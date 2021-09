Jonas Thente: Här är romanerna som växte fram i terrorattentatens skugga

Tre minuter över nio på morgonen, lokal tid, stod det klart att USA stod inför en terrorattack. Det var den 11 september och ett andra passagerarplan hade flugit in i World Trade Centers södra torn. Det norra tornet hade attackerats en dryg kvart tidigare. Alltså rörde sig inte om en olycka. Det var eftermiddag i Sverige och jag minns hur förvirrad jag blev av det andra planet när jag såg det på tv. En repris? Det var ingen repris. Det var direktsändning och USA hade för första gången i modern tid attackerats på den egna kontinenten.

I dag har det gått tjugo år sedan attackerna där tusentals döda kunde räknas efter tre koordinerade genomförda attacker, och en som av allt att döma förhindrades av passagerarna på United Airlines flight 94 över Pennsylvania. Tjugo år sedan, och analyserna strömmar in om hur den dagen har förändrat världen.

Den 7 december 1941 överraskades USA av det japanska angreppet på flottbasen i Pearl Harbor. Det innebar att det dittills motsträviga USA drogs in i andra världskriget. Förändrade detta faktum litteraturen?

Nej, jag skulle inte säga att det gjorde det. Inte på djupet. Möjligen blev just den amerikanska litteraturen mer självsäker efter kriget, men man kan inte dra några säkra paralleller mellan amerikansk utrikespolitik och litteratur.

Inte heller attackerna 11 september kan sägas ha haft något vidare intryck på litteraturen, förutom mängder av facklitteratur som har publicerats om vad som hände: allt ifrån ögonvittnesreportage till konspirationsteoretiska upphetsningar. Det har dessutom publicerats officiella dokument, och i dagarna lovade Biden-administrationen att släppa hittills hemligstämplade dokument kring händelsen.

Men skönlitterärt? Vi vill gärna att en så avgörande händelse förändrade de estetiska uttrycken, men det är inte så konst fungerar. Om man tittar på den pandemi som ledde till omfattande existentiella restriktioner för långt mer än ett år sedan, så har den inte haft några speciella avtryck i konsten. Några enskilda reaktioner har vi sett, och ändrade distributionsformer, men i det stora hela pågår romanerna, musiken, tv-serierna och baletten som om ingenting har hänt. Och det är som det ska. Hur många viktiga konstnärliga verk eller tendenser kan vi nämna som specifikt behandlar spanska sjukan 1918–1920, där uppåt 100 miljoner dog? Runt fem procent av världsbefolkningen?

Visst finns det romaner som utgår ifrån 11 september. Efter faktum började läsare längta efter de stora americana-författarnas grepp kring detta fruktansvärda. Inte så många trädde fram. Jonathan Safran Foer gjorde det 2005 med romanen ”Extremt högt och otroligt nära”, som handlar om ett lillgammalt barn som förlorat sin far i attentaten men ändå söker honom.

Safran Foer var en av de första stora författarna att försöka famna hemstadens stora katastrof. Men den som bättre lyckades skildra attentatets efteråt var brittiske Ian McEwan, som med sin roman ”Lördag” (2005) tar ett mer spekulativt, visionärt grepp kring utkomsten av terrorattentatet. Det är en ganska stillsam och skenbart naiv roman som biter till från marginalerna.

Men alla väntade på de två riktigt stora. Don DeLillo och Thomas Pynchon. Hur skulle de reagera på detta attentat? DeLillo kom 2007, med romanen ”Falling man”. Han hade redan två månader efter attentatet skrivit en essä han betitlade ”I samtidens ruiner”, där han försökte stävja tolkningar av det inträffade som skulle kunna innebära fiktioner som bara tjänar till att splittra mänskligheten och öka hatet.

Han fick rätt.

”Falling man” är betitlad utifrån ett viralt fotografi av en av de människor som hoppar från de brinnande tornen hellre än att brännas ihjäl. Romanen blir ändå ett relationsdrama, där en överlevande försöker hitta tillbaka till sina ... ja ... relationer. Det är absolut inte en av DeLillos bästa romaner. Thomas Pynchons ”Bleeding edge” från 2013 låter attacken ske mest i kulissen. Han är mer intresserad av att skildra dot.com-samhället.

Terrorattentaten den 11 september 2001 förändrade ändå världen. USA blev mer enat. New York hade alltid ansetts vara mer europeiskt än amerikanskt av alla som inte bodde i New York, men plötsligt bar även bönder i South Dakota t-tröjor med World Trade Center på. USA hade fått en gemensam sak.

Men såhär tjugo år efteråt är många tunga analytiker ense om att detta enande inte var en bra sak, eftersom det innebar en gemensam fiende – vilket alla som inte var infödda amerikaner, eller såg ut att vara det – bittert fick erfara året efter attackerna. 2001 blev också året när islam började utmålas som det allvarligaste hotet mot den fria västvärlden.

Åtskilliga böcker har utkommit som handlar om hur amerikanska eller europeiska inflyttade muslimer är eller inte är i sitt mellanförskap. Här finns till exempel Mohsin Hamids ”Den ovillige fundamentalisten”, om hur en muslimsk ung, framgångsrik man i New York ser livet rasa samman efter attentaten. Amy Waldmans ”Paradisträdgården” handlar om chocken som sprider sig när det vinnande bidraget till ett minnesmonument för platsen för attacken visar sig vara insänt av en person som heter Mohammad Khan.

Claire Messuds ”Kejsarens barn” från 2007 är en underhållande rundmålning av New York före och efter katastrofen.

Ur ett annat perspektiv då? Ja, hela världen förändrades av attentaten, på ett eller annat vis. I dag publiceras den engelska en översättning av en fransk grafisk dokumentärroman av Baptiste Bouthier och Héloïse Chochois. Det franska originalet heter ”11 septembre, le jour où le monde a basculé” och översättningen ”September 11, 2001: The day the world changed forever”. Här reser en fransk kvinna tillbaka till ett omdanat USA flera år efter attackerna, med paranoia och The patriot act som styrmedel. Bouthier understryker att också Frankrike och Europa mörknat efter 11 september och ger mängder av exempel.

Kanske har ändå 11 september förändrat skönlitteraturen på ett betydande sätt. Jag har känslan att science fiction och fantastik har blivit mer av allmängods än tidigare. Möjligen kan åsynen av de orubbliga, symboltunga, fundamentala två tornen som störtas i gruset ha öppnat spjällen för mer spekulativ prosa. Det vore dumt att inte nämna Steve Ericksons ”Shadowbahn” från 2018. Här återuppstår plötsligt tvillingtornen – i South Dakota. Ingen kan förklara varför. Och det är väl en berättelse lika osannolik som en gång den om att World Trade Center skulle falla.

