Jonas Karlsson: ”En gång i halvåret tänker jag att jag ska hoppa av allt”

Den som kan sina tragedier vet att man ska vara försiktig med vad man önskar sig – det kan slå in. Så egentligen borde Jonas Karlsson ha vetat bättre. Men tanken hade ändå slagit honom ibland under en lång skådespelarkarriär: en enda föreställning där ingen i publiken hostar sönder dialogen – var det verkligen så mycket begärt?

– För ibland kan ju det där vara som kinesisk vattentortyr, säger han.

– Särskilt när man har någonting att säga, och märker att folk passar på att hosta precis när man börjar prata, för att det inte ska höras.

Så kom pandemin. Jonas Karlsson och Johan Ulveson, som just då spelade ”I väntan på Godot” var de sista i Dramatenhuset som fick möta en publik helgen då allting bommade igen. Det var alldeles knäpptyst i salongen, folk vågade inte ens harkla sig på grund av smittoläget.

– Det var som en vägg, säger han.

– Man förväntar sig ändå en viss… att man ska andas tillsammans under en föreställning. Beckett är ju ändå rätt rolig. Men det var som att det var helt avstängt. Det vill man mer aldrig tillbaka till.

”Jättejättemånga av de här novellerna… de dyker upp och blir till när man sitter på ett sådant här ställe”, säger Jonas Karlsson om varför han valt Stockholms centralstation som mötesplats. Foto: Magnus Hallgren

Det var för ett och ett halvt år sedan. Snart ska Jonas Karlsson upp på scen igen, i nypremiären av ”Rain man” på Oscarsteatern. Där spelar han Tom Cruises gamla roll i filmen från det sena 80-talet, lillebrodern till Robert Gustafssons särling Raymond. En ganska typisk grabbroll, med drag av yuppie, hyfsat långt från det som Jonas Karlsson brukar göra. Och som, för övrigt, även befinner sig på behörigt avstånd från den lättpratade och liksom ljust sinnade författare i kavaj och grå v-ringad tröja som just beställt in en halvbra cappuccino på ett av Centralstationens hutlöst prissatta fik.

Författaren, ja. Det är inte ”Rain man” som är anledningen till att vi träffas på Stockholmscentralen en septemberlördag då väntsalen är ungefär lika glest befolkad som teatersalongerna har varit under pandemin.

Jonas Karlsson har just släppt sin sjunde bok ”Nya människor i fel ordning”. En novellsamling, genren som han under året har gjort sig påfallande hemmastadd i. Och i likhet med flera av hans tidigare böcker skulle rollgalleriet i ”Nya människor i fel ordning” kunna placeras in i snart sagt vilken medelålders människas bekantskapskrets som helst. Om man nu inte själv är en av dem.

Berättelserna är skrivna på en avklarnad, för att inte säga opyntad, prosa, där de subtila maktspelen ofta gör sig gällande i dialogens mellanrum. Den påminner faktiskt en hel del om hur Jonas Karlsson ofta ter sig på scen och i film: någon som talar med en klar och koncentrerad ton direkt från ett nyupptäckt inre rum. Men den sortens definitioner av hans konstnärskap värjer han sig vänligt emot.

– Jag tror att i mitt huvud så vill jag gärna vara allting och på alla möjliga sätt. Så fort någon säger att han är så här, så känner jag instinktivt att ”Nej”.

Så om jag säger att du är avklarnad, så vill du vara barock?

– Precis, haha. Eller liksom, jag vill inte ha de etiketterna. Jag vill vara fri, jag tror att det är det.

Centralen fyller en avgörande funktion i en av novellerna i Jonas Karlssons senaste bok ”Nya människor i fel ordning”. Foto: Magnus Hallgren

Det är jag som har bett Jonas Karlsson att välja plats, gärna någon som på ett eller annat sätt har att göra med hans författarskap. En plats som inspirerat honom – eller rentav återkommer i hans noveller.

– Jag vet inte varför jag valde Centralen. Jag bara gjorde det och sedan tänkte jag: Vad ska jag säga om det här?

Han skrattar.

– Men det är väl helt enkelt så att jag har varit så otroligt mycket på resande fot i mitt jobb som skådespelare. Så det är klart att jättejättemånga av de här novellerna… de dyker upp och blir till när man sitter på ett sådant här ställe.

