslaget Erdogan och andra turkiska företrädare har agerat redan från första stund. Turkiets förhandlings- och förhalningsstrategi framstår som alltmer utstuderad.

Enligt utrikesministern Mevlüt Cavusoglu ”förgiftar” HD:s beslut om Bülent Kenes ”atmosfären” i Natosamtalen mellan Sverige och Turkiet

Vid pressträffen med statsminister Ulf Kristersson (M) i Ankara i november återkom Erdogan med ett infernaliskt upplägg till kravet på utlämningar av påstådda terrorister från Sverige. Offentligt valde han att nämna ett enda namn: ”Bülent Kenes. Att han utlämnas till Turkiet är mycket viktigt för oss.” I det läget låg ärendet med den kurdiske journalisten för behandling i Högsta domstolen. Beskedet om avslag kom i december. Självklart eftersom det saknas juridisk grund. Regeringen kan inte gå förbi HD. Allt detta visste och vet Erdogan. Enligt utrikesministern Mevlüt Cavusoglu ”förgiftar” HD:s beslut om Bülent Kenes ”atmosfären” i Natosamtalen mellan Sverige och Turkiet. Erdogan har låst Natofrågan på ruta ett.

Den andra slutsatsen är att S-regeringen led av svårartad självfixering i sambandet med uppbrottet från den militära alliansfriheten, som i skarpt läge inte höll måttet och inte tjänade Sverige väl som besvärjelsen löd under de två senaste mandatperioderna. De interna processerna sög all kraft. Omvärldsanalysen var beklämmande kringskuren. Ingen såg Erdogans utlämningsstrategi komma och vad det kunde innebära förrän det redan var för sent och terroristavtalet var ett faktum. Den dåvarande oppositionen slöt upp med glada hejarop för att manifestera bred politisk enighet, men tillförde inget i sak. Alternativet hade varit att hålla huvudet kallt och försöka läsa av motpartens verkliga avsikter.

Det amerikanska krigsfartyget USS Kearsarge dök i Stockholm i juni 2022 för att stötta Sveriges Natoansökan. Foto: Henrik Isaksson/TT

Med facit i hand är det uppenbart att S-regeringen aldrig skulle ha skrivit på terroristavtalet i Madrid, oavsett vilket politiskt tryck man var utsatt för från amerikanskt håll. Joe Biden ville manifestera en historisk framgång i Madrid. Det fick han. Men priset blev högt och även han själv får nu betala av på skulden.

En tredje slutsats är att terroristavtalet gav Turkiet ett dödligt vapen i Erdoğans händer gentemot det kurdiska självstyret i norra Syrien. Genom att hålla Sverige och Finland på halster har Turkiet skaffat sig ett carte blanche oavsett vad man företar sig i andra sammanhang. Efter det blodiga terrordådet i Istanbul pekade Erdoganregimen på lösa grunder ut PKK som förövare.

Ansvaret för hur Sveriges och Finlands ansökningar utvecklats vilar i hög grad på USA

Hämnden blev Operation Svärdsklo (Claw-Sword) med luftangrepp mot kurdiska mål i Syrien. Enligt nyhetsrapporteringen dödades minst ett 30-tal personer när bomberna föll. Mazloum Abdi, överbefälhavare för den USA-stödda paraplyorganisationen SDF (Syrian Democratic Forces), militärt styrd av PKK:s syriska gren YPG, beskrev de turkiska flygattackerna som ett ”planlöst bombande” som krävde både militära och civila offer och vädjade om stöd mot angriparen. SDF har bekämpat terrorsekten IS tillsammans med den internationella koalitionen under lång tid, men reaktionerna från både Nato och USA blev svala.

Både Natos Stoltenberg och den amerikanske utrikesministern Antony Blinken har visserligen uttryckt oro över situationen i norra Syrien men betonar att Turkiet är hårt drabbat av terrordåd och har rätt till självförsvar. Och det ligger ju exakt i linje med vad Turkiet vill höra: ”Ankara kommer inte att be om lov för rätten att idka självförsvar mot kurdiska grupper”, förklarade Cavusoglu nyligen i ett telefonsamtal med Blinken.

Tidskriften Newsweek beskriver (1/12) hur USA tvingas balansera på slak lina för att hantera Turkiet som Natoallierad i kombination med risken för att Erdogan sätter sina planer på en ny markoffensiv i verket, i så fall den fjärde i ordningen på sex år. Det hotar även amerikanska militära intressen och positioner. Ändå är invändningarna alltså finstilta och lama. I försvarsbudgeten för 2023 (National Defense Authorization Act), som Biden skrev under dagen före julafton, kapar kongressen drygt 18 miljoner dollar i anslaget till SDF, ett steg på vägen för att tillmötesgå Turkiets krav på att allt stöd till PKK-kopplad kurdisk milis i norra Syrien ska upphöra.

Den amerikanske presidenten står också fast vid löftet att slutföra försäljningen av stridsflygplanet F-16 till Turkiet, sannolikt en förutsättning för att hålla Natoärendet vid liv. Ansvaret för hur Sveriges och Finlands ansökningar utvecklats vilar i hög grad på USA. Bidens svar på Turkiets upptrappning är att gå som katten kring het gröt. Uppenbarligen drar han sig för att sätta hårt mot hårt och äventyra utvidgningsprocessen.

Den som har anledning att jubla är Vladimir Putin. Om utvecklingen föser Turkiet ännu närmare Ryssland har han fått den splittring i Nato som han hoppats på. Att Sveriges Natoansökan och avtalet med Turkiet skulle spela Putin i händerna låg inte i korten vid uppgörelsen i Madrid. Nu riskerar det att bli den mest oönskade konsekvensen av alla.

