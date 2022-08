Jonas Hassen Khemiri: ”Jag kan inte skriva en roman på tisdagen och ett politiskt inlägg på onsdagen”

Jonas Hassen Khemiri har precis landat. I knappt ett år har han befunnit sig i New York, på ett forskarstipendium från New York Public Library, djupt inne i arbetet med sin nästa roman. Men i dagarna ska hans pjäs ”Eld” för första gången spelas på Dramaten i Stockholm, och han har flugit över havet för att gå på urpremiären.

– Jag har inte sett mer än pressbilderna, som jag fick se i går. Jag har nog aldrig vetat så lite om någon av mina egna pjäser, säger Jonas Hassen Khemiri när vi ses på Dramaten dagen innan premiären.

Till hans försvar har han haft annat att tänka på. Under stipendievistelsen i New York har han levt för den roman han nu skriver på, säger han, den har upptagit hela hans väsen.

Han berättar att den handlar om tre systrar, som växte upp där han själv växte upp, i miljonprogramshusen Drakenbergsområdet vid Hornstull i Stockholm. Systrarna brottas med en familjemyt kopplad till ”en känd, väldigt hög byggnad”, som han kryptiskt säger, och som krävde att han hade tillgång till New York Public Librarys bibliotek för efterforskningar.

– Det är en bok som handlar om vad Amerika var för mig när jag växte upp i Sverige, men också om vad Amerika blir när drömmen kolliderar med verkligheten. Det är längre än något jag skrivit tidigare, och en helt annan form än något jag tidigare skrivit.

Jonas Hassen Khemiri på Dramaten. Foto: Eva Tedesjö

Trots att stipendiet nu är slut kommer Jonas Hassen Khemiri med familj att stanna i New York. Under våren har han undervisat i skrivande på New York University, och tanken är att han ska fortsätta i höst. Boken ska bli klar, också.

Men först ”Eld”. Regissör för den nya pjäsen är Antú Romero Nunes, tysk med rötter i Chile och Portugal, som tidigare satt upp Jonas Hassen Khemiris ”Invasion!” på Thalia Theater i Hamburg. ”Eld” kretsar kring ett kompisgäng som börjar närma sig medelåldern, och som en gång om året går ut i skogen tillsammans för att bränna upp något de vill lämna bakom sig.

– Den här pjäsen är speciell för mig eftersom den har varit så bråkig. Så många gånger har jag blivit klar med den och känt: ”Nu vet jag vad det här är”, säger Jonas Hassen Khemiri.

Först skrev han klart ”Eld” 2019, under en stipendievistelse i Ingmar Bergmans hus på Fårö. Sedan rev han upp allting och skrev en ny version, i Stockholm 2020. Sedan rev han upp allting igen, och skrev den slutgiltiga versionen från New York 2021.

– Nu i efterhand tänker jag att det var för att pjäsen handlar om förändring. Den handlar om fyra personer som känner att de sitter fast, så pass mycket att de måste ta hjälp utifrån för att tvinga fram förändring. Och om det är tematiken i pjäsen så måste pjäsen också förändras med mig. Jag har hela tiden försökt skriva den ärligaste versionen av vem jag är. I början tror jag att pjäsen var mer mån om att bli omtyckt, men den har blivit mindre och mindre mån om det för varje utkast, säger Jonas Hassen Khemiri.

Betyder det att du själv har blivit mindre och mindre mån om att bli omtyckt?

– Ja, kanske. Jag ser mig själv främst som romanförfattare, men det som är så speciellt med teater är att man kan få syn på och utmana sin egen, väldigt allmänmänskliga, impuls att vara behaglig. Det finns tusen sätt att massera en publik, göra sig till, sätta på sig fjäderboan…

Det är något som kliar i mig, som jag vill försöka förstå

Jonas Hassen Khemiri gör några koketta handgester kring ansiktet. Han gör ofta så, hjälper till med händerna för att illustrera sin poäng.

– … och vara till lags. Men det jag har skrivit som jag är mest stolt över är tillfällena då jag har lyckats stå emot, och gå emot, den impulsen. Och de situationerna är väldigt svåra att återskapa i romaner.

Foto: Eva Tedesjö

Det kanske är en barnslig fråga, men hur vet du om en idé ska bli en pjäs eller en roman?

– Jag tror inte alltid att jag vet. Det börjar mer som en klåda, som en allergi…

Han kliar sig illustrerande på händerna.

– Det är något som kliar i mig, som jag vill försöka förstå. Det mesta jag har skrivit skulle nog kunna leva i en annan form också. De konstverk jag tycker absolut mest om är ofta de som lever i något slags gränsland mellan olika former – skivor som känns som filmer, filmer som känns som pjäser… Men det var väldigt tydligt att den här pjäsen skulle spelas just här, på Dramaten. Det är roligt att placera den här berättelsen i det här guldiga rummet med kungabalkong, säger Jonas Hassen Khemiri och fnittrar till.