Nå, helt utan beröringspunkter med novellerna är platsen nu inte. Centralen fyller en avgörande funktion i en av novellerna i ”Nya människor i fel ordning”. Det är där den nyligen frånskilda kvinnan Frida bestämmer sig för att byta liv och bli någon helt annan. Hon har tröttnat på sitt förra liv, på sitt jobb, nu ska hon gå helt upp i någonting nytt, en helt ny tillvaro.

Det är ett tema som är ganska typiskt både för novellsamlingen och för Jonas Karlssons författarskap i stort. I ”Nya människor i fel ordning” – som lika gärna kan läsas som noveller fristående från varandra, som en kollektivroman där det som möjligen är samma rollgalleri återkommer i berättelserna – inträffar ofta ett sorts existentiellt skalv i gestalternas liv. Inga stora saker, men rätt vad det är uppenbarar sig en möjlig flyktväg från vardagen, rutinerna eller de små och stora sorgerna.

Som farbror Kent, som säger sig vara synsk och lurar av olyckliga människor pengar på krogen med sina hoppfulla profetior om hur livet skulle kunna arta sig. Pundaren Pata som vill stadga sig och förtvivlat försöker sälja sitt ruckel till torp för att få loss lite pengar. Och så Frida då, som får sitt gör-om-mig-infall på Centralen.

”Nya människor i fel ordning” av Jonas Karlsson

Men det finns också ytterligare en sak som löper som något av en röd tråd genom berättelserna: figurernas dragning till självsuggestion som gör att de för ett ögonblick kan föreställa sig någonting annat än det som för stunden är, ett slags alternativt universum, det som kunde vara.

Jonas Karlsson har själv gått runt med liknande fantasier, det har vi väl alla gjort.

– Ungefär en gång i halvåret så leker jag med tanken att jag ska hoppa av allt och flytta ut på landet, säger han.

– Jag har jobbat i hela mitt liv. Jag tänker liksom: varför inte. Jag kan flytta till Dalsland eller Härjedalen. Och där ska jag bara sitta och skriva och odla, bli självförsörjande. Min fru brukar säga: ”Jonas, jag skulle ge dig tre veckor…”

– Det är samma sak för Frida i boken, att... Man har alla möjligheter, jag bor ju i den här delen av världen. Man kan börja om, bli en annan person. Vore inte det roligt?

Jag kan flytta till Dalsland eller Härjedalen. Och där ska jag bara sitta och skriva och odla, bli självförsörjande

De flesta skulle nog säga att denna aptit på något utanför sitt själva jag, på transformation och förvandling, är det som utmärker Jonas Karlssons andra yrke, skådespelarens. Och att det finns gemensamma drag mellan hans verksamhetsområden – den lätt mytologiserade konstnärliga korsbefruktning som, ärligt talat, ältats sönder och samman i intervjuerna med honom under de fjorton år som han varit verksam som författare.

– Fast jag tycker inte alls att det är tröttsamt att prata om det, säger han.

– De är ganska tätt sammanflätade, yrkena. Och påminner jättemycket om varandra.

Delar av utbildningen på Teaterhögskolan har även varit till nytta för hans författarskap. På den tiden han gick där kommenderades eleverna titt som tätt ut till just Centralen, i vad som skulle kunna betecknas som antropologiska syften.

– En övning gick ut på att man skulle sätta sig och iaktta folk, spionera lite. Då satt man här och tittade på någon, fantiserade ihop något om att personen har det säkert jobbigt hemma eller nåt. Och han funderar på det här och det här... Sedan skulle man börja röra sig som honom eller henne.

– Och det där är så roligt. Det är ju i princip samma sak som jag gör som författare. Eller som när jag gestaltar en roll. Att liksom: Okej, nu är jag Pata och då tänker jag så här…

”Man kan få för sig att det inte är så ansträngande att sitta vid skrivbordet. Men man är ju helt slut efter en arbetsdag”, säger Jonas Karlsson om skrivandet. Foto: Magnus Hallgren

Jonas Karlsson är en väldigt textnära skådespelare – om etiketten ursäktas – och skolad i Keve Hjelm-traditionen som fokuserar på djupläsning och att organiskt införliva texten i sin kropp.

– Det kräver att man ständigt går in och tänker: vad handlar det här om då? säger han.

