Jonas Karlsson skriver raffinerat om människors egenheter

Jag har ofta undrat över varför svenska konstformer tycks glida ifrån varandra, med allt större avstånd och mindre kontakt sinsemellan. Så är kopplingen mellan film och litteratur inte lika nära som den en gång var, och inte heller den mellan litteratur och bildkonst. Man kan lite avundsjukt blicka tillbaka på ett till synes glatt sextiotal där teater, film, litteratur, musik och bildkonst tycktes flöda samman i en enda glad OP-mönstrad röra på Moderna museets happenings.

Kanske är det en felsyn som avståndet i tid skapar. Men tanken vaknar åter när jag läser om Jonas Karlssons böcker, där det ofta påpekas att det är något förunderligt med att en framstående skådespelare också är en god novellist. Men ingen undrade väl över att Ingmar Bergman eller Erland Josephson också skrev bra?

Fastän novellen i dag egentligen är en hemlös litteraturform – nästan inga tidningar publicerar den längre – har den goda förvaltare på svenska som Cecilia Davidsson eller Hans Gunnarsson, för att nämna några, och eftersom jag gillar att läsa noveller har jag följt med hyfsat i Karlssons snabbväxande författarskap. Favoriten bland hans böcker för min del är annars kortromanen ”Regnmannen” om den ensamme rosenodlaren och före detta teatermannen med det symboliskt blinkande namnet ”Ingmar Karlsson”.

Novellsamlingen ”Nya människor i fel ordning”.

När jag nu läser årets novellsamling ”Nya människor i fel ordning”, hans sjunde bok på fjorton år, kan jag ändå tycka att det finns anledning att reflektera över hur hans skrivande hänger samman med hans metod som skådespelare. I intervjun med Johan Hilton i DN (18/9) talades det också om Keve Hjelms klassiska metodik, hur denne uppmuntrade skådespelare att verkligen tröska den text och den roll de är satta gestalta, så att fingertoppskänslan når hela vägen ut till handskens sömmar. Det är precis vad Karlsson gör med sina personer i den nya boken – följer dem ut i deras mest ansträngda besynnerligheter och låter dem förstå litet, men bara litet, av sina självbedrägerier.

Novellerna rör sig kring ett begränsat persongalleri av människor som känner varandra, de är bröder, barndomskamrater och expartners. Redan i den första novellen ”Orättfärdigt” får Anders på vägen hem från en havererad middagsbjudning reflektera över hur han drev sin exfru Frida till ett utbrott som alla andra runt bordet uppfattade som skämmigt – genom att trycka på knappar som bara han visste var de satt. Och han frågar sig vad han ska göra med denna pinsamma, nya kunskap om sig själv. Anders bror Patrik återkommer också i flera noveller, där han långsamt förstår hur hans skräck för att andra ständigt lurar honom faktiskt är något han egentligen blir lugn av och inte vill vara utan: kanske är det bättre att bli bedragen frivilligt och med öppna ögon och sluta oroa sig? Medan Anders exfru Frida genom att skala av lager på lager av sin identitet och sitt liv, för att bli ”fri”, till sist inser att löken inte har någon kärna. Utan alla trivialiteter och vardagliga möten finns där ingenting alls. Anders skolkamrat Jorma provocerar sin omgivning till vansinne och framkallar allas sämsta sidor bara genom att bestämma sig för att tiga sig genom en dag, i en kort berättelse som leder tankarna till Folke Fridells klassiker ”Syndfull skapelse”. Det här är mycket god novellistik.

Jag tänker ibland att Karlssons minimalistiska stil, där han slipar ned och renodlar karaktärsdrag på det vis som vi förknippar med den klassiska novellen, måste vara noga med att göra sig av med all barlast. Det är nog därför jag i en annars lättflytande stil stör mig på formuleringar som ”den praktfulla kristallkronan i taket” (var annars) eller att likören som dricks specialimporterats från Portugal ”via en firma som specialiserat sig på iberiska dessertviner”.

Min favoritnovell är ”Tre meter Hornsgatan”, som börjar som en skrivövning men snart blir något annat. Anders skriver gång på gång ned ett slumpmässigt möte på gatan, ett ögonblick som upptog en halv minut av hans liv, och återvänder till det med allt fler detaljer för var gång. Vad skrek den före detta kollegan från gatan? Varför såg den unge mannen i jackan så osäker ut? Allting som sker omkring oss är naturligtvis precis så mångbottnat och avgrundsdjupt – om man kunde stanna upp och urskilja allt som händer i det som synes ske. Jag tror att jag fastnar för just den texten också för att den påminner om den kamp med minnet och tiden som nog just bara den skrivna litteraturen kan fånga in och skänka tillbaka till oss.

