Jonas Sjöstedt framstår som underbar i röriga memoarboken ”Allt kommer att bli bra”

”Allt kommer att bli bra” bekräftar alla fördomar – det vill säga att Jonas Sjöstedt är en fullkomligt underbar människa. De femhundra sidor tunga politiska memoarerna verkar vid första anblick något överlastade, men (nästan) precis varje sida behövs faktiskt för att täcka in bedrifterna.

Under sin tid vid Vänsterpartiets roder har Jonas Sjöstedt utöver att förnya partiet och nästintill fördubbla valresultatet: delat ut mat till hemlösa, kämpat för frigivningen av politiska fångar i Turkiet, besökt varenda strejk och vänsterförening i Sverige, rest jorden runt, bakat sitt eget bröd, huggit sin egen ved, gett kärleksråd på Instagram, agerat konvalescenshem åt sin partisekreterare OCH varit en närvarande pappa.

Det hela inleds med en avlat: Jonas Sjöstedt hade egentligen inte tänkt skriva några politiska memoarer eftersom de ”sällan blir särskilt bra”. Oärliga eller bittra, tycker han. Men när den före detta pressekreteraren Jessica Nordh skickar över sina anteckningar från hans partiledarår ”ångrar han sig sakta”: ”Det var min uppgift att skriva den andra halvan … Hennes perspektiv och mitt kunde tillsammans bilda en helhet.”

”I hälften av texterna är det min röst som berättar, i den andra hälften Jessicas. Men det är vår gemensamma berättelse” fortsätter han. Därefter övergår boken i en rätt summarisk genomgång av Jonas Sjöstedts första tid i livet: uppväxten i Vänersborg, flytten till Umeå, det första äktenskapet och barnet. Direkt känner man att Jessica Nordhs röst borde försetts med munkavle. För varför är det genom hennes mun, och inte Sjöstedts egen, som vi får veta att Jonas och hans första fru Helena omkring år 1989 ”kom in på en överbelagd förlossningsavdelning på Sahlgrenska sent på kvällen och möttes av en stressad barnmorska. Förlossningen var igång och Helena hade börjat öppna sig”?

Tillsammans med en handfull kompetenta medarbetare har han lyckats genomföra en total metamorfos av sitt parti.

Överlämningarna av taltratten är klumpiga, och trots tydligt avgränsande asterisker blir det ofta oklart vem det är som pratar, särskilt när man lite trött i huvudet avhandlat sisådär trehundra sidor. Ibland är Jessica Nordhs delar rena faktarutor, ibland beskriver hon utförligt Jonas Sjöstedts inre konflikter eller relation till sin andra fru Ann.

De hastiga växlingarna mellan första och tredje person gör också att hennes delar får något lätt infantiliserande över sig, som när man pratar med ett barn om sig själv: Jonas ledsen nu? Hela upplägget känns ogenomtänkt, intrycket är att man läser två olika söndersaxade och slarvigt ihoplimmade böcker. En uppdelning som också vore rimligare rent omfångsmässigt.

Summan av de X antal bullar och kaffekoppar det bjuds på under oändliga kommunmöten måste ändå sägas vara ett slags begeistring över den extremt imponerande resa Jonas Sjöstedt både sjösatt och rott i hamn. Tillsammans med en handfull kompetenta medarbetare har han lyckats genomföra en total metamorfos av sitt parti.

Från att ses som en mossig stalinistgubbklubb, vars roll i svensk politik mest varit att gnälla från sidlinjen, till att bli en pigg och växande folkrörelse som drivit igenom en mängd reformer och hållit i den politiska taktpinnen trots förnedringsklausul. Att i princip alla i V:s topp någon gång under bokens lopp går in i väggen är helt förståeligt, sett till att Vänsterpartiet numera agerar som ett parti med betydligt större ekonomiska muskler och stab. Professionaliseringen bärs upp av en liten grupps djupt krökta ryggar.

Omslag till ”Allt kommer att bli bra” av Jessica Nordh och Jonas Sjöstedt. Foto: Albert Bonniers förlag

Jonas Sjöstedt tillsattes för att måla över Lars Ohlys dammiga kommunism med harmlös vänlighet. Han säger själv att ”många verkade se mig som en sorts mysgubbe med bra värderingar, och det hade jag inget emot att vara”. Det är intressant att se hur Sjöstedts popularitet stadigt ökade sedan peak F! 2014, en tydlig termometer på hur ytlig, ideologiskt hemlös identitetspolitik med representation i fokus mer och mer tappat styrfart. I USA-valet 2016 framstod till slut Bernie Sanders, inte Hillary Clinton, som det mest progressiva alternativet.

För att fortsätta liknelsen med Sanders, går Sjöstedts mysfarbrorstämpel också att se som intäkt för desarmeringen av en större politisk vision. Journalisten Justin Ward skrev på den fria publiceringsplattformen Medium apropå memifieringen av bilden på en butter och kall Bernie iklädd hemstickade vantar att ”Bernie var ett hot. Nu är han inte det längre. Han är en mem, en tom signifikant för en marginaliserad politik”.

På samma sätt fungerade Sjöstedt som en behagligt neutral kanvas för Nooshi Dadgostar att återigen måla djupt röd. Men Dadgostar bockar också av alla poster på en identitetspolitisk önskelista. Att hon tog över efter Sjöstedt, inte för att blidka IDPOL-Twitter, utan för att hon var den person bäst lämpad för jobbet, är symboliskt.