– Men också att man är såpass förmäten att man tänker att man själv är den första som upptäcker det här i rollen och inte tänker på alla hundratusentals andra skådespelare som gjort rollen före mig.

Så då börjar man rycka i någon av trådarna i det tjocka manuset som sedan sätter i gång associationsbanorna och i bästa fall leder fram till en uppenbarelse. Som när han, på tåget ner till Århus och repetitionerna av Stefan Larssons ”Hamlet”, plötsligt drabbades av insikten att den danske prinsen ju faktiskt är en sorts terrorist.

Kanske är det just närheten till texten, det verbala hos Jonas Karlsson, som gjort att jag fått för mig att han är akademikerbarn. I det fåtal intervjuer han ställer upp på – han säger sig vara en ständig besvikelse för alla publicitetssugna marknadsförare under filmlanseringar – ter han sig ofta väluppfostrad, välformulerad och stillsamt trevlig. Personlig, inte privat. Något av ett klassens ljus som fått språket med sig från ett tryggt hem.

Det stämmer delvis, uppväxten var trygg, han var duktig i skolan. Och mamma förskolläraren läste högt för sina barn – en läsvana som Jonas Karlsson för övrigt behållit som 50-åring, boken kommer alltid fram strax före läggdags. Men det var ingen klassisk kulturfamilj med tjusiga titlar och snäv litteratursmak.

– Mamma var med i Svalans bokklubb och brukade ta fram ”Hajen” och säga att den här, den ska du läsa när du blir stor, för den är spännande.

Pappa plåtslagaren höll sig mest till DN som han gärna kommenterade högt. Det kunde hända att Jonas Karlsson väcktes av fadern som ljudligt ville meddela vad som stod i nyheterna i dag. Saker om Brezjnev och så.

Hans egen läsning kom däremot förmodligen i gång rätt sent, säger han.

– En sak som jag fortfarande minns är från när jag gick i sexan, och lånade hem böcker från biblioteket, Ture Sventon var det. Plötsligt sade bibliotekarien till mig: ”Är inte du lite för gammal för det där?” Jag minns att jag skämdes.

Efter att uppenbarligen ha överskridit den övre åldersgränsen för detektiver i lösskägg började han söka sig till lite vuxnare böcker. Men det var först när han började på teaterlinjen på gymnasieskolan Södra Latin som han upptäckte på allvar att han hade en hel del att ta igen.

”Kulturvärlden har verkligen fått bli min egen. Jag har kunnat upptäcka den helt på egen hand”. Foto: Magnus Hallgren

– Folk där hade ju läst Sartre, så att… De sade saker som jag inte alls hängde med i. Då började jag läsa klassiker. Det blev min grej, i min familj. För ingen hemma hade läst ”Idioten” när jag läste den första gången. Så jag kunde sitta och berätta: ”Såhär, vet ni... Han gör såhär”. Eller ”Brott och straff”. Och det fick mig ändå att känna att det här är mitt. Det här gör jag inte för någon annans skull.

– Det har varit på gott och ont. Ibland kan jag känna att jag kanske hade kunnat få lite... gratis.

Nu stöttade visserligen hans mamma och pappa – efter visst initialt knorrande – Jonas Karlssons val att bli skådespelare. Pappan skjutsade honom till antagningsproven till dåvarande Teaterhögskolan vid Allhelgonalunden i sin plåtslagarbil. Möjligen fanns där ändå en brusten förhoppning hos fadern, att sonen en dag skulle ta över firman. Och det hände att det blev irriterad stämning hemma, när Jonas Karlsson ville visa en film som på ett eller annat sätt betytt någonting för honom, öppnat upp något, och de inte lika häpnande föräldrarna började småprata om annat i soffan.

– Men å andra sidan så har kulturvärlden verkligen fått bli min egen. Jag har kunnat upptäcka den helt på egen hand.

Jonas Karlsson började skriva tidigt, både dagböcker och egna äventyrsberättelser, poesi under tonåren. När Berlinmuren föll och föräldrarna ropade från tv-soffan att det var något stort som höll på att hända, gav tonåringen Jonas Karlsson skärmen ett pliktskyldigt ögonkast – han höll just på att skriva en berättelse och befann sig bokstavligt talat i sin egen värld.

På sätt och vis skulle även den författartillvaro som han skapat sig sedan debuten 2007, med ”Det andra målet, mycket väl kunna ses som en sådan egen värld, på ett sätt omöjlig att kombinera med teateryrket.

