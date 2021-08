Jonas Thente: Astronauten Jessica Meir har fötterna på jorden även i omloppsbana

I science fictionskildringar av rymdexpeditioner brukar besättningen inbegripa åtminstone en forskare. Det kan vara en xenobiolog, agronom eller något i den stilen. Denna forskare brukar antingen bli galen eller rädda expeditionen. Det blir alltid konflikter med de mer militärt disciplinerade astronauterna.

Jessica Meir är den ideala kombinationen av yrkesroller, eftersom hon är både astronaut, marinbiolog och fysiolog. Ett veritabelt fenomen. 43 år gammal har hon levt såväl på havsbotten som i rymden. Man studsar. 2019 anlände hon till International space station, ISS, tillbringade 205 dagar i omloppsbana och genomförde bland annat tre rymdpromenader.

Poeten Bruno K Öijer skrev en gång en dikt som heter ”Hustruns tal till astronauten”. Den är kort: ”du kväver mig/ ända sen den dagen/ du svävade i rymden/ och satte jordklotet/ bakom din tumme”. Två saker slår en med den här dikten. Det första är hur självklart det var 1981 – när den publicerades – att astronauten var en man. Jessica Meir berättar om hur hon plågats av ”bluffsyndrom” under hela sitt studie- och yrkesliv, och hon kopplar det till att vara kvinna i en manlig värld.

Numera ser man mycket underbyggda vetenskapsartiklar som hävdar att den kvinnliga kroppen är betydligt bättre anpassad till rymdkneg än den manliga.

En annan sak med Öijers dikt är att den självklart utgår ifrån att den som varit däruppe och sett vårt klot på håll blir lite sär av upplevelsen. Blir bokstavligen och bildligen lite von oben gentemot oss jordvandrare. Tvärtemot denna idé framstår Jessica Meir som väldigt vanlig, ibland nästan småtråkigt så. Det starkaste ord hon kan komma på när hon beskriver känslan att titta ner på jorden däruppifrån är ”enastående”.

Musiken hon spelar är generationsspecifik medelklass-indie – Radiohead, The National, The Cure, of Montreal: popmusikens motsvarighet till förnuftiga skor med andra ord.

Men hon har mycket att berätta och man häpnar över allt hon hunnit med. Under programmets sista minuter talar hon sig varm för framtidens rymdprogram, och man kan önska ett mer personligt resonemang kring privatiseringen av rymden. Hursomhelst är jag övertygad om att Jessica Meir kommer att vara en del av framtidens omloppsbanor.