Jonas Hassen Khemiri. Jonas Hassen Khemiri är författare och dramatiker. Han är född 1978 i Stockholm, numera bosatt i New York med fru och två barn. 2003 kom hans mycket uppmärksammade debutroman ”Ett öga rött”. Sedan dess har han gett ut romanerna ”Montecore: en unik tiger” (2006), ”Jag ringer mina bröder” (2012), ”Allt jag inte minns” (2015) och ”Pappaklausulen” (2018), liksom en rad noveller. 2006 sattes hans debutpjäs ”Invasion!” upp på Stockholms stadsteater, i regi av Farnaz Arbabi. Han har också skrivit pjäserna ”Fem gånger Gud”, ”≈ [ungefär lika med]” och en pjäsversion av ”Jag ringer mina bröder”. Aktuell med uppsättningen av nya pjäsen ”Eld”, i regi av Antú Romero Nunes, som hade urpremiär på Dramaten den 25 augusti. Visa mer

Under arbetet med pjäsen ville han, på ett symboliskt plan, elda upp just ett inställsamt drag hos sig själv. Men inte bara det – under stipendievistelsen den där sommaren på Fårö, dit han tagit sin fru och sina två barn, kom han också till insikt om sin egen relation till arbete.

– Jag hade precis blivit klar med en roman och med en novell, och borde egentligen ha andats. I stället tog jag på mig en galen deadline, ”det är klart jag kan skriva klart en pjäs till i höst!”, kanske för att jag var rädd för vad som skulle hända om jag inte hade något att fokusera tankarna på. Så förstörde jag den sommaren, suckar han.

Han gick runt i det som en gång var Ingmar Bergmans hem, nedstämd av det han beskriver som en ”tung energi” i huset.

– Bergman offrade så mycket för sitt arbete, och var ju enligt egen utsago ”familjelat”. Jag har jättestor respekt för hans konst, men jag tror inte att han i slutet av sitt liv hade brist på ånger, säger han.

Jonas Hassen Khemiri berättar att det finns en stol i Bergmans hus man inte får sitta i – även känd från podcasten ”Alex & Sigge” – som han ”såklart” satt i ”för att se vad Bergmans spöke skulle göra”.

– Det kändes inte som att Bergmans spöke sa till mig: ”Det viktigaste just nu är att du sätter den här pjäsen.” Jag tror snarare att han sa…

”Åk och bada med dina barn”?

– Precis.

Det låter som att vistelsen nästan avskräckte dig från arbete.

– Ja, eller varnade för att arbetet ska vara allt. Och varnade för att arbeta på fel sätt, för att arbetet ska vara en flykt, som det ofta har varit för mig. En flykt från vardagen, och från livet.

”Det är så lätt att bli kapad av samtidspolitik, eller kapad av samtid i allmänhet”, säger Jonas Hassen Khemiri. Foto: Eva Tedesjö

Parallellt med romanskrivandet har Jonas Hassen Khemiri gjort sig känd som en politisk röst. 2013 skrev han i DN ett öppet brev till den dåvarande justitieministern Beatrice Ask, som blev en av de mest delade svenskspråkiga texterna på internet någonsin. I samband med tidigare valrörelser har han skrivit om rasismens framträdande plats i samtidspolitiken. Men den här gången har han varit tyst.

– Jag har fått frågan ett par gånger om att skriva fler politiska texter. Och jag känner att jag kommer låta fiktionen göra jobbet framöver. Det är så lätt att bli kapad av samtidspolitik, eller kapad av samtid i allmänhet. För mig har det varit hjälpsamt att hålla det på avstånd, för att kunna dyka in i min roman.

Men har det med romanen att göra, eller är det ett generellt beslut?

– Jag vet inte… Jag är jättestolt över de där texterna. Men… Vad ska jag säga?

Jonas Hassen Khemiri sitter tyst länge.

– Att skriva om politik får såna konsekvenser. Vissa av dem är inspirerande, vissa är tröttsamma. Min överlevnadsinstinkt säger mig att jag inte kan skriva en roman på tisdagen och ett politiskt inlägg på onsdagen, för det är två helt olika sensibiliteter som krävs. Andra författare kanske kan det, men inte jag.

Hur känns det att ha bestämt sig för det?

– Bra. Men jag har ju bestämt mig många gånger förut, säger han och skrattar generat.

– Varje gång jag har skrivit en politisk text har jag sagt till min fru och mina vänner: Det här är sista gången jag skriver något sånt här.

Läs fler texter av Greta Thurfjell och läs andra författarintervjuer