Så i perioder är han tjänstledig från hemmascenen Dramaten och ägnar sig helt åt skrivandet – ”i det lilla rum som jag har, nio till fem, som en riktig råtta”. Medan tiden på scenen ägnas åt just scenen.

– I början av mitt författarskap såg jag framför mig hur jag skulle sitta och skriva på dagarna, och sedan gå och spela teater på kvällarna. Det har aldrig funkat, jag vet fortfarande inte riktigt varför.

Möjligen kan det röra sig om skillnaden på riktningar i de båda yrkena, tänker han, men garderar sig med att det är ”en pseudopsykologisk tolkning”. Skrivandet kräver ett blickande inåt, medan skådespeleriet kräver expressivitet. Att man antingen tar in eller ger ut.

Jonas Karlsson började skriva tidigt, både dagböcker och egna äventyrsberättelser. Han slukades upp av arbetet och befann sig i sin egen värld. Foto: Magnus Hallgren

– När man skriver måste man göra sig känslig. Teatervärlden… den är så festlig och utåtriktad. Man kan få för sig att det inte är så ansträngande att sitta vid skrivbordet. Men man är ju helt slut efter en arbetsdag.

Och även om Jonas Karlsson har skrivit ett par romaner är det i novellerna han känner sig mest hemma. Fascinationen för det kortare formatet, för det fragmentariska och öppna är förmodligen en temperamentsfråga, säger han, för honom känns novellgenren sannare. När det blir för stora grepp och bågar får han lätt känslan av att det blir för tillrättalagt, att något stort ska sägas om livet och människorna: ”Sådana här är vi.”

– Och då känner jag att… njääe, det är vi väl inte.

För de stora vändpunkterna i livet är ju trots allt relativt få, medan de återkommer ständigt i berättelserna – rester av en allt dammigare aristotelisk dramaturgi där kriserna utgör nödvändiga hållpunkter.

– Men själv har jag kanske bara haft tre, fyra sådana där stora vändpunkter i livet, som har förändrat mig som människa, säger han.

– Det var när mina föräldrar dog. När jag hoppade av ekonomisk linje på gymnasiet för att söka till teaterlinjen. Då man tänkte att ”vad ska man göra nu? Men resten då?” Resten är ju… livet.

– Där finns det otroligt många stunder när man känner att vänta, nu hände någonting här. Nu darrade marken till. Här hade jag kunnat gå en helt annan väg än vad jag gjorde. Jag hade kunnat bli en helt annan person. Men jag gjorde inte det.

Och där kommer vi in på intervjuerna igen, situationerna som Jonas Karlsson gärna undviker.

– Apropå att starta om livet har jag ofta drömt om att jag inte skulle ge några intervjuer. Att jag varit en sådan som: ”Ingen vet något om honom, ingen har sett honom.” Det hade ju varit underbart. Men då skulle jag ha gjort det från början, säger han och brister ut i skratt igen.

– Nu skulle det bara vara så jävla konstigt om jag slutade. Det skulle inte få alls samma effekt. Det skulle mest vara: ”Vad hände med honom?”

Men du skulle ju faktiskt kunna sluta nu, mitt i intervjun. Och bara gå härifrån?

– Ja, göra ett sådant riktigt statement. Skriv det: han kommer aldrig mer att uttala sig.

Fakta. Jonas Karlsson Skådespelare och författare. Född 1971 i Salem, uppvuxen på Värmdö. Bor i Stockholm, är gift och har tre döttrar. Tillhör Dramatens fasta ensemble. Debuterade som tioåring i filmatiseringen av ”Rasmus på luffen” (1981). Läste till en början ekonomisk linje på gymnasiet, men hoppade av för att satsa på teatern. Gick dåvarande Teaterhögskolan 1994-1998. Har sedan dess blivit en av våra mest hyllade skådespelare och har medverkat i ett trettiotal tv-serier och ett femtiotal filmer. Var en av årets Sommarvärdar 2021.

Debuterade som författare 2007 med novellsamlingen ”Det andra målet” som 2009 följdes upp av samlingen ”Den perfekte vännen”. ”Nya människor i fel ordning” är hans sjunde bok (Wahlström & Widstrand). Visa mer

Läs mer: Jonas Karlssons program är som ett skönt pillande i nacken

Läs fler texter av Johan Hilton