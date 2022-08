Jonas Lundqvist: ”Mina vänner sa till mig att jag höll på att förlora allt”

Låtskrivaren, sångaren, artisten och den professionella tennistränaren Jonas Peter Lundqvist har gått igenom en omvälvande tid. Hans far dog i sviterna av en stroke. Modern drabbades därpå av Alzheimers sjukdom.

– Det utlöste väldigt mycket dåligt samvete. Jag borde ha tagit hand om min pappa. Jag var där så mycket jag kunde, men jag hade ju ett annat liv och bodde långt ifrån honom. När någon försvinner så känner man väldigt mycket som man borde ha sagt, konstaterar han.

– Vi stod varandra väldigt, väldigt nära. Han köpte mina första trummor.

Förlusterna bidrog till att Lundqvist 2019 hamnade i flera missbruk. I sången ”En klassisk bok”, från skivan ”Den okända floden” som släpps nästa vecka, sjunger han ”jag vet vad en bra människa är / men jag lyckas inte leva upp till det”.

– Mina vänner sade till mig att jag höll på att förlora allt. Och jag kände också starkt att mina föräldrar skulle ha tyckt att jag borde skärpa mig och inte vara en idiot.

– Det fick mig att sluta.

Man får intrycket att din skiva blev en vändning.

– Jo, den har varit väldigt trösterik. Musik kan göra att man kan få syn på sig själv. Den fick mig att känna mig glad trots att mitt förhållande tog slut under arbetet.

Jonas Lundqvist har haft musiken med sig i snart tre decennier nu.

– Det har tagit tjugosex år att komma hit, men det är verkligen inget jag ångrar. Låtskrivandet är i mitt dna nu och jag har svårt att tänka mig att göra något annat, förklarar han.

– Man lever och så skriver man om det, och så spelar man tennis för att ha råd med det.

”Den okända floden”, producerat av David Wikberg, betraktar han som en fortsättning av det uttryck som han följt sedan solodebuten ”ADHD” från 2007.

– Jag har velat få fram en känsla, som liknar den när man … delar en cigg med sin brorsa. Eller håller sin dotter i handen när man går iväg till fotbollsträningen. Inget extraordinärt. När man levt som en jävla paus som jag gjort så fattar man till slut att det är sådana ögonblick som livet egentligen består av.

I sången ”Charlotte” tecknar han ett ekande tomt hem:

”Det ligger lite kläder glömda här och var / lite smink i lådan, som om du va kvar / och utanför mitt fönster slår sig hösten fram / drar upp min familj med rötterna och allt / jag kastade bort den vackraste”.

Jonas Lundqvist har bott i Stockholm sedan 2009, men har en tudelad känsla inför huvudstaden: ”Den här staden stramas åt varje år – allting blir dyrare och dyrare, med fler och fler butikskedjor och färre och färre galningar. Sådana har ingen plats här”, säger han. Foto: Jonas Lindkvist

Vad kan musik åstadkomma i svåra tider?

– Den kan bokstavligen lyfta en ur svårigheterna. Musiken kan liknas vid en … extra värme i ens liv.

Som exempel på sådana krafter nämner han Bob Dylans sökande i låtar som ”Shelter from the storm” och det fria flödet i ”Series of dreams”. Eller inspiration från kollegor som Hästpojken, Frida Hyvönen och Joel Alme.

– Den som ligger närmast mig är Hyvönens skiva ”Kvinnor och barn”. Den är så skarp och berättar utan en massa metaforer som ger en skrivarlinje-känsla.

Han betraktar sitt album som en slags temaskiva om hans närmaste vänner.

– Det var dem jag gick runt och tänkte på, från första låten ”Om gud har en plats” till ”Onda saker”. För de som känner mig så sitter alla sångerna på skivan ihop, som en berättelse, säger han.

– Jag hoppades på något sätt att vänner och föräldrar och barn skulle höra mina sånger, både de levande och döda. Få fatt i den mjukheten som finns i oss alla i början.

Vad gör du på den här skivan som du inte gjort tidigare?

— Jag är mindre privat som låtskrivare på den här. Jag drabbades av svåra saker – det höll på att riva mig i bitar – men jag har inte klarat att ta det som en vuxen människa utan bara som en liten skit, svarar han utan betänketid.

– Det är en besvikelse att inte räcka till i stället för att vara en fyr i mörkret för alla andra som behöver ljus.